Relacja z Dual Jam 2021 - czyli co słychać na polskiej scenie dirtowej

Nie wszyscy wiedzą, ale lokalna scena dirtowa przeżywa w ostatnich latach prawdziwe odrodzenie. Na rowerowej mapie polski powstaje coraz więcej nowych spotów, z przemyślanymi liniami i naprawdę konkretnymi hopami. Po latach pracy u podstaw riderzy i budowniczy zdobyli “know-how”, które bardzo szybko przełożyło się szybki rozwój umiejętności u najmłodszego pokolenia dirtowców. Na każdym spocie (a często również między spotami) zawiązane zostały rowerowe komitywy. Grupy riderów zaczęły wzajemnie motywować się do przełamywania kolejnych granic i odblokowywania coraz trudniejszych trików. Progres zawodników najlepiej widać w trakcie jesiennych Jam’ów, które budowniczy popularnych miejscówek organizują pod koniec każdego sezonu.

i Marcinem Rotem na czele. Było co oglądać i komu kibicować, ale po kolei…

Najsłynniejszą tego typu imprezą jest jam na krakowskim Dualu, który w tym roku otrzymał zupełnie nową nazwę - “Cracworx”. Organizatorzy nie bez powodu postanowili nawiązać do serii największych na świecie festiwali rowerowych. Na trwający dwa dni jam składało się kilka niezależnych konkurencji, takich jak best trick, best whip, czy best flow rozgrywane w trakcie nocnej sesji na hopach. W tym miejscu warto również wspomnieć o frekwencji na wydarzeniu. Mimo, że oficjalnie jam był “ściśle tajny”, a lokalizację imprezy znali tylko lokalesi i zaproszeni zawodnicy, na miejscu pojawiło się ostatecznie kilkuset riderów z całego kraju z

Tajny to dużo powiedziane. O imprezie wiedziało całe polskie środowisko rowerowe, a jeśli ktoś miał wystarczająco dużo samozaparcia, mógł bez problemu znaleźć w internecie informacje o lokalizacji wydarzenia. “Kto miał wiedzieć ten wiedział”. Dzięki takiemu podejściu, organizatorzy mieli pewność, że na imprezie pojawią się tylko riderzy, posiadający zestaw umiejętności niezbędny do pokonania tras przygotowanych na Jam.

Oczywiście przy trasach zebrał się tłum gapiów i kibiców, którzy przed dwa dni oglądali zawodników w akcji, ale na hopach rzeczywiście latali jedynie najbardziej doświadczeni riderzy. Niektórzy mogliby uznać, że to samolubne, ale przypominamy, że trasy na Dualu są efektem pracy zaledwie garstki osób. Budowniczy spędzają z łopatami w ręku każdą wolną chwilę, a na jesienną imprezę dodatkowo rozbudowali trasy i przygotowali bezpieczne przeszkody, dla wszystkich uczestników.

Nie można więc powiedzieć, że organizatorzy zapomnieli o słabszych riderach. Co prawda z najtrudniejszą linią, na której rozgrywano główne konkurencje poradziło sobie niewielu zawodników, ale na małym up’ie wysypanym dodatkowo korą, przeprowadzono bardzo konkretnego best tricka dla amatorów, w którym udział wzięło kilkudziesięciu riderów. Posypała się cała masa naprawdę kozackich sztuczek, a miękkie lądowanie sprawiło, że zawodnicy nie bali się szarpać nawet najbardziej hardkorowych trików.

Bo to po prostu bardziej pasuje do dirtowego środowiska i klimatu panującego na “trailsach” (zwłaszcza tych krakowskich). Chyba wszyscy się zgodzimy, że latanie z ziomkami na hopach jest dużo przyjemniejsze niż napinanie się na wynik i sztywne zasady, które bardzo często zabijają cały fun z jazdy.

