O doktorze Hiszpanie. Ricardo Huelamo stawia gwiazdy na nogi. Dosłownie!

W XVI wieku Jan Kochanowski napisał fraszkę „O doktorze Hiszpanie”. Bohater utworu słynął z intensywnego i niezbyt zdrowego trybu życia. My przedstawiamy wam jego całkowite przeciwieństwo - doktora Ricardo Huelamo , specjalistę najwyższej klasy, który sam siebie określa mianem szaleńca.

„Ciało zawodowego sportowca różni się od ciała przeciętnego zjadacza chleba. Profesjonalny zawodnik zwykle wie o wiele więcej o swoim organizmie i ma większą świadomość swojego ciała. A przede wszystkim, jego umysł pozwala mu wytyczać nieustannie kolejne granice i znieść więcej wyrzeczeń” – mówi szef katalońskiej kliniki Rihuma, która opiekuje się najlepszymi sportsmenami świata.

Każdy ma świadomość, że najszybsze i najbardziej dynamiczne dyscypliny motorsportu, poza adrenaliną i niesamowitymi emocjami, niosą za sobą także duże ryzyko kontuzji. Nie przez przypadek mnóstwo globalnych gwiazd sportów motorowych stacjonuje w Katalonii. Okolice Barcelony są wymarzonym miejscem do życia, intensywnego treningu i odpowiedniej odnowy biologicznej. W północno-wschodniej Hiszpanii mieszkają największe asy wyścigów, rajdów, offroadu, motocrossu, czy – jak Tadeusz Błażusiak i Jonny Walker – SuperEnduro.

„Nie ma w tym przypadku. Dla mnie, na pewnym etapie życia i kariery, to był idealny region, by się osiedlić. Z kilku względów. Na pewno wielką rolę odgrywa klimat, który pozwala trenować przez cały rok. Do tego bliskość morza i andorskich gór daje wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Wielkie znaczenie ma liczba różnorodnych torów, na których można trenować i tysiące kilometrów genialnych tras rowerowych. Ale jest jeszcze jedno. W przypadku draki, na miejscu są najlepsi specjaliści” – mówi sześciokrotny mistrz świata SuperEnduro, Taddy Błażusiak.

Podziękowania Zidane'a dla Ricardo Huelamo © Rihuma Clinic Huelamo zajmował się Zinedinem Zidanem © Rihuma Clinic

Tu dochodzimy do sedna tematu. Ricardo Huelamo działa, jak pogotowie. Niezależnie od tego, czy dany sportowiec dozna urazu podczas zawodów, czy na treningu – im szybciej trafi w ręce hiszpańskiego magika, tym lepiej dla niego.

„Liczy się tak naprawdę każdy kwadrans, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że realia często weryfikują optymalne założenia. Kiedy do mojej kliniki trafia zawodnik, zaczyna się akcja, niczym w filmie o ostrym dyżurze. Wiele zależy od tego, czy pacjent został już zdiagnozowany i czy wymaga interwencji chirurgicznej. Jeśli jest po badaniach wykluczających poważne uszkodzenia, biorę się do pracy. Porządna i kompletna ocena stanu sportowca to absolutna podstawa, baza, bez której nie można zrobić pierwszego kroku. Wywiad medyczny, zlecenie koniecznych zabiegów i zaplanowanie procesu rehabilitacji zajmuje mi ok. godziny. Wiem, że to ultrakrótko, ale… być może dlatego od lat mam tak wielu klientów (śmiech)? Każdy z nich wie, że najchętniej od razu zaczynam pracę z kontuzjowanym ciałem” – wyjaśnia Ricardo Huelamo.

Huelamo rehabilituje motocyklistów, kolarzy, lekkoatletów. Zawodników sportów indywidualnych i zespołowych. Piłkarzy ręcznych, nożnych i koszykarzy. Kobiety i mężczyzn. Wysokich i potężnie zbudowanych, oraz niskich i szczupłych. Łączy ich jedno – najlepszych na świecie w swoich dziedzinach. Stawiając na nogi – i to dosłownie – stawia warunek: pacjent ma mu zaufać i podporządkować się jego metodom. No i musi być gotowy na naprawdę katorżniczą, wielogodzinną pracę. Codziennie.

Nani Roma i Ricardo Huelamo © Rihuma Clinic

„Uwielbiam pracować z zawodowymi sportowcami, bo mogę na nich testować najbardziej wymagające terapie. Oczywiście, to nie jest tak, że na nich eksperymentuję. Wiem, co mogę zaordynować, by nie wyrządzić organizmowi krzywdy, ale zdaję sobie sprawę, że przeciętnemu urzędnikowi nie mógłbym kazać wykonywać bardzo ciężkich ćwiczeń przez 4 godziny dziennie. A gościowi, który jeździ Dakary, mogę. Dlatego dla największych harpaganów nie ma u mnie żadnego zmiłuj – rehabilitują się po 5, 6, a nawet 7 godzin dziennie. Po wyjściu z kliniki marzą tylko o tym, by wrócić do domu i położyć się spać. A po kilku dniach, by wrócić na motocykl, bo to jest mniej wyczerpujące, niż moja terpaia, haha. I wiesz, co? I tak się najczęściej dzieje!” – mówi z dumą Huelamo.

W czasach, gdy sport zawodowy wspierany jest zaawansowaną technologią, a profesjonalizacja osiąga niebotyczny poziom, o sukcesie decydują niuanse. Czołówka w danej dyscyplinie dysponuje bardzo zbliżonym sprzętem, podobną wiedzą teoretyczną i zbliżonymi warunkami fizycznymi. Wygrywa ten, który znajdzie, lub da z siebie odrobinę więcej, niż rywale. W treningu, zawodach, ale także procesie regeneracji i rehabilitacji po ewentualnych kontuzjach. Na tym polu personalizacja także postąpiła bardzo daleko.

Ricardo Huelamo i jego ekipa © Rihuma Clinic

„Każdy pacjent jest inny, każde ciało jest inne i wytrzymałość każdego człowieka na różne bodźce też jest inna. Indywidualne podejście to często klucz do końcowego sukcesu. Muszę znać specyfikę danej dyscypliny, urazy i mikrourazy, które ona najczęściej powoduje, a także charakterystykę układu kostno-mięśniowo-stawowego, który kształtuje uprawianie danego sportu. Na tę siatkę nakładam indywidualne cechy danego zawodnika i na tej podstawie stawiam pierwsze wnioski. Tak naprawdę robię jeszcze coś, ale to tajemnica, której nie mogę zdradzić, jeśli chcę zachować swoją pozycję na rynku (śmiech). Nie ma dwóch takich samych umysłów i nie ma dwóch takich samych organizmów. Każde ciało jest unikalnym mechanizmem – trzeba dobrze je poznać i zrozumieć, by móc naprawiać usterki” – obrazuje jeden z najlepszych fizjoterapeutów na świecie.

Z usług Huelmo korzystali także polscy sportowcy. Piotr Pawlicki rehabilitował u niego ramię, Maciej Janowski konsultował uraz obojczyka, a mieszkający niedaleko Błażusiak jest pod jego opieką od przeszło dekady. Wkrótce opublikujemy rozmowę z Taddym na ten temat, ale już teraz możemy zdradzić, że sześciokrotny mistrz świata SuperEnduro potwierdza klasę „doktora Hiszpana”. Huelamo ma świetne kontakty w świecie medycznym, współpracuje ze specjalistami z Kliniki Red Bulla, załatwia zabiegi u czołowych fachowców. Jest kozakiem w swojej dziedzinie.

„Cóż, pewnie nie jestem najskromniejszym facetem w Barcelonie i okolicach, ale są powody, dla których sportowcy z całego świata leczą się i rehabilitują właśnie u mnie. Są tysiące doskonałych specjalistów, a jednak to mój gabinet gości największe sławy. To nie jest tak, że możesz kupić najdroższe urządzenia diagnostyczne i prowadzić najlepszą klinikę. Do wszystkiego dochodziłem bardzo ciężką pracą. Fachową wiedzę uniwersytecką wspomagam wieloletnim doświadczeniem. I ciągle się uczę, każdego dnia staram się rozwijać, by móc zapewnić swoim pacjentom jak najlepszą opiekę. Wiem, mówią o mnie, że mam fioła, że jestem szalony i opętany tym, co robię. Cóż… taka jest prawda! Organizm ludzki naprawdę mnie fascynuje, a naprawianie sportowców to moja pasja. Kocham swoją robotę i poświęcam się jej na 1009%” – kończy z wielkim uśmiechem Ricardo Huelamo.

