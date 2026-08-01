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Rhapsody Slopestyle na Crankworx Whistler
2 sierpnia, w trakcie Crankworx Whistler, odbędą się zupełnie nowe zawody slopestyle'owe. Po dwudziestu latach Red Bull Joyride zmienia się w Rhapsody Slopestyle – imprezę, która zamknie sezon zasadniczy Slopestyle Super League. Po zawodach w Whistler najlepsi riderzy klasyfikacji generalnej rozpoczną rywalizację w dwuetapowej fazie play-off i powalczą o pierwszy w historii tytuł mistrza Slopestyle Super League.
Co zmieniło się na festiwalu Crankworx Whistler? Z pierwszych relacji, które dotarły do nas po treningach, wynika, że przeszkody są jeszcze większe niż do tej pory. Tor jest długi, wymagający i bardzo zróżnicowany, więc zdecydowanie będzie o co walczyć. Sami zawodnicy podkreślają, że nowa odsłona trasy nie wybacza błędów i od pierwszych przejazdów wymaga pełnego skupienia. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale YouTube Crankworx – w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 19:00.
Dawid Godziek liderem klasyfikacji generalnej
Po czterech rundach rozegranych w Australii, Nowej Zelandii, na Słowacji i w Holandii liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Dawid Godziek. Wszystko wskazuje na to, że Polak zakończy sezon zasadniczy na pierwszym miejscu i w świetnym stylu awansuje do fazy play-off.
Od początku roku Dawid imponuje konsekwencją i regularnością. W czterech edycjach zawodów czterokrotnie meldował się na podium. Do swojej kolekcji dorzucił trzy srebrne medale i jedno złoto, dzięki czemu do Whistler przylatuje jako główny kandydat do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej sezonu zasadniczego.
Przed Dawidem pozostanie jeszcze faza play-off, która będzie składać się z dwóch edycji zawodów – obie zostaną rozegrane w Kanadzie. Pierwsza odbędzie się w bike parku SilverStar, a druga na zupełnie nowym torze w Mont-Sainte-Anne. To właśnie tam rozstrzygnie się walka o historyczny tytuł mistrza Slopestyle Super League.