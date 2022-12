Rok pełen zawirowań. Kto wyszedł z niego zwycięsko?

2022 rok na scenie CS'a jest mocno zaskakujący, biorąc pod uwagę, jak obecnie wygląda ranking HLTV. Na pierwszej pozycji znajduje się Heroic, które przez długi czas było w czołówce, ale we wrześniu zajmowało nawet 15. miejsce. Warto jednak przypomnieć, że były to początki rywalizacji duńskiej formacji z Jakobem "jabbi'm" Nygaardem w składzie.

Duńska ekipa sezon zakończyła nieudanym turniejem BLAST Premier Fall Final 2022, w którym to zajęła miejsce 7-8. Trzeba jednak odnotować, że rywalizowała na nim bez Martina "stavn'a" Lunda. To jednak nic nie zmieniło w rankingu, Heroic po raz pierwszy w historii zakończyło rok na pierwszym miejscu.

Wracając do rywalizacji, już na początku roku zespół ten zajmował czwarte miejsce w rankingu HLTV. To efekt zwycięstwa w ESL Challenger 2022, który odbył się w lutym. Następnie zespół ten zajął miejsce 5-6. podczas IEM'a w Katowicach. Tym turniejem zakończyła się (przynajmniej na razie) historia Virtus.pro w CS'ie.

Po trzech kolejnych zwycięstwach rosyjska ekipa awansowała do fazy głównej. W niej podobnie jak wcześniej przegrała na otwarcie, tym razem z Heroic 9:16. W kolejnych meczach Outsiders było jednak bezlitosne, wygrywając sześć pozostałych spotkań na Majorze. Tym samym "nowy" zespół zgarnął pierwsze trofeum do swojej gabloty, chociaż wiadome jest, że trafiło ono w ręce działaczy Virtus.pro. Szczególnie, że w mediach społecznościowych pojawił się post od tej organizacji, iż po wyniku finału jest ona najlepsza w CS'ie.

Jednak na pochwałę zasługuje dyspozycja drużyny z Ameryki Północnej w ostatnim turnieju w 2022 roku. Podczas BLAST Premier World Final 2022 Liquid dotarło do finału, gdzie musiało uznać wyższość rozpędzonego G2. Mimo to ich występ dał im awans o cztery miejsce w rankingu HLTV, a co za tym idzie czwartą lokatę na koniec sezonu.

Za niemiecką organizacją zmiana pokoleniowa. Z zespołem pożegnali się Frederik "acoR" Gyldstrand, Aurimas "Bymas" Pipiras oraz Robin "ropz" Kool, który przeszedł do FaZe. W ich miejsce MOUZ przeniosło zawodników z akademii. Niestety, żaden z Polaków nie dostał się do głównego składu.

Gdyby nie to, że ekipy tej zabrakło na ostatnim turnieju w tym sezonie, lokata w rankingu HLTV byłaby wyższa. Tak przez to MOUZ spadło z piątego miejsca na siódme. Jednak to i tak spora różnica, biorąc pod uwagę, że po 2021 roku była to 18 pozycja.

Spora ilość nieustających zmian w Spirit powodowała, że zespół ten falował w rankingu HLTV. Na początku roku zajmował 50. miejsce, natomiast pod koniec maja był już na piątej lokacie. To szczególnie efekt IEM-a w Katowicach, na których rosyjski zespół dotarł do półfinału. Tam lepsze okazało się Gambit.

Początek był udany, jednak im dalej w las tym gorzej. Transfer Duńczyka nie spowodował, że NiP mógł walczyć o sukcesy. W końcu wygrał jedynie jesienną edycję europejskiego IEM-a. Po rywalizacji w Szwecji "device" przyznał, że spadła na niego fala krytyki, kiedy to po transferze nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Warto również odnotować, że jego przeprowadzka do Szwecji miała związek z tym, że zdecydował się on zamieszkać ze swoją partnerką. Długoletni związek ostatecznie się zakończył, a to wszystko spowodowało, że postanowił on zrobić sobie przerwę od CS'a.

Mimo to do drużyny dołączył prowadzący, Aleksi "Aleksib" Virolainen. Dzięki temu Hampus "hampus" Poser mógł wrócić do swojej roli entry-fraggera, natomiast snajperem został Fredrik "REZ" Sterner. Efekt? Kompletnie nieudana druga część sezonu i odległe czternaste miejsce w rankingu HLTV.

