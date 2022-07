Pierwsza edycja Let's Skate Session w Toruniu za nami

Decyzję o zorganizowaniu tych zawodów podjęliśmy… w połowie kwietnia 2022. Także tak. Zrobiliśmy to! Zawody odbyły się organizacyjnie pico bello. A zawodnicy? Publiczność? Tu jest mały niedosyt. Mimo, że były to oficjalne zawody

Także tak – ci, którzy przyjechali myślę, że nie żałowali, bo pula nagród finansowych i rzeczowych zrekompensowała im podróż, a satysfakcja zgarnięcia trofeum (były całkiem fajne puchary) moim zdaniem jest bezcenna. W końcu to 1. edycja skejt contestu w Toruniu po latach nieobecności. Tak, będą kolejne! Już knujemy coś na zimę. A dlaczego chcemy robić coś dalej? Bo kochamy deskorolkę i nadal wierzymy, że ludzie mają chęć spotykania się w jednym miejscu i jeżdżenia razem na zawodach. Tu nie chodzi nawet o wygraną. Po prostu każdy skejt czerpie radość z odjechanego triku i to jest coś niesamowitego w skateboardingu. Czy nie chodzi o to uczucie jak ktoś próbuje jakiś kozacki numer i próbuje, napięcie wzrasta i nagle BUM, robi to? Czy to doznanie uzyskasz oglądając InstaStories? To jest jak koncert na żywo. Doznania razy 100.