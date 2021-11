Rewolucja. Tak ma wyglądać nowy skład G2 Esports

Top to linia, gdzie jednak Europa od dawna nie posiada wybitnych zawodników. Wyjątkiem może być Barney "Alphari" Morris, który aktualnie reprezentuje barwy amerykańskiego Teamu Liquid. Brytyjczyk jednak mocno łączony jest z przejściem do Teamu Vitality. Przede wszystkim dlatego, że chciałby grać z “Perkzem”, a sam “Perkz” nie pali się do powrotu do G2, gdzie prawdopodobnie musiałby ponownie opuścić mida na rzecz dolnej alejki.