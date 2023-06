Mateusz Cierniak. Młodzieżowy mistrz świata, MOTOR-yczny fenomen

Mateusz Cierniak z Platinum Motoru Lublin został nowym liderem cyklu Red Bull Juniorskie Asy i utrzyma tę pozycję przynajmniej do 25 czerwca (wtedy swój mecz 8. rundy PGE Ekstraligi odjedzie Bartłomiej Kowalski). Indywidualny mistrz świata juniorów zaczął walkę o obronę tytułu w najlepszy możliwy sposób, wygrywając pierwszą rundę SGP2 w Pradze. Świetną formę potwierdził w ostatnim meczu ligowym, zdobywając 10 punktów i 2 bonusy. Najlepszy młodzieżowiec świata opowiedział nam o swoich zajawkach, spojrzeniu na wyścigi juniorskie i planach na wspólny trening z Robertem Karasiem. Zapraszamy do lektury!

To twój trzeci i ostatni sezon w roli juniora w PGE Ekstralidze. Czy w tym czasie coś zmieniło się w twoim podejściu do wyścigów młodzieżowych?

Na pewno zmieniło się to, że coraz więcej w nich od siebie wymagam. Czasami troszkę za bardzo chcę, a jak mi nie wyjdzie, to za bardzo się denerwuję, ale jest to spowodowane tym, że ogromnie mi zależy. Czuję też, że już dorosłem i jestem świadom, że w tych biegach powinienem naprawdę solidnie punktować. To kwestia ambicji i zdrowego rozsądku – moje doświadczenie, jak na juniora, jest już stosunkowo duże i powinienem potrafić je wykorzystać w startach z rówieśnikami, albo młodszymi kolegami.

Presja jest duża?

Na pewno, ale mam wrażenie, że największą nakładam sam na siebie, a to nie zawsze jest dobre. Nie da się wygrać wszystkich wyścigów i trzeba się nauczyć, jak przyjmować porażki i jak wyciągać z nich lekcje. Od jakiegoś czasu sporo nad tym pracuję i tłumaczę sam sobie, że przecież nie wszystko zależy tylko ode mnie, że to część żużla, że nawet najwybitniejsi zawodnicy w historii nigdy nie wygrywali wszystkiego itd. Chcę złapać trochę większy dystans do tego, bo jeśli nie wyjdzie mi jeden na kilkadziesiąt wyścigów, to przecież nie jest to koniec świata. Pragnę wygrywać, ale nie mogę dopuścić do tego, by ten cel mnie paraliżował, czy choćby rozdrażniał.

Z perspektywy Indywidualnego Mistrza Świata juniorów, myślisz, że wyścigi dedykowane młodzieżowcom w PGE Ekstralidze są potrzebne?

Nie widzę innej opcji i mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, by to zmieniać. Młody zawodnik ten pierwszy start ma bardziej przyjazny, zapoznawczy. Staje pod taśmą z rówieśnikami, z którymi najczęściej doskonale zna się z serii zawodów młodzieżowych – wie, czego się od nich spodziewać, jakie akcję lubią i jak je wykonują. To takie nieco bardziej miękkie wejście w mecz. Dla bardziej doświadczonych juniorów taki start jest świetnym przetarciem i okazją do odczytania warunków torowych przed rywalizacją z seniorami, a dla mniej objeżdżonych – realną szansą na przejechanie fajnego biegu i zdobycie jakichkolwiek punktów. Wyobraźmy sobie, jakby takich wyścigów nie było. Chłopak, który na przykład dopiero zdał licencję, dostawałby od razu strzała na dzień dobry, Maćka Janowskiego i Taia Woffindena pod taśmą. Jakie on miałby szanse? Prawie żadnych. A tak, może powalczyć z rywalami, którzy są na względnie podobnym poziomie.

Mateusz Cierniak świetnie czuje się w Lublinie © Przemysław Gąbka

Interesujesz się serią Red Bull Juniorskie Asy?

Jasne, że tak. Wiem, o co chodzi, jakie są reguły gry i śledzę tabelę. Dla nas to jest dodatkowe wyzwanie i motywacja do tego, by robić wszystko, żeby dominować w swojej grupie wiekowej. Na razie wygląda to nieźle, jestem na dobrej drodze i zrobię, co w mojej mocy, żeby to utrzymać, bo bardzo chciałbym wygrać. Nagroda w postaci wizyty w Red Bull Athlete Center jest bardzo kusząca.

Klasyfikacja sezonu © Red Bull Polska Głosowanie kibiców © Red Bull Polska

Maciek Janowski mówi, że maszyny, które prześwietlają tam zawodników od stóp do głów, zniszczą każdego . Przy twoim, hiperaktywnym trybie życia, możesz być pierwszym, który zniszczy te maszyny!

Haha, spokojnie, najpierw trzeba wygrać (śmiech). Co mam powiedzieć… po prostu lubię się ruszać.

Ale nie lubisz się chwalić. Bardzo dużo biegasz, pokonujesz kosmiczne odległości na rowerze, marzysz o triathlonie, skaczesz po górach… Nawet, jak na zawodowego sportowca, jesteś nieprzeciętnym atletą.

Dzięki. Uwielbiam aktywność fizyczną i nigdy nie mam dosyć. Im bardziej jestem zmęczony, im mocniej dam sobie w kość, tym lepiej się czuję. Tak było od małego. Wychodziłem z domu i biegłem, albo wsiadałem na rower. Po prostu nie mogłem usiedzieć w miejscu, czy normalnie gdzieś pójść… Reprezentuję Motor, więc z motoryką powinno wszystko grać (śmiech).

A kiedy miałeś 12 lat…

Wiem, do czego zmierzasz (śmiech). Tak, była ciekawa historia. Zrobiłem sobie wycieczkę i pojechałem odwiedzić ciocię. Wszystko spoko, tylko ciocia mieszkała ponad 50 kilometrów od nas. Zapomniałem, że miałem gdzieś iść z rodzicami tamtego dnia i kiedy mama zadzwoniła, żeby spytać, gdzie jestem, odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że w centrum. Zdenerwowała się, że sam pojechałem do centrum Tarnowa. A ja jej na to, że jestem u cioci, w centrum… Bochni! Gdyby można było zdiagnozować przez telefon stan przedzawałowy, to mama na pewno wtedy w takim była (śmiech).

Śledziłeś walkę Roberta Karasia w 10-krotnym iron menie?

Jasne, że tak. Bardzo mu kibicowałem i śledziłem postępy niemal non stop. Byłem w szoku, że mimo kolejnych i coraz większych utrudnień, kontuzji i przeciwności, dał radę ukończyć to wyzwanie, bijąc dodatkowo rekord świata. To coś niebywałego. W filmikach na Instagramie mówił o złamanym palcu, pęknięciu kości kostki i innych urazach, a mimo to dopiął swego. Kosmos. Myślę, że to już nie była walka o jak najlepszy czas, ani chęć pokazania, kto jest najbardziej wytrzymały fizycznie. To już kwestia mentalności i test na to, kto jest najtwardszy psychicznie. Mega szacun dla niego.

2 min Maciej Janowski w Athlete Performance Center w Austrii Jedną z głównych nagród w programie Red Bull Juniorskie Asy jest wyjazd do APC w Austrii, gdzie testowali się wcześniej m.in. Max Verstappen, Lindsey Vonn, a niedawno też Maciej Janowski.

Niewiele brakowało, a trenowalibyście razem, prawda?

Zgadza się. Kiedy byłem z Motorem Lublin w Calpe na zgrupowaniu kolarskim, zorientowałem się, że Robert też tam trenował, wracając do formy po nieudanym starcie w Szwajcarii. Zebrałem się na odwagę i odezwałem się do niego. Napisałem, że jestem żużlowcem, mistrzem świata juniorów, uwielbiam wycisk, sam marzę o starcie w triathlonie i zapytałem, czy moglibyśmy wspólnie potrenować. Zgodził się i zaplanowaliśmy naprawdę mocny dzień ruchowy. Niestety, dzień wcześniej skręciłem kostkę i o żadnym bieganiu nie było mowy. Ale mamy kontakt i wierzę, że jeszcze wspólnie potrenujemy.