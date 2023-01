„Rocky” - od czterech tytułów w F1 do rozwoju młodych kierowców

Nasz dzisiejszy bohater urodził się 14 sierpnia 1974 r. w Dijon we Francji. Ukończył studia na politechnice w Grenoble. Został zatrudniony w firmie Reynard, gdzie kierował działem badawczo-rozwojowym, by w 2000 r. wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie związał się ze startującym w CART/Indy Car zespołem PacWest. Pełnił tam funkcję inżyniera wyścigowego Marka Blundella, byłego kierowcy F1. Następnie pod koniec 2001 r. przeszedł do ekipy Newman-Haas, którą reprezentował do stycznia 2006 r.

Nasz dzisiejszy bohater urodził się 14 sierpnia 1974 r. w Dijon we Francji. Ukończył studia na politechnice w Grenoble. Został zatrudniony w firmie Reynard, gdzie kierował działem badawczo-rozwojowym, by w 2000 r. wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie związał się ze startującym w CART/Indy Car zespołem PacWest. Pełnił tam funkcję inżyniera wyścigowego Marka Blundella, byłego kierowcy F1. Następnie pod koniec 2001 r. przeszedł do ekipy Newman-Haas, którą reprezentował do stycznia 2006 r.

Nasz dzisiejszy bohater urodził się 14 sierpnia 1974 r. w Dijon we Francji. Ukończył studia na politechnice w Grenoble. Został zatrudniony w firmie Reynard, gdzie kierował działem badawczo-rozwojowym, by w 2000 r. wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie związał się ze startującym w CART/Indy Car zespołem PacWest. Pełnił tam funkcję inżyniera wyścigowego Marka Blundella, byłego kierowcy F1. Następnie pod koniec 2001 r. przeszedł do ekipy Newman-Haas, którą reprezentował do stycznia 2006 r.