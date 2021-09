7 dni na zbudowanie epickiej trasy. Niemożliwe? Nie dla Remy'ego Mortona!

Są na świecie ludzie, którzy nie lubią rozmieniać się na drobne. Jak coś już robią, to robią to porządnie i jeśli to tylko możliwe, działają zawsze na wielką skalę. Jedną z takich osób jest rider z Nowej Zelandii - Remy Morton . Zawodnik znany jest z tego, że świetnie radzi sobie na każdym rowerze, od BMX'a przez dirtówkę, do dużego roweru freeride'owego. Lata olbrzymie hopy z idealnym stylem i świetnie radzi sobie z nawet najbardziej przerażającymi przeszkodami.

Gdy nie jeździ na rowerze, można go spotkać na trasach w nowozelandzkich bikeparkach. Remy jest jednym z najlepszych i najbardziej kreatywnych budowniczych wszech czasów, a w tym roku postanowił, że podejmie się zupełnie nowego wyzwania. Rider dostał 7 dni i 7 tysięcy dolarów na wybudowanie od podstaw zupełnie nowej linii, która miała posiadać idealne flow i nadawać się do nagrania kozackich ujęć.

Jeśli kiedykolwiek chwyciłeś za łopatę i przepracowałeś w lesie kilka godzin przy budowie hop , pewnie zdajesz sobie sprawę z tego jak trudne było zadanie, któremu musiał sprostać Remy. Na szczęście okazało się, że gdy połączy się kreatywne podejście z ekipą najlepszych rowerowych ziomków, w siedem dni, można zbudować niemal wszystko...

Zobacz film dostępny w playerze powyżej i przeczytaj rozmowę z Remym, żeby dowiedzieć się więcej o niezwykłym projekcie.

Remy skąd wziął się pomysł na projekt 7 dni 7 tyś. $?

Ekipa Red Bull'a zgłosiła się do mnie z tym pomysłem. Byłem bardzo podekscytowany, bo przecież jazda na rowerze i kopanie tras, to właśnie to co kocham najbardziej. Gdy doprecyzowaliśmy szczegóły, zaczęliśmy szukać miejscówki, która umożliwiłaby realizację naszej wizji.

Stylówka! © Andy Jackman/Red Bull Content Pool Ten gość kocha budować trasy rowerowe! © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Okazało się, że niedaleko mojego rodzinnego domu właśnie powstał jeden z nowych bikeparków. Świetnie się złożyło, bo menagerem miejscówki jest Shane, którego znam przez całe życie. Wybudował mnóstwo tras w Australii i Nowej Zelandii, a przez ostatnie 15 lat, jeździliśmy razem chyba w każdy wolny weekend. Bardzo spodobał się mu nasz pomysł, więc ucieszyłem się, że będę mógł "wrócić do korzeni" i zbudować trasę dla kumpla i lokalnej społeczności rowerowej!

Wygląda na to, że budowanie tras jest dla Ciebie równie ważne, jak sama jazda. Powiesz nam coś więcej o tej relacji?

Tak, to zdecydowanie prawda. Gdy dorastałem, 70% czasu spędzałem na budowaniu tras, a na jazdę przeznaczałem pozostałe 30%. W ostatnich latach trochę bardziej skupiłem się na mojej jeździe. Nie jestem już budowniczym zatrudnionym na pełen etat, bo niestety nie mam tyle czasu.

Remy od lat pracuje jako budowniczy tras rowerowych © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Ciągle uważam, że bez kopania nie ma jazdy. To trochę tak jak ze sztuką. Malujesz ręką, ale masz w niej przecież pędzel. Ja jeżdżę na rowerze, ale w ręce, przez większość czasu ciągle trzymam łopatę. Kocham budować trasy, na których mogę się póżniej wykazać swoją własną stylówką. Mój styl jazdy, bierze się z kopania. Jedna rzecz, wpływa na drugą. Tak jest od kiedy pamiętam i sądzę, że nigdy się to nie zmieni. Przez ostatnie siedem lat byłem zatrudniony w firmie, która zajmowała się budową tras rowerowych, ale w tym sezonie postanowiliśmy z kumplem, że otworzymy własny biznes. Naszą firmę nazwaliśmy Flux Trails. Jacob, z którym pracuje jest świetnym riderem i jeszcze lepszym budowniczym, więc nasza współpraca układa się idealnie. Dla nas jest to trochę jak styl życia. Chcemy budować trasy, na których sami będziemy jeździć!

Tak właśnie wygląda "idealna" trasa © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Brzmi pięknie. Opowiesz nam coś o trasie, którą zaprojektowałeś w ostatnim projekcie?

Całe piękno budowania tras rowerowych polega na tym, że ilekroć rozpoczynasz pracę nad jakąś trasą, musisz spędzić sporo czasu w terenie, na poszukiwaniu różnych możliwości. Na górze, na której mieliśmy budować znaleźliśmy trzy miejsca na poprowadzenie głównej linii. Ostatecznie wybraliśmy takie, które umożliwiło mi zrealizowanie kilku pomysłów, które od dawna miałem w swojej głowie. Trasa sama w sobie nie jest niczym nowym. To mój styl, czyli BMX'owe przeszkody dopasowane do zjazdowych rowerów. Jaram się takimi trasami, chociaż ciągle jest ich wszędzie bardzo niewiele.

Widzieliście kiedyś coś takiego? © Andy Jackman/Red Bull Content Pool "Stylu nie kupisz" © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Gdyby nie zasady projektu jak dużo czasu poświęciłbyś na budowę trasy?

Myślę, że byłby to miesiąc. Mieliśmy szczęście, że w realizację naszego pomysłu zaangażowała się naprawdę świetna ekipa, z którą już wielokrotnie pracowaliśmy. Każdy wiedział za co jest odpowiedzialny i mogliśmy narzucić naprawdę mocne tempo. Pracowaliśmy czasem po 14/15 godzin dziennie, ale wszyscy byli tak nakręceni, że często zapominali nawet o przerwach. Gdy zgłodnieliśmy, łapaliśmy tylko za jakieś przekąski, wodę i szybko wracaliśmy do pracy. Było naprawdę grubo!

"Pełna wysyłka" w wykonaniu Mortona © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

W budowie pomagał nawet Twój tata. Jak Ci się z nim współpracowało?

To było super! Dorastałem codziennie jeżdżąc i budując z moim tatą. Wracałem ze szkoły, a nowe hopy już czekały na lokalnych riderów i dzieciaki. Myślę, że tym za czym tęskni najbardziej, gdy nie ma mnie w domu jest właśnie wspólne budowanie tras. Gdy zaangażował się w realizację mojego pomysłu byłem zachwycony. Jest doświadczonym stolarzem, więc przejął od nas wszystkie drewniane konstrukcje. Po prostu wyjaśniłem mu czego potrzebujemy, a on wykonał to idealnie, bez żadnych projektów i planów.

Gdy testowałeś wallride zaliczyłeś konkretne dachowanie. Jak Twoja gleba wpłynęła na przebieg projektu?

W swoim życiu zaliczyłem już kilka wallride'ów i zawsze wiedziałem, że na takie przeszkody nie wolno najeżdżać z za małą prędkością. Niestety wyjeżdżając z bandy, którą zbudowaliśmy tuż przed przeszkodą, moje koło zostało "złapane", przez luźną warstwę ziemi. Mocno mnie to zwolniło i gdy tylko zrozumiałem, że jest już za późno, żeby odpuścić, spróbowałem mocno się wybić i za wszelką cenę utrzymać się na ścianie. Chwilę było dobrze, ale niestety trochę zabrakło...

Tak się jeździ po wallride'ach! © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Zaliczyłem konkretną glebę i uderzyłem klatka piersiową w drzewo. Leżałem na plecach i mocno kręciło mi się w głowie. Poczułem w ustach smak krwi, a ponieważ mocno mnie przytkało, nie mogłem nabrać powietrza. Na szczęście po kilku chwilach znów mogłem oddychać, więc momentalnie ruszyłem na górę by spróbować ponownie. Niestety cały czas kaszlałem krwią, a ponieważ przy poprzednich wypadkach miałem już problemy z płucami, postanowiłem sprawdzić co jest grane. Spędziłem dwa dni w szpitalu i gdy wszystko wróciło do normy, naprawiliśmy lądowanie i dopięliśmy swego.

Czy w Twojej głowie chociaż na moment pojawiła się myśl, żeby odpuścić?

Nie. Wiedziałem, że to zrobię. Zastanawiałem się tylko, czy uda mi się wyrobić w ustalonym terminie. Jak to mówią "nie ma tego złego", bo po kilku dniach przerwy na rowerze czułem się jak ryba w wodzie. Przy następnej próbie wylądowałem idealnie. To było super uczucie.

Ten gość, nigdy nie odpuszcza! © Andy Jackman/Red Bull Content Pool