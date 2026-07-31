Wspólne jazdki z Szymonem Godźkiem – wpadaj do Rzeszowa na Ride O’Clock

Nie trzeba lecieć do Utah na Red Bull Rampage, żeby zobaczyć Szymona Godźka w akcji! W pierwszą sobotę sierpnia nasz rowerowy as przestworzy pojawi się w Rzeszowie i przez cały dzień będzie kręcił się po skateparku i hopach dirtowych. To nie tylko szansa, żeby dorwać autograf lub zrobić sobie zdjęcie z idolem. To moment, w którym granice i bariery znikają, a Szymon staje się riderem – jak każdy inny. Wspólne katowanie sztuczek z zawodnikiem, który brał udział w Red Bull Rampage, to niezwykłe przeżycie – uwierzcie nam na słowo!

W ubiegłych latach w Rzeszowie odbywały się konkretne zawody dirtowe. Dwa lata temu na lokalnym dirt parku zagościł nawet Puchar Świata brązowej rangi FMB World Tour. W tym roku organizatorzy i sam Szymon postawili na bardziej „lajtową” atmosferę. Cel jest jasny: spotkać się na miejscu z całą rowerową ekipą i zorganizować kozackie sesje na skateparku i hopach. Nie musisz być kozakiem z umiejętnościami na najwyższym poziomie. Żeby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy po prostu pojawić się na miejscu z kaskiem i rowerem.

Infrastruktura, na której zorganizujemy sesyjki, jest dopasowana do riderów o bardzo zróżnicowanym poziomie umiejętności. Na skateparku odnajdzie się każdy – nawet osoba, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z dwoma kółkami. Podobnie jest w przypadku dirt parku. Na miejscu dostępna jest linia Pro, ale do wyboru są też małe stoliki, na których świetnie pobawią się początkujący jibberzy. Nie zastanawiaj się, czy warto pojawić się na miejscu – taka okazja może się już nie powtórzyć!

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Poza samą jazdą czekają też na Was sesje autografów oraz niepowtarzalna okazja na zakup sygnowanych kolekcji Szymona Godźka w jego własnym namiocie. Ciuchy, części, merch - to wszystko będzie dostępne na miejscu, a mając pod ręką "Szamana", możecie przy okazji załatwić sobie autograf wielkiego mistrza. Załapanie się na limitowaną kolekcję odzieży to jedno, ale dodatkowy podpis, który podobno dodaje + 10 punktów do stylu i + 15 punktów do pewności siebie na rowerze, to coś, co przyda się każdemu!

Harmonogram wydarzenia:

09:00–15:00 – Rejestracja uczestników Ride O’Clock (Bulwary – Biuro Festiwalu)

12:00–15:00 – Greet & Meet – namiot Szymona Godźka oraz sesja autografów (Bulwary)

15:30 – Wspólna rozgrzewka (Skate Park)

15:45–16:15 – Luźna jazda dla wszystkich uczestników (Skate Park)

16:15–17:00 – Jam na małych stolikach (Bike Park)

17:00–18:30 – Jam na linii Pro (Bike Park)

18:30–18:45 – Przerwa na poprawę toru

18:45–19:15 – Konkurs Best Trick (Bike Park)

19:45–21:00 – Finałowa sesja autografów z Szymonem Godźkiem (Bulwary)

Warto też zaznaczyć, że Ride O'Clock jest częścią Rzeszów Bike Festivalu - ogromnej imprezy rowerowej, która odbywa się w samym sercu miasta. Organizatorzy zaplanowali całą masę dodatkowych atrakcji, takich jak targi rowerowe, zawody na pumptracku, pokazy Sound of Gravity, rowerowe kino plenerowe i mnóstwo mniej ekstremalnych dyscyplin!