Cliff diverka wykonała pierwszy na świecie skok do wody z lecącego balonu

"Wybrałam Lostock Dam, ponieważ to jedno z moich ulubionych miejsc. Chciałam też odwiedzić rejon dotknięty pożarami buszu" - powiedziała Iffland. “To był wzruszający moment zobaczyć cały region z lotu ptaka. Region Hunter jest przepiękny i był pierwszym miejscem, o którym pomyślałam, kiedy przyszło do realizacji skoku moich marzeń".

"Wybrałam Lostock Dam, ponieważ to jedno z moich ulubionych miejsc. Chciałam też odwiedzić rejon dotknięty pożarami buszu" - powiedziała Iffland. “To był wzruszający moment zobaczyć cały region z lotu ptaka. Region Hunter jest przepiękny i był pierwszym miejscem, o którym pomyślałam, kiedy przyszło do realizacji skoku moich marzeń".

"Wybrałam Lostock Dam, ponieważ to jedno z moich ulubionych miejsc. Chciałam też odwiedzić rejon dotknięty pożarami buszu" - powiedziała Iffland. “To był wzruszający moment zobaczyć cały region z lotu ptaka. Region Hunter jest przepiękny i był pierwszym miejscem, o którym pomyślałam, kiedy przyszło do realizacji skoku moich marzeń".