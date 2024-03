Jak Remy Morton udowodnił, że rozmiar koła nie ma (aż takiego) znaczenia

Niezbędne jest kilka słów wprowadzenia, ponieważ żeby dobrze zrozumieć, to co Remy Morton zrobił na Red Bull Hardline musimy znać kontekst. Rozpoczniemy od obecnych standardów sprzętowych, następnie skupimy się na zawodach Red Bull Hardline, omówimy barwną postać Remy’ego Mortona, aż w końcu wyciągniemy sensowne (tak się nam wydaje) wnioski, z tego co wydarzyło się w Australii. No to siup. Lecimy!

01 Sprzęt

Kto z czytających nie jeździ na rowerze zbudowanym na kołach 29 cali niech podniesie rękę do góry. Nikt? Tak myśleliśmy. No dobrze, może rzeczywiście wcale Cię nie widzimy, ale mamy podejrzenia, że wśród osób zajmujących się różnymi odmianami kolarstwa górskiego, osoby które jeżdżą na kołach w rozmiarze 27,5 cala to zdecydowana mniejszość. (żeby nie powiedzieć drobny ułamek)

Co do kół w rozmiarze 26, to w obecnych standardach są one raczej zarezerwowane dla rowerów dirtowych, względnie dla dzieciaków, których wzrost nie przekracza 150 cm. Według powszechnie panujących teorii, koła w rozmiarze 29 cali są większe, a przez to bardziej stabilne. Dodatkowo, według podstawowych praw fizyki, toczą się lepiej, niż ich mniejsze odpowiedniki. (to akurat prawda, której nie możemy podważać) W ogólnym rozrachunku wychodzi na to, że rowery górskie zbudowane na kołach 26 i 27,5-calowych to już w zasadzie przeszłość. Nie ma sensu na nich jeździć, bo na większych jest szybciej, łatwiej i przyjemniej. Szczególnie w przypadku trudnych, technicznych tras i przeszkód w rozmiarze XXL.

02 Trasa (zobacz powtórkę zawodów Red Bull Hardline)

Czy ktoś mówił o trudnych trasach i przeszkodach w rozmiarze XXL? To się dobrze składa, bo wiemy już, jak wygląda sytuacja sprzętowa, więc teraz zapraszamy, na krótki przewodnik po Red Bull Hardline Tasmiania. Jak sama nazwa wskazuje, są to najtrudniejsze zawody zjazdowe na świecie. Do tej pory impreza odbywała się jedynie w Walii, ale wspaniałomyślni organizatorzy zadbali o to, by po drugiej stronie globu, zawodnicy również mogli się wykazać.

W ten sposób zapadła decyzja o budowie piekielnie trudnej trasy, na której zawodnicy zasuwają z prędkością 60 km/h, latają na ponad 20-metrowych skoczniach i tłuką się po kamieniach wielkości pralek, zmywarek i mikrofalówek. Zaproszenie na zawody dostają tylko najlepsi zawodnicy reprezentujący różne odłamy rowerowej ekstremy, takie jak downhill, freeride i freestyle. Nie każdy, kto otrzyma wjazdówkę decyduje się na start, ponieważ jakby to powiedzieć. Margines błędu jest stosunkowo niewielki, a rozmiar przeszkód… Cóż. Powiedzmy, że niewiele jest na świecie skoczni, które przebijają to co oglądamy na Hardline. (zobacz w playerze powyżej)

03 Remy Morton i jego "dość nietypowy" rower

Remy Morton © Graeme Murray

I w tym miejscu, cały na biało pojawia się ON! Remy Morton - człowiek, który wyłamuje się ze wszystkich schematów i niespecjalnie przejmuje się rowerowymi trendami. Robi tylko to na co ma ochotę i zawsze robi to po swojemu. Gdy był juniorem ścigał się w zawodach zjazdowych, ale seria wzlotów i upadków doprowadziła go do miejsca, w którym połączył szybką, zjazdową jazdę z BMX’owa kreatywnością, którą się wyróżnia. Od zawsze zasuwa po bike parkach bez łańcucha, razem ze swoją ekipą buduje inspirowane skateparkami trasy i “wyjaśnia” swoim niepowtarzalnym stylem mniej więcej 97,5% rowerzystów na świecie. (liczyliśmy to na szybko w pamięci, więc prosimy o wyrozumiałość)

Na zawodach Red Bull Hardline w Australii Morton pojawił się ze swoim “dość nietypowym” (mówiąc bardzo delikatnie) rowerem. Maszyna została zbudowana na kozackiej zjazdowej ramie Specialized Demo. Pojawiły się w niej części topowych marek, ale tym co przyciągnęło uwagę wszystkich zawodników, kibiców i ekspertów były dwa elementy: brak łańcucha i mieszany zestaw kół w rozmiarach 26 cali (przód) i 24 cali (tył).

Brak łańcucha wymusza na zawodniku czystą, płynną jazdę, co przekłada się na brak popełnianych błędów, ale ogranicza szansę na ich naprawienie jeśli jednak się przytrafią. Powiedzmy, że to jesteśmy jeszcze w stanie zrozumieć, ale wjazd na najbardziej hardkorową trasę na świecie, na rowerze zbudowanym na “dziecięcych” kółkach, to dla nas jednak abstrakcja. Mullet, bo tak nazywamy rower z mieszanym zestawem kół, wyglądał jak sprzęt z poprzedniej epoki. Podobnie wyglądał też sam Remy, który na trasę ruszył w oldschoolowej koszulce i spodenkach, które na trasach pucharu świata oglądaliśmy około 20 lat temu.

Ale to wszystko wcale nie było najdziwniejsze. Najdziwniejsze było to, jak digger z Nowej Zelandii poradził sobie z trasą. Być może nie był na niej najszybszy, ale jechał tak płynnie i dynamicznie, że nie mogliśmy od niego oderwać oczu. Trzeba też powiedzieć, że w grupie riderów, którzy nie specjalizują się w zjeździe, wykręcił jeden z najlepszych czasów. Na trasie Remy przysiadał na siodełku i odpoczywał co pozwala nam podejrzewać, że jego wytrzymałość pozostawia dużo do życzenia, ale jego styl i wyważona jazda zrobiła na nas naprawdę ogromne wrażenie. Ciekawe, czy gdyby “łyda podawała”, a sam zawodnik jechałby na granicy swoich możliwości, mógłby nieco bardziej namieszać w czubie stawki. Bardzo ciekawe…

04 Wnioski (i teorie spiskowe)

"To jak to jest z tymi kółkami?" © Red Bull Content Pool

Czy to nie było tak, że rynek rowerowy w pewnym momencie trochę się przesycił i trzeba było wymyślić jakiś nowy standard, który podtrzyma nasze konsumpcyjne nawyki? No niby, też jeździmy na tych kołach w rozmiarze 29 cali, ale czasem się zastanawiamy, czy na 27,5 calowych rzeczywiście jeździło się tak źle? Może to po prostu ułatwienie, które uzupełnia nasze braki techniczne?

Jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej, a prawda jak zwykle jest pewnie gdzieś pośrodku. Jedno jest pewne. Po niezwykłym przejeździe Remyego Mortona jest nam trochę głupio. No bo jak on na tych małych kółeczkach przetoczył się po tych olbrzymich kamulcach? Chyba nie zawsze należy ślepo gonić za trendami i zdecydowanie trzeba pamiętać o słynnym rowerowym powiedzeniu: Nie sprzęt, a technika zrobią z Ciebie zawodnika. Widzimy się na treningu!