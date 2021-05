Max Verstappen na podium w 100. wyścigu z Red Bull Racing

był dosłownie o włos od pole position. Ostatecznie Holendrowi zabrakło do wygrania Q3 zaledwie 0,036 sek. Ósmy w ostatniej części czasówki był ostatecznie

Na starcie Verstappen spisał się jednak fenomenalnie, idealnie reagując na moment zgaszenia czerwonych świateł. Max najpierw przez chwilę złapał się w strudze za startującym z pole position (po raz setny w karierze) Lewisem Hamiltonem , a potem zszedł na wewnętrzną na hamowaniu do pierwszej szykany. Holender nie odpuścił ani na moment i to on objął prowadzenie!