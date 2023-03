Trzeci, testowy, rezerwowy - rodzaje kierowców w Formule 1

Aby wziąć udział w wyścigu Formuły 1, należy mieć superlicencję, czyli dokument poświadczający uprawnienia do startu w tych zawodach. Nie każdy zawodnik zatrudniany przez zespół legitymuje się jednak tym dokumentem, a co więcej - nie każdy musi. Dwaj kierowcy wyścigowi - w przypadku Red Bulla są to

Wszystko, co musi mieć na sobie kierowca F1, by móc ścigać się w najbardziej prestiżowej na świecie serii wyscigów samochodowych