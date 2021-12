Wszystko, co wiemy o Project L

Project L to tytuł tworzony z myślą o esporcie, podobnie jak pozostałe gry Riot Games. To ich pierwsza bijatyka, która garściami czerpie z klasyków gatunku, ale obiecuje także powiew świeżości. Co więcej, osadzona będzie w uniwersum League of Legends, co oznacza, że zobaczymy w niej znane i lubiane postaci, które można kojarzyć także z

Project L to tradycyjna bijatyka dwuwymiarowa, w której postaci mogą poruszać się tylko w lewo, prawo, górę i dół, a akcję gracz obserwuje w rzucie horyzontalnym, z boku. To, co ma odróżniać Project L od innych przedstawicieli gatunku, jest mocny nacisk na system tag team. Oznacza to, że gracz do każdej walki będzie dobierał nie jedną, a dwie postaci, które będzie można stale wymieniać w walce. Zwiększy to także możliwości kombosów, nie ograniczonych tylko do zestawu ruchów jednego wojownika.