Rewolucja w G2 Esports. Gwiazdy drużyny odejdą

sięgnął po puchar MSI oraz zdołał zakwalifikować się do finału mistrzostw świata. Te sukcesy to jednak już tylko wspomnienie, o którym G2 Esports nie może wciąż myśleć.

Rok 2021 z całą pewnością nie był najlepszy w historii organizacji G2 Esports w League of Legends. "Samurajowie" wygrywali w latach 2019 oraz 2020 wszystko w Europie, wspaniale prezentując się również na międzynarodowej scenie. Zespół w składzie z

Alternatywne uniwersa League of Legends Nie tylko Piltover i Zaun. Czy znacie te światy …

Ruszają Worldsy 2021. Tych zawodników warto oglądać Przed nami najważniejsza impreza League of …

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę właściciel organizacji - Carlos "ocelote" Rodriguez, niegdyś świetny gracz League of Legends. Hiszpan postanowił podjąć decyzje, o których w ostatnim czasie w mediach sporo spekulowano. "Ocelote" postanowił odsunąć od składu trzech zawodników G2 Esports oraz dwóch głównych szkoleniowców.

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę właściciel organizacji - Carlos "ocelote" Rodriguez, niegdyś świetny gracz League of Legends. Hiszpan postanowił podjąć decyzje, o których w ostatnim czasie w mediach sporo spekulowano. "Ocelote" postanowił odsunąć od składu trzech zawodników G2 Esports oraz dwóch głównych szkoleniowców.

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę właściciel organizacji - Carlos "ocelote" Rodriguez, niegdyś świetny gracz League of Legends. Hiszpan postanowił podjąć decyzje, o których w ostatnim czasie w mediach sporo spekulowano. "Ocelote" postanowił odsunąć od składu trzech zawodników G2 Esports oraz dwóch głównych szkoleniowców.

Mowa o dwóch reprezentantach dolnej alei - "Rekklesie" i "Mikyxie" oraz zawodniku występującym na topie - "Wunderze". Pożegnano się również z głównym trenerem - "Grabbzem", a także szkoleniowcem strategicznym - "Nelsonem". Oficjalnie zawodnicy wraz z trenerami zostali odsunięci na ławkę rezerwowych, jednak w praktyce oznacza to, że w najbliższym czasie pożegnają się oni z drużyną.

Mowa o dwóch reprezentantach dolnej alei - "Rekklesie" i "Mikyxie" oraz zawodniku występującym na topie - "Wunderze". Pożegnano się również z głównym trenerem - "Grabbzem", a także szkoleniowcem strategicznym - "Nelsonem". Oficjalnie zawodnicy wraz z trenerami zostali odsunięci na ławkę rezerwowych, jednak w praktyce oznacza to, że w najbliższym czasie pożegnają się oni z drużyną.

Mowa o dwóch reprezentantach dolnej alei - "Rekklesie" i "Mikyxie" oraz zawodniku występującym na topie - "Wunderze". Pożegnano się również z głównym trenerem - "Grabbzem", a także szkoleniowcem strategicznym - "Nelsonem". Oficjalnie zawodnicy wraz z trenerami zostali odsunięci na ławkę rezerwowych, jednak w praktyce oznacza to, że w najbliższym czasie pożegnają się oni z drużyną.