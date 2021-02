LamboJet on board! Robert Lambert dołącza do Byczej Rodziny!

W końcu możemy to potwierdzić – Robert Lambert jest już oficjalnie zawodnikiem Red Bulla. Brytyjski żużlowiec przebojem wbił się do światowej czołówki, a jego styl porwał kibiców czarnego sportu na całym świecie. Wywalczył tytuł Indywidualnego Mistrza Europy 2020, zapewnił sobie udział w cyklu Speedway Grand Prix 2021 i będzie ścigał się pod „byczą” banderą!

