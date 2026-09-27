Robert Lambert ze złotem SGP 2026!

Australijczyk zanotował jednak wpadki w dwóch kolejnych seriach, przez co przekreślił swoją szansę na bezpośrednie wejście do finału. Z kolei niesamowitą prędkością popisywał się

Robert Lambert

, który przecież doskonale zna Motoarenę, bo reprezentuje klub z Torunia od 5 lat. Problemy z dobrym dopasowaniem miał zaś Zmarzlik, który przywoził jednak cenne dwójki.