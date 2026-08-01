2 sierpnia, w trakcie Crankworx Whistler, odbędą się zupełnie nowe zawody slopestyle'owe. Po dwudziestu latach Red Bull Joyride zmienia się w Rhapsody Slopestyle – imprezę, która zamknie sezon zasadniczy Slopestyle Super League. Po zawodach w Whistler najlepsi riderzy klasyfikacji generalnej rozpoczną rywalizację w dwuetapowej fazie play-off i powalczą o pierwszy w historii tytuł mistrza Slopestyle Super League.

2 sierpnia, w trakcie Crankworx Whistler, odbędą się zupełnie nowe zawody slopestyle'owe. Po dwudziestu latach Red Bull Joyride zmienia się w Rhapsody Slopestyle – imprezę, która zamknie sezon zasadniczy Slopestyle Super League. Po zawodach w Whistler najlepsi riderzy klasyfikacji generalnej rozpoczną rywalizację w dwuetapowej fazie play-off i powalczą o pierwszy w historii tytuł mistrza Slopestyle Super League.

2 sierpnia, w trakcie Crankworx Whistler, odbędą się zupełnie nowe zawody slopestyle'owe. Po dwudziestu latach Red Bull Joyride zmienia się w Rhapsody Slopestyle – imprezę, która zamknie sezon zasadniczy Slopestyle Super League. Po zawodach w Whistler najlepsi riderzy klasyfikacji generalnej rozpoczną rywalizację w dwuetapowej fazie play-off i powalczą o pierwszy w historii tytuł mistrza Slopestyle Super League.