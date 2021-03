Dwa imponujące biegowe wyczyny w polskich górach – czy można je porównywać?

Dwaj różni ultramaratończycy – Roman Ficek i Daniel Stroinski. Dwa różne wyczyny – 24-godzinny bieg na Rysy (2499 m n.p.m.) i około 380-kilometrowy ultramaraton na górskiej pętli ze Śnieżką (1603 m n.p.m.) i Śnieżnikiem (1424 m n.p.m.) po trasie. I jeden element wspólny – warunki zimowe. Oba osiągnięcia są imponujące, oba odbyły się praktycznie w tym samym czasie. Dlatego postanowiliśmy porozmawiać z bohaterami tych wyzwań.

„Było super fantastycznie. To chyba jeden z moich najlepszych biegów – z wyzwań, które sobie rzucam i z zawodów. Urokliwy krajobraz gór i sam wyczyn inny niż wszystkie. Wspaniała ekipa. Było bardzo fajnie” – mówił Roman Ficek, który z 25 na 26 lutego, przez 24 godziny wbiegał ze Schroniska w Morskim Oku na Rysy. W zeszłym roku pobił rekord Głównego Szlaku Beskidzkiego bez wsparcia. Ma też na koncie pierwszą wyprawę biegową przez Łuk Karpat. Przywykł więc do długotrwałego wysiłku. „Przez całe 24h w ogóle nie spałem. To był zbyt krótki challenge żeby sobie na to pozwolić. Było też zbyt dużo adrenaliny i endorfin, więc chyba nie dałbym rady spać. Cały czas myślałem o szczycie, czasie i drodze. Odpoczynki polegały na leżeniu na łóżku, jedzeniu i przebieraniu się” – opowiadał.

Roman Ficek © Jan Nyka

„Po Śnieżce miałem dłuższy postój, gdzie podczas odpoczynku 2,5-godzinnego spałem może 15 minut. Po prostu nie umiałem zasnąć. Adrenalina działała. Był to jakiś odpoczynek, ale snu było przy tym niewiele. W ciągu czterech dni było go łącznie 6, a może 6,5 godziny. W sumie spałem może 5 razy” – mówił z kolei Daniel Stroinski, który postanowił przebiec trasę Biegu Kreta w warunkach zimowych. Początkowo zakładał, że pokonanie 377 km zajmie mu 6 dni. Warunki pogodowe i terenowe w Sudetach okazały się jednak nieco bardziej przyjazne niż sądził i całość biegowej wyprawy, która odbyła się między 25 a 28 lutego zajęła mu 88h i 32m. „Podczas pierwszej doby udało mi się zrobić ponad 140 km i już wtedy wiedziałem, że plan będzie wykonany szybciej niż założyłem” – mówił. To miał być tylko rekonesans trasy, ale gdyby startował w zawodach, były piłkarz, a z zawodu informatyk, ustanowiłby nowy rekord trasy. „W sumie nie spieszyłem się jakoś specjalnie, nie celowałem w jakiś konkretny czas, czy rekord i biegłem spokojnym tempem. Jak najbardziej jestem zadowolony z czasu i dyspozycji na trasie” – dodał ten, który aż trzykrotnie ukończył telewizyjną Selekcję.

Daniel Stroinski © RMF 4RACING Team

Zarówno Roman, jak i Daniel zaliczyli swoje rekordy jakby przy okazji. Na Rysach go ustanowiono, ponieważ nikt wcześniej nie robił czegoś podobnego. Z kolei na trasie obranej przez Daniela, po prostu nie było jeszcze nikogo szybszego od niego. Dużo roboty wykonał dla nich nieoceniony support, który przygotowywał im posiłki i przepakowywał biegowe plecaki. Wsparcie Romana w postaci rodziny czekało głównie w schronisku. Daniela przemieszczało się wzdłuż trasy w samochodach terenowych RMF 4Racing TEAM. „Pierwszego dnia wiosenna aura pozwoliła mi biec w samej koszulce, odpoczynki miały po 5-7 minut. Brałem tylko coś do jedzenia, piłem coś ciepłego i ruszałem dalej w trasę. Zatrzymywałem się też, żeby się przebrać, albo zakładać cieplejsze ubrania i zmieniać buty, gdy aura zmieniała się na zimową” – relacjonował swoje odpoczynki Daniel. U Romana było podobnie: „Za każdym razem, kiedy zbiegałem z Rysów miałem kilkuminutową przerwę przed Schroniskiem w Morskim Oku. Support wkładał mi do plecaka batony i żel. Dostawałem gorącą herbatę i kawę. Raz przynieśli mi jajecznicę ze schroniska, czy naleśnika do zjedzenia na szybko. Czasem na chwilę usiadłem, ale szybko zawracałem i biegłem z powrotem. Natomiast co dwa okrążenia, czyli co 4-5 godzin, w zależności od pory dnia, wbiegałem do schroniska i robiłem dłuższą przerwę od 20 do 40 minut. Wtedy jadłem trochę więcej – krupnik, odgrzane risotto. Leżałem na łóżku, trochę trzymałem nogi w górze. W międzyczasie przebierałem się ściągając wszystkie mokre rzeczy i zakładając suche. W międzyczasie ładowano mi GPS-a, który dość szybko tracił baterie. Po takim odpoczynku biegłem dalej. Tych dłuższych przerw było 4. W sumie około 3 godzin”.

W ciągu 24h Roman wbiegł na Rysy aż 9 razy pokonując ponad 9000 m przewyższenia. W sumie przebiegł 63 km. Na szczyt wspinał się w rakach. „Oprócz sprzętu biegowego, który zawsze ma się na zawodach – plecaczek, kije, buty biegowe, getry, lekkie kurteczki, grubsze koszulki z długim rękawem, buff, opaska na głowę – miałem dwie latarki czołówki, a trzecią w zapasie. Było ich sporo. Do tego trzeba było mieć sprzęt wysokogórski – porządne buty trekkingowe, raki automatyczne, których zaczynałem używać tam, gdzie zaczyna się rysa. Miałem też GPS-a, który pokazywał gdzie jestem. Pod koszulką miałem oczywiście detektor lawinowy. Na głowie kask w razie upadku, czy lotu w dół. Po każdym okrążeniu oprócz żeli, czy batonów zabierałem ze sobą półlitrowego softflaska z wodą pomieszaną z węglowodanami i 250 ml czystej wody” – wyliczał Roman.

Daniel, który do pokonania miał 12000 metrów mógł sobie pozwolić na nieco bardziej naturalne dla biegacza długodystansowego wyposażenie. Mimo wszystko, niektóre jego elementy nie wytrzymały próby. „Miałem przygotowane dwie pary butów Hoka - Clifton i Speedgoat. Te pierwsze nie były nowe i rozeszły się po około 250 kilometrach. Gdyby nie to, pewnie zdecydowana większość trasy pokonałbym w tych asfaltówkach. Wbiegałem w nich na Śnieżnik. Było ślisko i pomimo, że kilka razy leżałem, to dobrze się sprawdzały – amortyzacja i płaska podeszwa dobrze przyjmowały kamienie na całej trasie. Stopy pozostawały świeże na ile to możliwe. Nie używałem raczków, bo ich nie miałem a takie było zalecenie pod oblodzoną Snieżką. Kurtki zimowej właściwie nie wyciągałem. Głównie leżała w samochodzie. Temperatura była na tyle dobra, że nie musiałem się cieplej ubierać i to nawet w nocy. Miałem składane kijki, które użyłem w drodze na Śnieżkę i na Śnieżnik, gdzie pojawił się głębszy śnieg. W międzyczasie leżały w samochodzie albo były przytroczone do tyłu plecaka. W kamizelce zawsze miałem około litr picia – 2 softflaski po 500 ml. Na punktach piłem sok pomarańczowy i jabłkowy. Miałem też przygotowany sok z buraków. W ciągu całego biegu zjadłem też ciepły rosół i zupę pomidorową. Dwa razy dziennie dostawałem przygotowane wcześniej posiłki liofilizowane. Poza tym piciem, w kamizelce miałem musy owocowe i batony proteinowe, czy węglowodanowe. Waga kamizelki oscylowała w okolicach 2-2,5 kg. Można powiedzieć, że biegłem na lekko”.

Końcówka lutego rzeczywiście rozpieszczała jeśli chodzi o warunki. „Pogodę mieliśmy pico belo – w dzień było słonecznie, a noc była bezchmurna, księżycowa. Nie padał śnieg. Ścieżka była fajna. Mogłaby być lepsza, ale i tak było nieźle. Wiaterek był delikatny tylko w nocy i tylko przywiewał – to na pewno nie było jakieś wielkie wietrzysko. Temperatura prawie cały czas był na plusie. Z pogodą wstrzeliliśmy się idealnie” – mówił Roman. W Tatrach mogło to oznaczać tłok na wąskich fragmentach szlaków, ale udało mu się tego uniknąć. „Do południa spotkałem może dwie osoby schodzące z Rysów. Nad Czarnym Stawem było ich więcej, ale tam jest tak szeroko. Nocą nie było tam nikogo poza mną, ekipą i innym biegaczem, który chciał przez parę godzin potowarzyszyć mi w nocy. Na drugi dzień jak zrobiło się widno, ruszyli turyści i na szlaku było może 20 osób. Wszyscy mi kibicowali, widać było że wiedzą, że robię challenge i robili miejsce, żebym mógł przejść obok. Nie było z tym żadnego problemu”. Daniel najwięcej osób spotkał wtedy, kiedy warunki zaczęły się psuć. „Na Śnieżniku było bardzo dużo turystów, co mnie bardzo zdziwiło, bo warunki pogodowe były tam najtrudniejsze – trochę śnieżyca, trochę mgła. A szlak był słabo widoczny. Gdy z niego schodziłem, wpadałem w śnieg po kolana lub nawet po pas. Pokonanie 11 km zajęło mi tam 3,5 godziny – tak ciężkie były warunki. Śnieżka, na którą wchodziłem w nocy była o wiele bardziej łaskawa. Nawet pomimo tego, że posłuszeństwa odmówił mi akumulatorek w czołówce, dzięki pełni księżyca mogłem pokonać tamten fragment trasy bez światła i to w okolicach 22:00”.

Dystans, zmęczenie i słabe oznaczenie szlaku zwykle generują pewne kłopoty. „Cała trasa miała mieć 377-378 km. W paru miejscach jednak pobłądziłem, albo źle skręciłem – w sumie może z 10 razy – przez co wyszło mi 388 km, czyli nadrobiłem około 10 km. Na błądzenie straciłem jakieś 2 godziny. Jeden odcinek pokonałem trochę inaczej niż prowadziła trasa, ponieważ musiałbym zejść ze Śnieżki na czeską stronę, gdzie nie mogłem przebywać ze względu na obecnie obowiązujące ograniczenia” – mówił Daniel, który finalnie, tak samo jak Roman, ukończył swoje wyzwanie w bardzo dobrym stanie. „Przed biegiem zakładałem, że po 4 czy też 6 dniach mogę być zniszczony. Jednak ze szkód, miałem zaledwie 4 odciski, zszedł mi tylko jeden paznokieć, a więc dużych strat nie było. Boli mnie rozcięgno w lewej stopie, ale myślę, że to kwestia tygodnia, może dwóch i powinno być OK. Jest dużo lepiej niż się spodziewałem. Gdybym nie nastawiał się, że biegnę tylko te 377 km, bo wszystko zależy od głowy, byłbym w stanie pokonać jeszcze dłuższy dystans. Fizycznie czułem się bardzo dobrze” – dodał.

Oba wyzwania imponują. Pełen podziw należy się zarówno biegaczom, jak i ich supporterom będącym z nimi dzień i noc. Długi bieg to jednak nie tylko zmaganie z dystansem, przewyższeniem i wszechogarniającym zmęczeniem. To nie tylko przebijanie bąbli na nogach, smarowanie miejsc narażonych na otarcia i pośpieszne wpychanie ciepłych kalorii do żołądka. To także małe chwile przyjemności, o które także w jednym i drugim przypadku zadbano. „Była jedna szarlotka przygotowana dla mnie w schronisku. W którymś momencie złapałem kawałek i dorwałem się do niej. Całego nie zjadłem, ale tradycji stało się zadość” – wyjawił zapytany o to Roman. „Parę razy zjadłem trochę czekolady z orzechami. Jestem osobą, która z założenia nie jada słodyczy i na co dzień tego nie praktykuję. Ale moją słabością jest sernik, którym ekipa uraczyła mnie, gdy wróciłem ze Śnieżki. Usiadłem wygodnie w fotelu i raczyłem się nim na spokojnie” – błogo wspominał Daniel.

