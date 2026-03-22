Resident Evil: Requiem - perełka w serii horrorów

Capcom ma ostatnio niesamowitą passę. Każdy tytuł wychodzący spod ich skrzydeł okazuje się strzałem w dziesiątkę, a Resident Evil: Requiem tylko podtrzymuje tę znakomitą serię.

Przygody Grace i Leona

Akcja Resident Evil: Requiem toczy się 28 lat po wydarzeniach z pierwszej i drugiej części serii, które doprowadziły do zniszczenia Raccoon City w wyniku ataku nuklearnego. Historię zaczynamy u boku agentki FBI Grace Ashcroft – analityczki pracującej nad wyjątkowo trudną sprawą. Seria tajemniczych zgonów spędza sen z powiek śledczym, a gdy pojawia się kolejna ofiara, Grace zostaje wysłana w teren, by przeprowadzić dochodzenie na miejscu. Trop prowadzi ją do starego hotelu w miasteczku Wrenwood. To dla niej ciężki orzech do zgryzienia, bo właśnie w tym miejscu 8 lat wcześniej zginęła jej matka.

Mimo to Grace przełamuje się i wchodzi do podniszczonego hotelu. Jednak zamiast wskazówek dotyczących zagadkowych zgonów, trafia na kolejne szokujące okoliczności. Najpierw zostaje zaatakowana przez policjanta, a ostatecznie ogłuszona i uprowadzona przez tajemniczego mężczyznę.

Na szczęście w pobliżu jest Leon S. Kennedy – protagonista znany z Resident Evil 2 i 4 – który już wcześniej deptał porywaczowi Grace po piętach. Mowa o Victorze Gideonie, naukowcu mocno powiązanym z korporacją Umbrella, odpowiedzialną za eksperymenty z bronią biologiczną i wybuch epidemii zombie w Raccoon City. Niestety, właśnie zombie zatrzymują Leona, co pozwala Gideonowi na ucieczkę. Trop prowadzi jednak prosto do kliniki, w której posiadanie niedawno wszedł naukowiec.

Survival spotyka się z akcją z zombie

I tu zaczyna się prawdziwa magia, bo Resident Evil Requiem łączy losy tej dwójki skrajnie różnych bohaterów. Z jednej strony mamy Grace – wprawdzie potrafi posługiwać się bronią dzięki szkoleniu w FBI, ale targają nią lęki i ma raczej kruche nerwy. Z drugiej strony staje Leon: prawdziwy weteran, który w starciach z zombie, potworami i innymi maszkarami zjadł zęby.

Duet protagonistów wymienia się w poszczególnych etapach gry, co idealnie oddaje dualizm ich charakterów również w samym gameplayu. Kiedy przejmujecie kontrolę nad Grace, musicie zachować najwyższą ostrożność. Model rozgrywki nawiązuje tutaj do klasycznych odsłon serii Resident Evil: zasoby są na wagę złota, przeciwnicy potrafią przytłoczyć, a ciężar zabawy spoczywa na eksploracji, przetrwaniu i rozwiązywaniu drobnych zagadek.

Tempo gry jest wówczas raczej niespieszne. Każdy krok musi być dobrze przemyślany, a starcia z przeciwnikami wymagają sporej dawki planowania. W idealnym scenariuszu najlepiej po prostu całkowicie omijać wrogów.

W przypadku Leona sprawa wygląda jednak zupełnie inaczej – tutaj całość toczy się przede wszystkim w oparciu o czystą akcję. Przeciwnicy wciąż stanowią zagrożenie, ale głównie ze względu na swoją liczebność. Jeśli graliście w wydany niedawno remake Resident Evil 4 (lub w oryginał), to doskonale wiecie, czego się spodziewać.

Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że standardowo w Grace wcielacie się z perspektywy pierwszej osoby (FPP), natomiast poczynania Leona śledzicie w widoku trzecioosobowym (TPP). Oczywiście możecie to dowolnie modyfikować dla każdej z postaci, ale jeśli chcecie poczuć klimat dokładnie tak, jak zaplanowali go twórcy, sugerujemy trzymanie się tych ustawień.

Fascynujące jest to, jak Resident Evil Requiem łączy różne oblicza serii nie tylko pod kątem gameplayu, ale i samej prezencji. Dwie wcześniejsze wersje, czyli Resident Evil 7 i Village, swoim tempem oraz gęstym klimatem mocno nawiązywały do pierwszych części cyklu i – podobnie jak etapy z Grace – stawiały na perspektywę pierwszoosobową (FPP). Z kolei wraz z Resident Evil 4 po raz pierwszy pojawił się dynamiczny widok zza ramienia (TPP), który w Requiem towarzyszy nam podczas gry Leonem.

Cichy S.T.A.R.(S): Level design

Nie tylko bohaterowie dbają o to, by w Resident Evil Requiem sporo się działo. Lokacje, po których się poruszacie, ani przez chwilę nie wieją nudą – m.in. dlatego, że potrafią zmieniać się dynamicznie. Korytarze, które wcześniej wydawały się bezpieczne, nagle trafiają pod nadzór patrolujących wrogów, a zamknięte dotąd drzwi otwierają przed Wami nowe ścieżki do skradania. Szczególnie gdy wcielacie się w Grace, gra zamienia się w prawdziwie nerwowy pojedynek w kotka i myszkę.

Na szczęście twórcy nie przesadzili z liczbą niebezpiecznych „łowców” w stylu Mr. X-a z Resident Evil 2. Co prawda już na początku przyjdzie Wam się zmierzyć z tego typu przeciwnikiem, ale gra korzysta z tej mechaniki z dużym wyczuciem.

Mimo to nieustannie będziecie czuć na karku oddech niepokoju. Daje się to we znaki zwłaszcza wtedy, gdy chcecie na spokojnie przeszukać pomieszczenia w poszczególnych lokacjach. A jest co zbierać! Wiele rzeczy nie rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka. Świetnym rozwiązaniem jest fakt, że mapa nie wykłada wszystkich kart na stół – nie pokazuje już, czy dany pokój został wyczyszczony ze wszystkich fantów.

A skoro już jesteśmy przy przedmiotach... Resident Evil: Requiem serwuje miks tradycji z nowym podejściem. Powraca więc stare, dobre zarządzanie ekwipunkiem. Wasza torba pomieści tylko ograniczoną liczbę znajdziek – co prawda możecie ją nieco powiększyć, ale na dłuższą metę i tak będziecie musieli przeprowadzać ostrą selekcję i zostawiać część łupu w skrzyniach w bezpiecznych strefach. Nie unikniecie sytuacji, w których podczas eksploracji trzeba będzie porzucić jakieś itemki, by wrócić po nie dopiero za jakiś czas.

Przedmioty możecie też oczywiście łączyć, by tworzyć zupełnie nowe rzeczy. Powracają chociażby klasyczne zielone zioła, które leczą rany. Ale nowy system craftingu pozwala też wytwarzać amunicję i inne przydatne gadżety. Jednym z nich jest specjalny zastrzyk – dzięki niemu Grace może nie tylko natychmiast wyeliminować wroga, ale i mieć pewność, że ten już nigdy nie wstanie, ponieważ... po prostu wylatuje w powietrze. Tutaj również wszystko zależy od Waszej decyzji, jak najlepiej zagospodarować posiadane zasoby. Requiem nieustannie zmusza graczy do wyborów, które mają kluczowy wpływ na dalszy przebieg rozgrywki. Niestety, tym razem zabrakło handlarza, którego znaliśmy chociażby z Resident Evil Village.

Powraca jednak inna, kultowa mechanika: jeśli przy wyborze poziomu trudności zdecydujecie się na tryb Classic, będziecie musieli – grając jako Grace – szukać taśm barwiących (ink ribbons). Tylko dzięki nim, używając maszyn do pisania, możecie zapisać stan gry poza punktami auto-zapisu. To utrudnienie uderza podwójnie: same taśmy zajmują bowiem cenne miejsce w ekwipunku. Jeżeli jednak wybierzecie „nowoczesny” poziom trudności, bariera ta znika, a z punktów zapisu możecie korzystać do woli.

Przerażająco dobra technologia

Technicznie Resident Evil Requiem błyszczy tak samo jak jego poprzednicy. Niezależnie od tego, czy mowa o klimatycznym otoczeniu, bogatych w detale modelach postaci, czy fenomenalnych animacjach – Capcom po raz kolejny wyciąga tu wszystkie asy z rękawa. Tę wizualną maestrię idealnie dopełnia genialny sound design. Oprawa dźwiękowa – od drżących monologów Grace, przez szuranie zombie, aż po ich upiorne strzępy zdań – sprawia, że gęsia skórka nie schodzi z ciała. Muzyka pozostaje przy tym klimatycznym tłem, które po mistrzowsku podkreśla poszczególne momenty.

Pod względem rozgrywki tytuł również prezentuje się z najlepszej strony. Epizody Grace to czysta esencja survival horroru w najmocniejszym wydaniu. Kiedy natomiast co jakiś czas przejmujecie kontrolę nad Leonem, możecie zafundować sobie pełną akcji odskocznię, która na swój sposób dostarcza potężnej dawki adrenaliny. Historia rozwija się przy tym w bardzo satysfakcjonującym tempie, oferując idealny balans między intrygującymi zagadkami a konkretnymi odpowiedziami. Zarówno dla nowicjuszy, jak i starych wyjadaczy – Resident Evil: Requiem to prawdopodobnie jedna z najlepszych odsłon w całej historii serii.