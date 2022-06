Relacja z zawodów Baruś No Fear Attitude

, Zielonej Góry, Nowego Tomyśla czy Poznania. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że lokalna ekipa z Przeźmierowa pokazała, co oznacza wspieranie się nawzajem podczas jazdy - ich okrzyki za każdym uranym trikiem przejdą na pewno do historii tego miejsca. O samych zawodach najlepiej powiedzą uczestnicy:

Co to była za impreza! Od początku do końca świetna organizacja Event upamiętniający Mikołaja, zrobiony w pięknym stylu i duchu kultury deskorolki, bmx’a i hip-hopu. Bawiłem się świetnie, a najbardziej zapamiętam lokalnych skejtów, którzy ładowali się nawzajem energią podczas przejazdów. Prawdziwi kibice, pozytywny vibe i zajawka!