Dekada dominacji Rhiannan Iffland: 50 zwycięstw i 10 tytułów mistrzowskich

Rhiannan Iffland od dekady pisze historię skoków do wody z dużej wysokości. Na 61 przystanków Światowej Serii Red Bull Cliff Diving, w których wystartowała, zwyciężyła w 50, w 22 krajach. Australijka zdobyła już 10 tytułów mistrzowskich. To niezwykłe, że dołączyła do cyklu w 2016 roku dzięki dzikiej karcie, a po swoje pierwsze mistrzostwo sięgnęła w tym samym sezonie – jako pierwsza kobieta w historii. Dziesięć lat później Iffland wciąż jest jedną z najważniejszych zawodniczek w skokach do wody z klifów.

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Ile tytułów Światowej Serii Red Bull Cliff Diving zdobyła Rhiannan Iffland?

Rhiannan Iffland zdobyła 10 tytułów mistrzowskich Światowej Serii Red Bull Cliff Diving.

Oto sezony, w których zdobyła mistrzostwo:

2016

2017

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Wygrała w klasyfikacji generalnej w każdym sezonie, w którym startowała od 2016 roku, z wyjątkiem 2020 roku, kiedy to nie odbyły się żadne zawody Światowej Serii.

Rhiannan Iffland i poezja w ruchu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Najważniejsze statystyki kariery Rhiannan Iffland

10-krotna mistrzyni Red Bull Cliff Diving

50-krotna zwyciężczyni zawodów Światowej Serii

61 przystanków w Światowej Serii

22 kraje, w których startowała

Debiut w Światowej Serii Red Bull Cliff Diving w 2016 roku

W wieku 9 lat zaczęła skakać

1. miejsce w debiucie

Od pierwszego zwycięstwa w Teksasie do 50 zwycięstw na całym świecie

Iffland po raz pierwszy wystąpiła w Red Bull Cliff Diving w Teksasie w 2016 roku. Choć nie weszła do rywalizacji na luzie, wygrała w imponującym stylu.

To pierwsze zwycięstwo było początkiem kariery, która zaprowadziła ją na 61 przystanków w 22 krajach, z czego 50 zakończyło się zwycięstwem.

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Sezon 2026, choć jeszcze się nie skończył, przyniósł kolejne kamienie milowe – zwycięstwa na Bali, w Kopenhadze i Mostarze podniosły jej liczbę zwycięstw w karierze do 50.

10 tytułów Rhiannan Iffland

2016: Mistrzyni od pierwszego skoku

Iffland dołączyła do Red Bull Cliff Diving w 2016 roku. Jako debiutantka została zaproszona na zawody i startowała z dziką kartą.

W swoim debiutanckim sezonie wygrała klasyfikację generalną, stając się pierwszą kobietą, która zdobyła tytuł jako debiutantka.

W swoim pierwszym sezonie odniosła zwycięstwa w Teksasie, São Miguel, Pembrokeshire, Shirahamie i Dubaju, wyznaczając charakterystyczny znak całej kariery: Iffland niemal zawsze na najwyższym stopniu podium.

2017: Podwójna mistrzyni

Po zdobyciu tytułu jako debiutantka, Iffland w 2017 roku ponownie wygrała mistrzostwa. W tym sezonie wygrała cztery etapy, w tym zawody na Inis Mór, w Polignano a Mare, w Teksasie i na Lago Ranco.

Rhiannan Iffland - królowa skakania z klifu © Dean Treml Red Bull Content Pool

2018: Trzy tytuły w ciągu trzech lat

Seria zwycięstw trwała dalej w 2018 roku, kiedy to Iffland zdobyła swój trzeci z rzędu tytuł mistrzyni Światowej Serii. Wygrała w São Miguel i Polignano a Mare, a w Sisikon i Mostarze zajęła drugie miejsce.

2019: Idealny sezon

Jeśli jakiś sezon najlepiej oddaje dominację Iffland, to właśnie 2019.

Wygrała wszystkie siedem przystanków Światowej Serii Red Bull Cliff Diving, kompletując idealny sezon i zdobywając swój czwarty tytuł z rzędu.

Zwycięstwa odniosła w El Nido, Dublinie, Polignano a Mare, São Miguel, Bejrucie, Mostarze i Bilbao.

To było coś więcej niż tylko sezon mistrzowski. Iffland została pierwszą zawodniczką w historii Red Bull Cliff Diving, która przeszła przez cały sezon bez porażki.

2021: Powrót po przerwie

Po przerwie w 2020 roku, Iffland wróciła do skoków w 2021 roku i kontynuowała passę wygrywając wszystkie przystanki.

2022: Kolejny tytuł, kolejne osiem przystanków

W 2022 roku Iffland wystartowała w ośmiu zawodach i wygrała siedem z nich. Zwycięstwa odniosła w Paryżu, Kopenhadze, Oslo, Mostarze, Sisikon, Polignano a Mare i Sydney. Zwycięstwo w Sydney, u siebie, miało dla niej szczególne znaczenie.

2023: Sześć przystanków, sześć zwycięstw

Sezon 2023 to kolejny komplet zwycięstw. Iffland wygrała w: Bostonie, Paryżu, Polignano a Mare, Takachiho, Mostarze i Auckland.

2024: Osiem przystanków i ósmy tytuł

W sezonie 2024 Iffland wystartowała w ośmiu zawodach, wygrywając w: Bostonie, Polignano a Mare, Causeway Coast, Oslo i Sydney. Trofeum ponownie odebrała w Sydney, gdzie australijski finał zakończył zmagania.

Obejrzyj finał World Series w Sydney na Red Bull TV i przypomnij sobie ósmy mistrzowski sezon Iffland.

Finały– Sydney Udaj się na Antypody i przygotuj na wielkie skoki o jeszcze wyższą stawkę, podczas ostatniego przystanku sezonu 2024 w Sydney.

2025: Kolejne cztery zwycięstwa

Iffland kontynuowała swoją passę zwycięstw w 2025 roku, wygrywając w El Nido, Polignano a Mare, Mostarze i Bostonie.

2026: Dziesiąty tytuł mistrzyni świata

Sezon 2026 Iffland rozpoczęła od zwycięstwa na Bali, a potem wygrała w Kopenhadze i Mostarze. To właśnie wygrana w Bośni i Hercegowinie przeważyła. Jej zwycięstwo na kultowym Starym Moście przypieczętowało kolejne mistrzostwo i otworzyło kolejny rozdział w historii cliff divingu.

Od Australii po cały świat

Kariera Iffland zaprowadziła ją do 22 krajów – od kultowych europejskich miejsc przez skoki z nagich klifów po jedne z najbardziej spektakularnych naturalnych scenerii na świecie.

Kraje, w których startowała, to:

Kraje Australia Bośnia & Hercegowina Kanada Chile Dania Francja Grecja Indonezja Irlandia Włochy Japonia Liban Nowa Zelandia Norwegia Filipiny Portugalia Hiszpania Szwajcaria Turcja ZEA Wielka Brytania USA

Niektóre z tych miejsc są szczególne dla Iffland:

Polignano a Mare, Włochy

Iffland wielokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium w Polignano a Mare, jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w kalendarzu Światowej Serii. Odnotowała tam zwycięstwa w latach 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

Idealne warunki na przystanku w Mostarze © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Mostar, Bośnia i Hercegowina

Mostar też odegrał ogromną rolę w karierze Iffland – odniosła tam wiele zwycięstw na kultowym moście. Szczególnie ważna była jej wygrana w 2026 roku, która zapewniła jej dziesiąty tytuł.

Sydney, Australia

Dla australijskiej mistrzyni starty na własnym terenie to jedne z najważniejszych chwil w karierze. Wygrała zawody w Sydney w 2022 roku i ponownie w 2024 roku.

Od trampoliny do skoków do wody

Przygoda ze skokami Iffland zaczęła się jednak na długo przed tym, jak zaczęła skakać z klifów. Trenować zaczęła w wieku 9 lat. Początkowo skakała z trampoliny. Już wtedy uczyła się robić salta, obroty i kontrolować ciało w powietrzu. Znaczna wysokość przyszła później.

Jak sama mówi, pociągało ją pokonywanie własnych lęków i adrenalina związana ze skakaniem z 21 metrów.

Od skoków do basenu do cliff divingu

Iffland w końcu przeszła z tradycyjnych skoków do skoków z wysokich klifów, a w 2016 roku zadebiutowała w Red Bull Cliff Diving. Miała 24 lata, kiedy dołączyła do serii i od razu zdobyła mistrzostwo. To właśnie ta część historii sprawia, że jej wyniki są jeszcze bardziej niesamowite: ta zawodniczka od razu znalazła się na samym szczycie.

Rhiannan Iffland, najbardziej utytułowana zawodniczka Red Bull Cliff Diving © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Rekord Iffland to coś więcej niż tylko indywidualne zwycięstwa. W swojej karierze dominowała w dłuższych okresach, zmieniając oczekiwania wobec kobiet uprawiających cliff diving.

26 min Rainbow Dive Rhiannan Iffland wyruszyła na wyprawę na Terytorium Północne w Australii, gdzie odkryła dużo więcej niż oczekiwała.

Jedna z najlepszych australijskich skoczkiń z klifów

Iffland jest jedną z czterech Australijek, które startowały w Red Bull Cliff Diving, ale jako jedyna zdobyła tytuł mistrzyni.

Zobacz zwycięskie skoki Rhiannan Iffland

Oto jeden ze zwycięskich skoków Australijki. Zobacz, jak wyglądają zawody kobiet rozgrywane na 21-metrowej platformie.

1 min Rhiannan Iffland i zwycięski skok – Dublin 2019 Zobacz zwycięski skok Rhiannan Iffland z drugiego etapu Red Bull Cliff Diving World Series 2019.

Co dalej?

Dziesięć tytułów wystarczyłoby większości sportowców, żeby zakończyć karierę. W przypadku Iffland liczby wskazują jednak, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Po kolejnym sezonie pełnym sukcesów, kolejnej serii zwycięstw i kolejnym rekordzie dodanym do kolekcji, Australijka wciąż jest jedną z tych zawodniczek, które trzeba pokonać, gdy wchodzi się na platformę.

Zobacz, jak surfer Kehu Butler oprowadza skoczkinię z klifów Rhiannan Iffland wzdłuż oszałamiającego wybrzeża Nowej Zelandii, odkrywając przy tym sekretne miejsca do skoków.

22 min One With the Water Rhiannan Iffland skacze do wody na wybrzeżu Nowej Zelandii, korzystając z gościny Kehu Butlera. Przy okazji poznaje lokalne tradycje.