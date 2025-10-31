Rémi Bonnet bije rekord świata w kilometrze wertykalnym

Rémi Bonnet ustanowił nowy rekord świata na zawodach Fully Vertical Kilometre w Szwajcarii, pokonując wyczerpującą 1,92-kilometrową trasę, z przewyższeniem 1000 m w niesamowitym czasie 27 m 21 s.

Rywalizując z 669 uczestnikami wertykalnego kilometra, lokalny bohater, Bonnet starał się pokonać wynik 28m 53s, który został ustanowiony przez Włocha Philipa Götscha na tej samej trasie w 2017 roku. Pokonując dystans o średnim nachyleniu ponad 50 procent, pobił poprzedni rekord świata o 1m i 32s.

Rémi Bonnet świętuje pobicie rekordu świata w wertykalnym kilometrze © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

"Nie sądziłem, że to możliwe" - powiedział szwajcarski biegacz górski i skialpinista po biegu, kładąc się na ziemi. "Pomyślałem, że zacząłem trochę za szybko, gdy zobaczyłem pierwsze międzyczasy. Potem pomyślałem, na podstawie tego, jak się czułem, że wszystko jest w porządku. Powiedziałem więc sobie, że może dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy i będę w stanie utrzymać tempo".

"W swojej karierze wspinałem się na ten szczyt dobre 50 razy. Moją główną motywacją do ustanowienia tego rekordu świata jest jak najszybszy bieg i czułem, że to był dla mnie właściwy moment. Ustanowienie rekordu świata na tym podbiegu, który jest bardzo blisko mojego domu, jest czymś wyjątkowym".

Wertykalny Kilometr w Fully jest jednym z najszybszych i najbardziej stromych na świecie, ze średnim nachyleniem ponad 50 procent. Trasa rozpoczyna się w La Belle-Usine (500 m n.p.m.), a kończy w Les Garettes (1500 m n.p.m.). Wiedzie przez winnice, łąki i zalesione tereny.

Biegacze muszą zmierzyć się z próbą czasową, a postęp mogą śledzić dzięki znacznikom co 100 m. Biegnie się wzdłuż nieużywanej górskiej linii kolejki. Kaski są obowiązkowe, a kijki zalecane dla sportowców ze względu na strome nachylenie. "Jest bardzo, bardzo stromo i dość hardkorowo. Tak, że jeśli spróbujesz stanąć prosto, przewrócisz się do tyłu" - wyjaśnił Bonnet.

Rémi Bonnet świętuje zwycięstwo w Kilomètre Vertical de Fully © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool Moją główną motywacją do ustanowienia tego rekordu świata był jak najszybszy bieg i czułem, że to był dla mnie właściwy moment Rémi Bonnet

Fully Vertical Kilometer - najważniejsze fakty

Rémi Bonnet przygotowuje się do Vertical Kilometer w Fully © Fabiano Mancesti / Red Bull Content Pool

Dystans: 1,92 km

Przewyższenie: 1000 m (z poziomu 500 m n.p.m. do 1500 m n.p.m.)

Średnie nachylenie: 50%+

Start: La Belle-Usine, Fully (500 m)

Meta: Les Garettes (1 500 m)

Trasa: Wzdłuż starej linii kolejowej, trasa obejmuje zbocze wzgórza Fully i przechodzi przez winnice i las.