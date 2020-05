Rekordzista Polski na dystansie IRONMAN chce poprawić swój wynik – w domu!

Fenomenalny triathlonista, Robert Wilkowiecki , który w 2019 roku, w swoim debiucie na dystansie IRONMAN, pobił rekord Polski przepływając 3,8 km, przejeżdżając na rowerze 180 km i przebiegając 42,2 km w zaledwie 8 h 6 min i 45 sekund, chce go poprawić. Zamierza tego dokonać 23 maja, startując w pojedynkę, w domu. Jego celem jest złamanie bariery 8h – coś, co nie udało się jeszcze żadnemu polskiemu triathloniście. Przy okazji będą zbierane pieniądze na Fundację FizjoTRIterapia zajmującą się wspieraniem niepełnosprawnych dzieci w realizacji sportowych marzeń. Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku, na stronie „IronWolf PL8H - atak Wilka na rekord Ironman”.

Próba rozpocznie się o 9:00 rano, we Wrocławiu, w budynku należącym do dewelopera PCG, będącego jednym ze sponsorów Roberta. Jego samotną walkę z dystansem będzie komentował Filip Szołowski – trener, utytułowany zawodnik, a obecnie także dyrektor sportowy Polskiego Związku Triathlonu. Wirtualnie, w ramach transmisji łączyć będą się z Wilkowieckim m.in.: olimpijka, triathlonistka Agnieszka Jerzyk, bohater historii opowiedzianej w filmie „Najlepszy” Jerzy Górski, ikona polskiego kolarstwa Czesław Lang , kolarz Bartosz Huzarski, pływak Paweł Korzeniowski , maratończyk Henryk Szost, prezenter telewizyjny i triathlonista amator Maciej Dowbor, dziennikarz i autor książek Łukasz Grass, a także ten, który najszybciej z Polaków przepłynął Kanał La Manche wpław, a teraz z dobrymi rezultatami próbuje sił w triathlonie Sebastian Karaś. Etap kolarski i biegowy odbędą się z wykorzystaniem platformy Zwift, dzięki czemu każdy kto posiada odpowiednio podłączony do komputera trenażer, czy bieżnię, będzie mógł dołączyć do Roberta. Z kolei widzowie transmisji cały czas będą mieli wgląd w generowane waty, czy tętno. Porozmawialiśmy z nim o próbie, przygotowaniach do niej i nie tylko.

Twój rekord na pełnym dystansie to 8 godzin i niecałe 7 minut. Zejście poniżej 8 godzin, gdy na rowerze nie ma oporu powietrza i jesteś w formie, wydaje się formalnością. Co tak naprawdę będzie tu wyzwaniem?

Moim zdaniem właśnie rower. Brak oporu powietrza będzie pozytywem, ale na biegu. Platforma treningowa Zwift umożliwia całkiem realną imitację jazdy na dworze, ale jest dużo więcej czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, będę musiał kręcić przez 180 km non-stop. Na prawdziwych zawodach czasami trafi się jakiś zakręt, albo zjazd i można puścić te korby na 2-3 sekundy. To bardzo dużo daje. Taki mikroodpoczynek w perspektywie długiego czasu to jest duża pomoc. Poza tym Zwift przelicza generowaną przeze mnie moc z uwzględnieniem wagi i innych parametrów na prędkość na trasie. Z tego co widzę, w realnym świecie, na płaskiej trasie, we w miarę bezwietrznych warunkach, w pełnym ekwipunku startowym – z dyskiem i kaskiem aerodynamicznym – jestem w stanie osiągnąć troszeczkę większą prędkość przy tej samej mocy. Z drugiej strony, na drodze, żeby walczyć z oporem trzeba trzymać pozycję aerodynamiczną. Na trenażerze będą mógł ją zmieniać – pojechać trochę w górnym chwycie, albo stanąć w korbach. Jednak wydaje mi się, że część kolarska będzie trudniejsza w porównaniu ze ściganiem się na zewnątrz. Z kolei odwrotnie będzie na trasie biegowej.

Robert Wilkowiecki © Michał Kuczyński

Rozumiem, że jeździłeś trochę na Zwiftcie w przygotowaniach. Ścigałeś się tam? Na jakiej trasie będziesz jechał podczas próby?

Wziąłem udział w kilku wyścigach. Wiadomo, że to jest zupełnie inna specyfika w porównaniu z tym co ja będę robił. Dodatkowo będę jechał na zwiftowym rowerze czasowym bez draftingu. Będę walczył z czasem i o prędkość. Będzie więc trochę inaczej, ale rzeczywiście parę tysięcy kilometrów już w ten sposób przejechałem. W sobotę będę startował w Watopii na płaskiej trasie Tempus Fugit – na pętli o długości ponad 17 km z 25 metrami przewyższenia. To najmniej ile znalazłem na Zwiftcie. (śmiech)

Jak jeszcze trenowałeś przez ostatnie miesiące? Zwłaszcza ciekawi mnie basen, bo biegać i jeździć na rowerze w sumie jakoś się dało.

Z basenem rzeczywiście był większy kłopot. Początkowo odbywałem trening na lądzie. W grę wchodziły gumy pływackie i ćwiczenia imitujące ruchy basenowe. Ostatnio miałem możliwość trenowania w basenie z przeciwprądem, dlatego to czucie wody i dyspozycję pływacką w miarę udało się podtrzymać. Jednak część pływacką najtrudniej zmierzyć i odnieść do prawdziwego wyścigu, więc zakładamy, że będę płynął przez taki czas, jaki osiągnąłem podczas IRONMANA w Barcelonie.

To moja największa pasja. Motywacji do treningu mi nie brakuje Robert Wilkowiecki A czy ten basen, który widzieliśmy na zdjęciach, w budynku wybudowanym przez twojego sponsora jest już wyposażony w przeciwprąd, czy trzeba będzie coś tam dołożyć? Szczerze mówiąc wygląda bardzo elegancko i niewinnie - nie jak pływacki „trenażer”. No tutaj akurat rzeczywiście tylko pozazdrościć takiego domu. Tam od początku był wbudowany przeciwprąd. Piotr, który jest właścicielem firmy deweloperskiej i tam mieszka, jest też triathlonistą startującym amatorsko. Ze względu na moją próbę zwiększyliśmy moc tego prądu tak, żeby dawał też radę w nieco wyższym, moim tempie pływania.

Czy to oznacza, że twoja próba przyczynia się do ulepszania technologii instalowania basenów z przeciwprądem w domach?

(śmiech) Nie wiem do końca jak to zostało rozwiązane technologicznie, ale wiem, że zajęło to tylko jeden dzień. Dostałem już kilka pytań od znajomych na temat możliwości wynajęcia tego domu, także czekam aż pojawią się próby organizacji jakichś mini obozów u Piotra.

Jesteś młodym zawodnikiem. Przypomnijmy, że rekord kraju ustanowiłeś niecały rok temu w debiucie w IRONMANIE. Wszystko wskazuje na to, że szczyt twojej kariery na tym dystansie jeszcze przed tobą. Jaka jest twoja historia? Skąd wziąłeś się w polskim triathlonie?

Nie mam jeszcze zbyt długiej historii. Triathlon trenuję od 2016 roku. Od 10 do 20 roku życia wyczynowo trenowałem pływanie. Mogę się pochwalić kilkoma sukcesami. Byłem między innymi mistrzem Polski juniorów w różnych kategoriach wiekowych. Potem miałem praktycznie dwa lata rozbratu ze sportem. Widząc, że stałem się, jak ja to mówiłem plackiem, co nie było dobre dla mojego zdrowia, mój tata, były kolarz, zachęcał mnie do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Zaproponował, żebyśmy pojeździli na rowerach. W 2015 roku po namowach kilku osób, kolegów z pracy na basenie, gdzie dorabiałem sobie na studiach jako instruktor pływania, wystartowałem w triathlonie. Spodobało mi się i postanowiłem, że będę uprawiał ten sport amatorsko – dla siebie, dla rekreacji. Zacząłem się jednak dość szybko rozwijać i w 2016 roku zdecydowałem, że jednak będę to robił bardziej wyczynowo.

Jakim typem sportowca teraz jesteś? Ambitnym, zaangażowanym, który dostosowuje swój dzień do zaplanowanego treningu, czy podchodzisz do tego bardziej na luzie?

Chcę się sprofesjonalizować w tym sporcie. Podchodzę do tego na poważnie. To moja największa pasja. Motywacji do treningu mi nie brakuje. Oczywiście wybór życia sportowca jest wyborem nudnym, gdzie nie ma wielu możliwości imprezowania. To raczej trening, odpoczynek, trening, odpoczynek itd. Wiadomo, że trzeba dawać z siebie wszystko – nie tylko na treningu, ale i podporządkowywać temu cały dzień. Na moją „egoistyczną”, sportową ścieżkę godzą się moi bliscy, za co jestem im bardzo wdzięczny. Teraz podchodzę do tego na poważnie i chcę dojść tak daleko, jak tylko pozwoli mi mój organizm.

Jako długodystansowiec pewnie jesteś przyzwyczajony do tej samotności i podejmowania ciągłego wysiłku przez bardzo, bardzo długi czas. Ale w sobotę nie będziesz sam, bo przynajmniej wirtualnie pojawi się kilka naprawdę ciekawych postaci. Czy ty osobiście znasz wszystkich sportowców, którzy będą cię wspierali?

Niestety nie znam wszystkich osobiście, ale mam nadzieję, że uda mi się chociaż trochę, wirtualnie ich poznać. Pewnie w trakcie wyścigu będę zbyt zmęczony, żeby posłuchać, co mają ciekawego do opowiedzenia. Mam nadzieję, że kiedyś, jak będzie mniej zakazów i wszystko wróci do normalności, uda nam się wspólnie jakąś aktywność fizyczną podjąć. Ale faktycznie, cała ta moja próba to nie jest do końca prawdziwy sport, który jednak polega na rywalizacji o miejsca na podium. To będzie próba z czasem. Ale ten okres jest zamrożony sportowo, a ja poprzez moje wyzwanie chcę zachęcić więcej osób do aktywności fizycznej, pokazać że polski sport – nie tylko triathlon, bo tu chodzi o kilka różnych dyscyplin – ma się dobrze, że sportowcy cały czas pokazują dobrego ducha, walczą i są zmotywowani. No i cel charytatywny jest dla mnie szczególnie istotny. Tak jak wcześniej wspomniałem, mój egoistyczny wybór ścieżki sportowej i trybu życia wiąże się z wielką pomocą ze wszystkich stron. W ten sposób, działaniami charytatywnymi, chcę się za tą pomoc odwdzięczyć. Zresztą nie pierwszy raz prowadzę je z Fundacją FizjoTRIterapia.

Oczywiście pozytywy płynące z akcji charytatywnej będą dla ciebie dużą nagrodą za wysiłek, ale też wspominałeś o miejscach na podium, a tutaj nagrodą dla ciebie, zwłaszcza jako młodego sportowca, może być to, że będziesz lepszy od Jana Frodeno. Ciężko byłoby się tym chwalić, bo jak wiemy on nie startował na maksimum możliwości, ale wewnętrznie satysfakcję możesz czuć i może ona przełoży się na większą pewność siebie w starciu z mistrzem już w normalnych zawodach, a może nawet kiedyś w Kona?

Liczę na to, że kiedyś będziemy mieli możliwość rywalizacji bark w bark. W zeszłym sezonie Jan Frodeno był oczywiście o wiele lepszym zawodnikiem ode mnie. Traktujemy to raczej z przymrużeniem oka, bo ciężko odnieść to do prawdziwego świata. Ale cyferki, które gdzieś tam będą pokazane, one nie kłamią. Oczywiście można mówić, że to inny typ wyścigu, ale jeśli uda mi się osiągnąć mój cel, pokażę potencjał organizmu. To, że będę lepszy jest chwytem marketingowym, który możemy fajnie wykorzystać właśnie na cele charytatywne. A Jan Frodeno – nie tylko jako zawodnik, ale i jako osoba – daje mi dużą inspirację. Osoby, które śledzą zarówno karierę mistrza świata, jak i tę krótką, moją, podają mi przykład Jana Frodeno nie tylko jako sportowca, ale i osobistości, człowieka, którego można podziwiać. Ja biorę sobie takie słowa do serca i rzeczywiście, czerpię inspirację z samego mistrza.

Zobacz film o świecie profesjonalnego triathlonu:

Two Fast

Przeczytałem na Weszło, w artykule Kamila Gapińskiego, że sam prawdopodobnie do mikrofonu najwyżej coś wystękasz, a mówił za ciebie będzie trener Filip Szołowski- tak będzie?

W przeciwieństwie do Jana Frodeno, który mógł skupić uwagę całkowicie dzięki sobie, ja chciałem wzbudzić zainteresowanie poprzez udział wielu specjalnych gości i ciekawych osobistości. Ja skupiam się na ciężkiej pracy. Kiedy już walczę ze swoim organizmem na 100% możliwości, każdą kilokalorię energii wykorzystuję do pracy na rowerze, czy na biegu i nie jestem w stanie angażować mózgu do tego, żeby jeszcze prowadzić rozmowy. Całą energię postaram się wykorzystać na mocną pracę i uzyskanie dobrego wyniku. Trener Filip zna mnie dobrze. Omówiliśmy wszystkie aspekty i myślę, że będzie dokładnie wiedział co się dzieje w każdym momencie wyzwania.

Jest stresik? Większy, czy mniejszy niż przed normalnymi zawodami?