Skoro czytasz ten artykuł, to z pewnością widziałaś/eś ludzi rolujących mięśnie. Większość z nich zabiera się do tego po treningu - niektórzy przed, ale są i tacy, którzy rolowania w ogóle nie łączą z treningami. Być może Twoją uwagę zwrócił boleściwy, cierpiętniczy wygląd ich twarzy. Być może masz na koncie samodzielne próby rolowania mięśni i wiesz doskonale, że nie jest to przyjemna czynność. Mimo to, coś sprawiło, że chcesz wiedzieć o tej czynności więcej. Spróbujemy opisać o co chodzi w tym rolowaniu mięśni.

Czy rolowanie mięśni ma sens?

Rolowanie to forma stretchingu (rozciągania). A więc jako taka jest zalecana w każdym przypadku, kiedy potrzebujemy zwiększyć elastyczność naszych tkanek. Po treningu ma to sens szczególny, ponieważ mięśnie po wysiłku bywają bardzo przykurczone. Dodatkowo po mocnym treningu pojawiają się często objawy zwane potocznie „zakwasami”, (czyli zespół opóźnionego bólu mięśniowego). Rozciąganie mięśni ma największy sens krótko po wysiłku, kiedy tkanki są jeszcze rozgrzane. Wówczas regeneracja mięśni jest najbardziej efektywna. Pytanie tylko:

Stefan Svitko roluje mięśnie © Filip Nagy / Red Bull Content Pool

Czy rolowanie mięśni jest lepsze niż tradycyjny stretching?

To jest główne pytanie jakie zadaje sobie wiele osób ćwiczących. Czy rolowanie mięśni w jakiś zasadniczy sposób różni się od tradycyjnego rozciągania? Czy stosuje się je zamiennie czy komplementarnie? Stretching kończący ćwiczenia zwiększa jakość i elastyczność mięśni oraz skutecznie przeciwdziała przykurczom. Według wielu jednak rolowanie ma dużo większą skuteczność w regeneracji mięśni. Jest to również działanie bardziej precyzyjne oraz o szerszym wpływie na nasze tkanki niż tradycyjny masaż - przede wszystkim dlatego, że dzięki rolowaniu docieramy także do powięzi. Zanim jednak przyjrzymy się dokładniej wszystkim zaletom roller foam - zobaczmy, jak to się wszystko zaczęło.

Początek mody na rolowanie mięśni

Sam pomysł na wałek do rolowania mięśni (roller foam) narodził się jeszcze w latach 80, a za jego ojca uznaje się Moshé Feldenkraisa - Żyda rosyjskiego pochodzenia, twórcę metody pracy z ciałem. Moshe był wybitnym fizykiem, inżynierem, uczniem m.in. Marii Skłodowskiej-Curie. Ten niesamowicie wszechstronny człowiek był również jedną z pierwszych osób w Europie, która otrzymała czarny pas judo. Podczas wojny został ranny w nogę, co znacznie ograniczyło jego mobilność i nakierowało go na nowe dziedziny badawcze. Pod wpływem swoich doświadczeń, Feldenkrais rozpoczął pracę nad samoświadomością ciała i przełamywaniem jego nawyków. Roller był mu pomocny raczej jako baza do ćwiczeń nad równowagą. W późniejszych latach 80. Sean Gallagher zaczął stosować go do automasażu. Na początku XXI wieku rollery weszły do powszechnego użycia, Jednak dopiero dziś, kiedy świat zainteresował się technikami masażu powięziowego oraz rolą powięzi dla naszego zdrowia, można mówić o prawdziwym boomie na tę metodę.

Kitti Szasz podczas Red Bull Street Style © Mark Somay / Red Bull Content Pool

Jak poprawnie rolować mięśnie?

Jak już wspomniano, główną różnicą rolerów w stosunku do tradycyjnego rozciągania jest to, że rolując się nie tylko rozmasowujemy mięśnie, ale również powięzi. Mówiąc wprost rozbijają się punkty spustowe, które powodują sztywność. Dlatego też masaż za pomocą rolerów może być naprawdę bolesny. Jednak ból ten opłaci nam się w dwójnasób. Jeśli masaż będzie dobrze wykonany, to szybko odczujemy jego moc.

Wykonując masaż mięśni tą metodą, należy docisnąć masowaną partią ciała roller do płaskiego podłoża, a następnie przesuwać go wzdłuż masowanych włókien mięśni w górę i w dół, wykonując właśnie ruch rolowania. Tempo tego ruchu powinno być dość wolne, a nacisk, dostosowany do masowanej partii i naszych możliwości. W serii masażu należy wykonać 3 - 5 powtórzeń. Jeśli dojdziesz do punktu spustowego - ból wzmocni się. Wówczas można pozostać w tym miejscu dłużej - od 0,5 do 2 minut. Warto wspomnieć, że masowany mięsień nie może być napięty.

Beauden Barrett trenuje do Red Bull FIT © Brad Hanson / Red Bull Content Pool

Korzyści z rolowania mięśni

Poprawia krążenie

Przyspiesza regenerację mięśni

Zwiększa elastyczność

Zmniejsza cellulit

Ujędrnia skórę

Likwiduje punkty spustowe

Pozwala trwale zmieniać nawyki ruchowe.

Poprawia komfort życia

Jaki roller, wałek do rolowania mięśni wybrać?

Na rynku jest wiele rollerów do masażu mięśni. Różnią się pod względem wielkości, ale też twardości i kształtu (z wypustkami lub bez). Powszechnie uważa się, że osoby początkujące powinny stosować roller miękki, który powoduje mniejszy ból. Im bardziej zaawansowany (lub cięższy) sportowiec, tym twardszy roller, którego będzie używać. Rollery karbowane - z wypustkami - przeznaczone są dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Należy uważać przy ich stosowaniu - zwłaszcza w okolicach kręgosłupa.

Tego nie rób podczas rolowania mięśni:

Każdy ma swój próg bólu, jednak niektóre osoby mają go zdecydowanie dalej niż inne. Podczas rolowania należy uważać, aby nie przedobrzyć. Zawsze dobrze jest skonsultować masaż z fizjoterapeutą lub trenerem. Nieumiejętne stosowanie rolera do masażu może pogłębić stany zapalne i zamiast pomóc - zwiększy ból.

Pamiętaj o tych kilku dobrych zasadach podczas rolowania:

Ogranicz czas rolowania do 2 - 3 minut na dane miejsce.

Nie masuj rolerem kości i stawów.

Nie rób masażu za szybko

Odpuść, jeśli ból jest za duży.