Wszystko, co musisz wiedzieć przed finałem Świątek – Kenin

Jaka jest stawka meczu?

Co tu dużo pisać – stawką jest historyczny sukces polskiego tenisa i sportu w ogóle. Nie było dotąd nad Wisłą mistrzów wielkoszlemowych w singlu – Agnieszka Radwańska w erze zawodowego tenisa do finału doszła raz, ale przegrała, a Jadwiga Jędrzejowska w erze amatorskiej w finałach grała kilka razy, ale też bez powodzenia. Tenis to globalna, mainstreamowa dyscyplina sportu – sukcesy w niej są zauważane na całym świecie. Porównywalną skalę rażenia w mediach mają piłka nożna i Formuła 1 .

No dobra, ale jakieś punkty, pieniądze?

Oczywiście! I to bardzo dużo – za awans do finału Iga Świątek dostanie 1300 punktów do rankingu WTA, a za ewentualne zwycięstwo aż 2000 pkt. Oznacza to, że z obecnie zajmowanego 54. miejsca, Polka podskoczy odpowiednio na – 24. lub 17. w przypadku wygranej . Punkty bardzo pomagają w karierze, bo pozwalają na większy wybór turniejów oraz rozstawienie w drabinkach (uniknięcie równie wysoko notowanych rywalek). Na stole są też oczywiście do zgarnięcia pieniądze – dla triumfatorki czek na 1,6 mln euro , dla finalistki – 800 tys. euro (minus podatki).

Tenis to najbardziej dochodowy zawodowy sport kobiecy, bo jako jedyny wygrał walkę o równouprawnienie – dzięki wysiłkom twórczyni federacji WTA Billie-Jean King , sięgającym jeszcze lat 70. ubiegłego wieku. Ale ma to też swoje konsekwencje – nie ma dziś drugiej tak konkurencyjnej dyscypliny w kobiecych sportach. Rodzice Igi Świątek zaryzykowali fortunę, nim córka przebiła się przez tłum nastolatek do pierwszej setki na świecie. Warto o tym pamiętać!

W jakiej formie jest Iga Świątek?

Czy to znaczy, że będzie łatwo?

Oczywiście, że nie! Finały rządzą się swoimi prawami i potrafią przygnieść psychikę – stawka jest gigantyczna, a żeby dobrze zagrać, trzeba mieć pewną rękę. Wielu było tenisistów, którzy przegrywali pierwsze finały – Andy Murray potrzebował czterech porażek, by poradzić sobie z presją, nawet wspomniana Justine Henin pierwszy finał przegrała. Wiele jest jednak przykładów odwrotnych: debiuty o wielką stawkę wygrywały choćby mistrzynie sprzed lat: Steffi Graf czy Monica Seles , ale także… uwaga – Sofia Kenin , czyli rywalka Igi w finale w Paryżu. Amerykanka doszła w styczniu w Melbourne do swojego pierwszego finału Wielkiego Szlema i nie pękła w starciu z wyżej notowaną Hiszpanką Garbine Muguruzą , zdobywając tytuł Australian Open. Życzymy zatem Idze, żeby poszła w ślady Graf, Seles i Kenin.

Kim jest Kenin i jak gra?

W finale zagrają dwie młode tenisistki – Iga ma 19 lat, a Kenin – 21. Co ciekawe, choć w zawodowych rozgrywkach jeszcze się nie mierzyły, to grały już kiedyś ze sobą, na dodatek w Paryżu! W III rundzie juniorskiego Rolanda Garrosa (czyli dla młodych amatorek, bez nagród pieniężnych) w 2016 roku 15-letnia Iga pokonała 17-letnią Sofię 6:4, 7:5 .

Od tego czasu kariera Kenin, dziś szóstej rakiety świata, wystrzeliła – w zeszłym roku zdobyła nagrodę za „Największy progres w kobiecym tenisie” od federacji WTA. Wygrała kilka turniejów, a w styczniu została królową Australian Open. Wtedy mówiono jeszcze „sensacyjnie”, ale kolejny finał w Paryżu, weryfikuje to twierdzenie. Kenin to klasowa, bardzo solidna tenisistka, nie jest może „siłaczką”, ale gra sprytnie – umie posłać piłkę tam, gdzie akurat nie ma rywalki, a o to przecież głównie chodzi w tenisie. Solidny serwis, świetna szybkość nóg, doskonałe czytanie geometrii kortu i dobór uderzeń – tak można krótko opisać jej styl.

A poza kortem to „amerykański sen” , jak z filmu: urodzona w Moskwie, rodzice Rosjanie emigrują za chlebem do USA, a potem ciężka praca i sport dla córki, który, jak wiadomo, kształtuje charakter. Z piłką nożną nie wyszło, taniec Sofii nie przypasował. W końcu tata zaprowadził ją na kort i tak już zostało.

Kto, poza Igą, stoi za jej sukcesem?