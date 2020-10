Za zimno na motocykl? Odpal Ride 4!

Udanie odwzorowane motocykle, tory czy... repliki kasków

Co cieszy, to fakt, że w Ride 4 mamy do wyboru szereg drogowych motocykli. Jako że Milestone podpisało umowy z wieloma producentami, wszystkie maszyny dostępne w grze to niemalże idealnie odwzorowane pojazdy, które można spotkać na ulicach (albo na filmikach w sieci). Po raz pierwszy też do gry dołączają motocykle Yamahy -i to najnowsza R1-ka czeka zaparkowana w naszym wirtualnym garażu, kiedy rozpoczynamy grę! Na starcie przyznajemy, że maszyny są po prostu piękne, a to jak mruczą na torze... poezja!