Poprosiliśmy Dominika Olszowego, aby opowiedział więcej o swoim nowym Rieju MR300i PRO 2026 , nad którym pracował przed wprowadzeniem do seryjnej produkcji. Nasz rodak przejeździł setki motogodzin w sezonie 2025 na prototypowej wersji tego motocykla, mając czynny udział przy udoskonalaniu konstrukcji dostępnej aktualnie do kupna przez klientów detalicznych.

Rieju MR300i PRO

Rieju MR 300i Factory Dominika Olszowego © Dominik Olszowy

Motocykl, na którym startuje Dominik Olszowy to maszyna z najwyższej półki, seryjnie gotowa do ostrego ścigania. Jako fabryczny zawodnik, Dominik może liczyć na wsparcie hiszpańskich inżynierów oraz korzysta z tuningowych podzespołów dostosowujących jego MR300i PRO do indywidualnych preferencji i stylu jazdy. Wszystko po to, aby mógł walczyć o podium z najlepszymi zawodnikami dosiadającymi motocykli dużo większych producentów. W 2020 roku po przejęciu hiszpańskiej marki GasGas przez grupę KTM, Rieju odkupiło starą fabrykę w Katalonii razem z wypracowaną przez nich technologią. Dzięki temu Rieju korzysta nie tylko z wieloletniej wiedzy i zdobytego doświadczenia, ale również i z byłe platformy motocykli enduro GasGas. Dlatego w MR300i znajdziemy stalową ramę, znaną z modelu GP300. Nie jest jednak wielką tajemnicą, że hiszpanie pracują obecnie nad nową, autorską konstrukcją, jednak w ostatnich sezonach musieli skupić się na innym wyzwaniu.

Dwusuwowy silnik Rieju MR300i © Dominik Olszowy

Największą nowością w modelu Rieju MR300i Racing 2026 oraz wersji PRO, której dosiada Olszowy, jest silnik stworzony od podstaw w Hiszpanii. Stworzenie nowej jednostki napędowej zasilanej wtryskiem paliwa było podyktowane głównie zmianami w przepisach ruchu drogowego i rygorystycznymi normami homologacyjnymi. Właśnie głównie przy pracy nad silnikiem swój duży udział miał Dominik testując jego charakterystykę, osiągi i przede wszystkim wytrzymałość. Najpierw podczas treningów a następnie podczas intensywnych startów podczas Mistrzostw Świata SuperEnduro 2025 oraz EnduroGP 2025. Pozwoliło to stworzyć jednostkę o bardzo zadowalających parametrach, która do tej pory nie zawiodła ani naszego rodaka, ani szczęśliwych posiadaczy nowych motocykli, co potwierdza fakt braku jakichkolwiek zwrotów gwarancyjnych czy akcji serwisowych.

Oczywiście wyścigowa maszyna Dominika również korzysta z innowacyjnej technologii TFI wyposażonej w dwa wtryski paliwa Bosch, jednak jego jednostki napędowe są zmodyfikowane względem seryjnych egzemplarzy - tak aby wykrzesać z niej jeszcze więcej mocy i dostosować charakterystykę pracy do typu wyścigów, w których bierze udział nasz rodak. Dlatego w swoim motocyklu korzysta ze specjalnie stworzonej mapy zapłonowej oraz fabrycznie zmodyfikowanych części jak cylinder po portingu oraz dociążone koło zamachowe.

Układ wydechowy Factory OXA

Dyfuzor OXA GPIII © Dominik Olszowy

Dzięki bliskiej współpracy Rieju z lokalnym producentem układów wydechowych OXA Dominik może korzystać ze specjalnie zaprojektowanego pod jego preferencje dyfuzoru oraz tłumika. Głównym celem było stworzenie układu, który poprawi charakterystykę silnikaw średnich i wysokich partiach obrotowych, a przy tym oczywiście spełni rygorystyczne normy głośności.

Zarówno model MR300i PRO jak i Racing seryjnie również są wyposażone w zestawy dostarczone przez OXA, jednak są to inne modele niż te używane przez Olszowego w Mistrzostwach Świata SuperEnduro, czy EnduroGP. Co ciekawe, mimo różnych specyfikacji wyścigów Dominik w obu seriach korzysta z układów o tej samej charakterystyce.

Zawieszenie Kayaba od Shock Suspension oraz półki X-trig

Zawieszenie Shock Suspension © Dominik Olszowy

W kwestii zawieszenia Dominik od wielu lat korzysta ze wsparcia polskiej firmy Shock Suspension. Ta owocna współpraca rozpoczęła się jeszcze przed podpisaniem kontraktu z fabrycznym zespołem Rieju i widząc jej efekty, hiszpański producent pozwolił Olszowemu na jej kontynuowanie. To właśnie Shock Suspension dba o przygotowanie i odpowienie zmodyfikowanie zestawu Kayaby pod potrzeby Dominika. Nie jest tajemnicą, że zawieszenie i geometria to jeden z najważniejszych czynników wpływających na prowadzenie motocykla i komfort zawodnika, dlatego nie ma tutaj miejsca na półśrodki. Większość podzespołów znajdujących się wewnątrz amortyzatorów to efekt wielu długich testów mających na celu znalezienie charakterystyki zapewniającej bezpieczeńśtwo i komfort naszemu rodakowi.

Przedni widelec korzysta z półek X-Trig, na które ostatecznie zdecydował się Dominik po sprawdzeniu różnych konfiguracji. Jak sam mówi, zależało mu, aby znaleźć rozwiązanie, które zapewni mu odpowiednią elastyczność konstrukcji przy zachowaniu optymalnej stabilności prowadzenia i "czucia" przedniego koła.

Opony, przełożenia i hamulce

Fabryczne koło Rieju MR300i © Dominik Olszowy

Rieju MR 300i wyjeżdża z fabryki wyposażony w zestaw wytrzymałych kół na obręczach Excel, których również Dominik używa podczas wyścigów. Jego głównym wyborem w kwestii ogumienia zarówno do w zawodach SuperEnduro, jak i EnduroGP są opony Michelin Enduro Medium. Dokładnie te same, które znajdziemy w seryjnym wyposażeniu modelu PRO. Cała magia przyczepności kryje się w stosowanych przez Olszowego mouse'ach. Tutaj jednak nie da się jednoznacznie określić twardości pianki z jakiej korzysta Dominik, ponieważ w zależności od warunków w trakcie zawodów bazując na swoim doświadczeniu wybiera odpowiednio "rozbite" egzemplarze. Nigdy jednak nie zdarza się, żeby korzystał z całkiem nowych mouse'ów - zawsze są one rozjeżdżane wcześniej na treningach. Co ciekawe podobną strategię Dominik stosuje w przypadku sprzęgieł, które też woli mieć trochę używane.

Za dostarczenie układów hamulcowych odpowiada japoński Nissin, które stosowane są również w fabrycznych motocyklach. Różnicą są specjalnie dostarczane przez Galfera tarcze i klocki, które przed wprowadzeniem na rynek są właśnie testowane m.in. przez Olszowego.

Dominik z dumą zaznacza, że fabryczny team Rieju korzysta z zębatek produkowanych w polskiej fabryce ZF Sprocket w Nowym Targu. Wyjściowym przełożeniem jest 12/50, jednak często zdarza się, że w zależności od specyfikacji toru szczególnie w SuperEnduro, Olszowy decyduje się na zmianę ilości zębów tylnej zębatki, aby skrócić lub wydłużyć przełożenie.

Akcesoria i osprzęt

Dominik Olszowy zdradza sekrety swojego motocykla © Lukas Nazdraczew / Sport UP

Najwięcej indywidualnych podzespołów w Dominika motocyklu znajdziemy naturalnie w jego osprzęcie, który każdy zawodnik dobiera wedle własnego upodobania. Kierownica, z której korzysta nasz rodak to Renthal Fatbar 821. Manetki również dostaracza firma Renthal i jest to niedawno wprowadzony na rynek model Lock-On wykorzystujący patent znany z branży rowerowej, dzięki któremu nie trzeba ich "drutować" w celu zapobiegnięcia przed obracaniem.