Rémi Bonnet bije rekord świata w kilometrze wertykalnym
Szwajcarski biegacz trailowy Rémi Bonnet właśnie zapisał się na kartach historii podczas Fully Vertical Kilometer. Na stromej trasie pobiegł ponad minutę szybciej niż ktokolwiek wcześniej.
Rémi Bonnet ustanowił nowy rekord świata na zawodach Fully Vertical Kilometre w Szwajcarii, pokonując wyczerpującą 1,92-kilometrową trasę, z przewyższeniem 1000 m w niesamowitym czasie 27 m 21 s.
Rywalizując z 669 uczestnikami wertykalnego kilometra, lokalny bohater, Bonnet starał się pokonać wynik 28m 53s, który został ustanowiony przez Włocha Philipa Götscha na tej samej trasie w 2017 roku. Pokonując dystans o średnim nachyleniu ponad 50 procent, pobił poprzedni rekord świata o 1m i 32s.
"Nie sądziłem, że to możliwe" - powiedział szwajcarski biegacz górski i skialpinista po biegu, kładąc się na ziemi. "Pomyślałem, że zacząłem trochę za szybko, gdy zobaczyłem pierwsze międzyczasy. Potem pomyślałem, na podstawie tego, jak się czułem, że wszystko jest w porządku. Powiedziałem więc sobie, że może dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy i będę w stanie utrzymać tempo".
"W swojej karierze wspinałem się na ten szczyt dobre 50 razy. Moją główną motywacją do ustanowienia tego rekordu świata jest jak najszybszy bieg i czułem, że to był dla mnie właściwy moment. Ustanowienie rekordu świata na tym podbiegu, który jest bardzo blisko mojego domu, jest czymś wyjątkowym".
Wertykalny Kilometr w Fully jest jednym z najszybszych i najbardziej stromych na świecie, ze średnim nachyleniem ponad 50 procent. Trasa rozpoczyna się w La Belle-Usine (500 m n.p.m.), a kończy w Les Garettes (1500 m n.p.m.). Wiedzie przez winnice, łąki i zalesione tereny.
Biegacze muszą zmierzyć się z próbą czasową, a postęp mogą śledzić dzięki znacznikom co 100 m. Biegnie się wzdłuż nieużywanej górskiej linii kolejki. Kaski są obowiązkowe, a kijki zalecane dla sportowców ze względu na strome nachylenie. "Jest bardzo, bardzo stromo i dość hardkorowo. Tak, że jeśli spróbujesz stanąć prosto, przewrócisz się do tyłu" - wyjaśnił Bonnet.
Moją główną motywacją do ustanowienia tego rekordu świata był jak najszybszy bieg i czułem, że to był dla mnie właściwy moment
Fully Vertical Kilometer - najważniejsze fakty
- Dystans: 1,92 km
- Przewyższenie: 1000 m (z poziomu 500 m n.p.m. do 1500 m n.p.m.)
- Średnie nachylenie: 50%+
- Start: La Belle-Usine, Fully (500 m)
- Meta: Les Garettes (1 500 m)
- Trasa: Wzdłuż starej linii kolejowej, trasa obejmuje zbocze wzgórza Fully i przechodzi przez winnice i las.