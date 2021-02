Dlaczego Marc Márquez i Pol Espargaró nie mogą doczekać się sezonu?

Marc Márquez is raring to get back into the action

Od tego czasu Marc walczy o powrót do formy, a pooperacyjne komplikacje sprawiły, że na motocyklu nie siedział od końcówki lipca. W tym czasie Hiszpan przeszedł w sumie trzy operacje, w tym autoprzeszczep fragmentu kości z biodra do ramienia, a także długotrwałą antybiotykoterapię.

"Po długiej nieobecności, fajnie było znów zobaczyć mój motocykl i znów założyć na siebie kombinezon. 2020 był trudnym rokiem dla wszystkich, ale dla mnie szczególnie, bo przez kontuzję musiałem oglądać wyścigi z domu. Kontynuuję pracę z lekarzami i fizjoterapeutami, by dojść do siebie i wrócić do MotoGP. Oczywiście chciałbym wskoczyć na motocykl jak najszybciej, ale muszę słuchać lekarzy i swojego ciała".

Nie wiem jednak, czy zajmie mi to wyścig, dwa czy pół sezonu, by być znów tym samym Markiem, co wcześniej.

"Pierwszy raz w życiu tak długo nie jeździłem na motocyklu i miałem tak poważną kontuzję. Oczywiście pierwszy raz, gdy znów wsiądę na motocykl, nie będę w stu procentach sprawny. Jedna rzecz to zrośnięta kość, a druga to odbudowa mięśni. Oczywiście powrót marzeń to wejście na motocykl i jazda tak dobra, jak przed kontuzją" – mówił Marc, dla którego celem na sezon 2021 jest po prostu dobrze bawić się na motocyklu.

