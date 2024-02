Skąd bierze się dodatkowy dzień w roku i jak można go wykorzystać?

Lata, miesiące i dni występujące w kalendarzu, to tak naprawdę pewnego rodzaju umowa na to, jak liczymy upływający czas. Rok w powszechnie używanym kalendarzu gregoriańskim, choć jest on oparty na ruchu ziemi wokół słońca i porach roku, swoją długością różni się od tego wynikającego z obliczeń astronomicznych. Z tego powodu, co 4 lata mamy w kalendarzu 366 dni – jeden więcej niż w pozostałych latach. Dlaczego luty w roku przestępnym ma 29 dni i co z tym zrobić? Czytaj dalej.

Rok przestępny wprowadzono w celu dostosowania roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego. Rok zwrotnikowy to czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej i jak się okazuje, jest on o około 20 minut krótszy od roku gwiazdowego. Z kolei rok gwiazdowy (albo syderyczny), jest to czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca na tle tych samych gwiazd. Ten ciągle ulega bardzo niewielkim zmianom wskutek oddziaływań innych kosmicznych obiektów na Ziemię, ale jego długość wynosi w dużym przybliżeniu 365,25 dnia. Stąd pojawiła się potrzeba wyrównania kalendarza umownego, z tym astronomicznym.

Dla niektórych zaskakujące może być to, że to nie 29 lutego, ale dzień dodawany pomiędzy 23 i 24 lutego jest tym bonusowym. To oczywiście zaszłość historyczna. Dodanie dnia w tym okresie powoduje przesunięcie obchodzonych w Kościele katolickim wspomnień świętych (św. Macieja Apostoła w roku przestępnym obchodzi się 25 zamiast 24 lutego). Podobnie było w starożytnym Rzymie. W czasach Cezara, dzień przestępny wprowadzano przez powtórzenie 24 lutego (tzw. bissextilis).

