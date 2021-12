Skoki narciarskie: Oto najważniejsze rekordy skoczni

Rekord Vikersundbakken to jednocześnie rekord świata w długości skoku. W marcu 2017 roku Stefan Kraft poszybował tu na niebotyczną odległość 253,5 metra, poprawiając rezultat Roberta Johanssona, który w tych samych zawodach osiągnął 252 metry. Od 2011 roku to w Vikersund padają rekordy świata. W sezonie 2014/15 padła też kolejna magiczna bariera. Słoweniec Peter Prevc wylądował na linii 250. metra, a dzień później Anders Fannemel poleciał na 251,5 metra. Kilkadziesiąt minut wcześniej czegoś nieprawdopodobnego dokonał Dmitrij Wasiliew. Rosjanin uzyskał aż 254 metry. Niestety, podparł tę próbę i o rekordzie nie było mowy, ale to i tak najdłuższy skok w historii.Na Vikersundbakken rekord życiowy ustanowił również Adam Małysz. W 2011 roku, tuż przed końcem kariery, po raz pierwszy i jedyny przekroczył granicę 230 metrów – 230,5.