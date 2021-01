Zobacz film o rekordowym biegu Romana Ficka Głównym Szlakiem Beskidzkim

W ostatnich latach,

Roman Ficek

stał się jednym z najtwardszych polskich biegaczy górskich. Latem

ustanawiając czas 107 godzin i 25 minut. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zrobił to w formule self-support (bez wspierającego go teamu), w dodatku „pod prąd” (biegnąc

co uważane jest za wersję trudniejszą), to nawet fakt, że wynik ten został niedługo później pobity przez Rafała Kota ze wsparciem, zaledwie o 6 minut, staje się mało istotny. Jeszcze lepiej można to zrozumieć oglądając niesamowity film dokumentujący ten bieg –

„Roman Ficek biegiem przez GSB”

w reż. Łukasza Malinowskiego – poniżej.