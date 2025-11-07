10 rekordowych manewrów narciarskich i snowboardowych, które warto znać

Czy w narciarskim i snowboardowym freestyle’u zawodnicy zbliżyli się już do sufitu? Do któregoś na pewno, ale prawda jest taka, że z każdym sezonem przebijają się przez kolejne piętra, osiągając to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się zupełnie niemożliwe. Wybraliśmy kilka najbardziej spektakularnych osiągnięć, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Oto najlepsza dziesiątka:

01 Epicki debiut

25 stycznia 2025 roku Hiroto Ogiwara zadebiutował w X-Games i w trakcie zawodów odpalił trik z kategorii World First zapewniając sobie zwycięstwo w konkurencji Snowboard Big Air. Zawodnik wylądował 2340 mute grab - to sześć i pół obrotu, do którego dorzucił stylowego graba. Za sztuczkę zgarnął 97.33 punktu, które przełożyły się na złoty medal i status legendy!

Dowiedz się więcej o Hiroto w nowej serii Winter Heroes :

10 min Hiroto Ogiwara Ten japoński zawodnik wylądował 1080 w wieku dziewięciu lat i od tego czasu ustanawia jeden rekord za drugim. Debiutując w X Games zdobył złoty medal z pierwszym 2340 - (6,5 obrotu) w historii.

02 Najdłuższy rail na świecie

9 maja 2022 roku szwedzki narciarz Jesper Tjader zapisał się na kartach historii, jak zawodnik, który pobił prawdopodobnie wszystkie dostępne rekordy związane z railami. W najmocniejszej próbie przejechał po rurze 154 metry i 49 cm. Ten spektakularny wynik osiągnął w 127 próbie przebijając poprzedni rekord Toma Wallischa o ponad 25 metrów.

9 min The world’s longest rail Watch Olympic freeski medallist Jesper Tjäder set a new world record by completing the world’s longest rail.

03 Ciągle najlepszy

Simon Dumont wie co nieco o wysokościach © Christian Pondella /Red Bull Content Pool

Od 17 lat Simon Dumont dzierży jeden z najbardziej spektakularnych rekordów narciarskich na świecie. 11 kwietnia 2008 roku Amerykanin wparował na śnieżny quaterpipe z prędkością, która według lokalnych legend niewiele różniła się od prędkości światła. Efekt? Lotka na kosmiczną wysokość 10.08 metra. Co prawda w roku 2019 David Wise nieoficjalnie wzbił się na wysokość 11.7 metra, ale ze względu na problemy z pomiarami, sędziowie uznali, że nie można jednak powiedzieć o oficjalnej detronizacji Simona Dumonta.

04 Na switchu

Tyłem, na nartach, ponad 100 km/h? Tak to możliwe. Okazuje się, że oficjalne Rekordy Guinnessa ustanowione w sezonie 2017 wynoszą odpowiednio 131.23 km/h w przypadku mężczyzn (Elias Ambühl) i 107.14 km/h w kategorii kobiet (Emilie Cruz). Większość narciarzy nie zbliża się do takich prędkości nawet jadąc "normalnie", nie wspominając o śmiganiu "na switchu".

05 Detronizacja

Valentino Guseli osiąga niesamowite wysokości w trakcie Swatch NINES © Klaus Polzer/Red Bull Content Pool

W wieku zaledwie 16 lat Valentino Guseli przebił rekord Shauna White'a wzbijając się na wysokość 7.30 metra na superpipe'ie. Następnie, znany z wysokich lotów zawodnik złamał kolejny rekord. W kwietniu 2024 na imprezie z cyklu Swatch Nine wystrzelił z niemal pionowego hipa na wysokość 11.5 metra. "Chciałem po prostu lecieć tak wysoko, jak to możliwe. Przerażające jest to, że nawet przy pierwszej, luźnej próbie i tak musisz lecieć na pełnej prędkości i maksymalnej wysokości!"

06 Legendarny skok z klifu

Jeśli chodzi o najbardziej szalone wyczyny wszech czasów, to chyba jest to najlepsza kandydatura. Jamie Pierre to narciarski kaskader z prawdziwego zdarzenia, który postanowił wykonać skok z klifu, który miał około 77 metrów wysokości. To z całą pewnością rekord wszech czasów, jeśli chodzi o tego typu manewry. (niezależnie od tego, że Jamie wylądował swój skok głową w śniegu)

07 Najdłuższe 50/50

Basti Rittig dzierży kozacki rekord najdłuższego na świecie snowboardowego 50-50. Niemiecki snowboardzista jechał na railu przez ponad 84 metry i od 2017 nie został pobity przez żadnego ze śmiałków!

2 min Najdłuższy rail: Rekord Świata Zobacz jak Basti zjechał najdłuższego na świecie raila.

08 Największa 360-tka w historii

W sezonie 2006 Mads Jonsson szarpnął się za jeden z najbardziej szlonych manewrów w historii snowboardingu, wykonując 360-tkę na hopie, która "wysyłała" zawodników na odległość ponad 50. metrów. Jego wynik? Spektakularny trik i 57 metrów lotu. To więcej niż ma basen olimpijski... Serio...

09 Najwyższy snowboardowy lot na Quaterpipe'ie

Terje Håkonsen daje czadu podczas Hippie Jump w Kaprun © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Ustanawianie rekordów jest świetne, ale robienie tego w kozackim stylu jest jeszcze lepsze. Potrzebujecie dowodu? Sprawdźcie lot Terje Håkonsen, który przypadkowo, odrobinę przerotował swój lot na quaterze i ostatecznie wylądował niesamowitą 360-tkę, w trakcie której na moment "zawisł" na wysokości 9.8 metra nad ziemią. Totalne szaleństwo.

10 Król jest tylko jeden

Mark McMorris: zawsze w świetnej formie © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Kanadyjczyk Mark McMorris nie jest już tylko tylko cudownym dzieckiem snowboardingu, ale przede wszystkim zawodnikiem najwyższej klasy i prawdziwym pionierem. W 2012 roku, mając zaledwie 18 lat, wziął udział w X Games w Aspen i po raz pierwszy w zawodach wykonał Backside 1440 Triple Cork. To tylko jeden z jego popisowych numerów, bo Mark ma na swoim koncie odblokowanie kilku konkretnych trików z kategorii "world first".