Romantyczne techno według braci SARAPATA

Pochodzą z Krakowa. Bardzo cenią sobie miejski klimat, bliskość gór, ale przede wszystkim wspólny, braterski lot. W muzyce stawiają na intensywność, harmonię, emocje. Wszystko to jest na ich debiutanckiej płycie „EP1”, która okazała się jedną z najciekawszych wydawnictw na polskiej scenie muzyki elektronicznej 2021 roku. „Teraz czas na kluby, festiwale i kolejny album” – mówią nam. Ale zanim to nastąpi, przepytujemy Mateusza i Marcina z ich świetnego debiutu.

Zacznijmy od tego: co się wydarzyło o „3 AM”, że aż tak zatytułowaliście pierwszy singel z waszej debiutanckiej płyty „EP1”?

Mateusz Sarapata: To jest ta godzina w klubie, o której zaczyna się „magia”. Didżeje wyciągają muzyczne działa i prezentują najciekawsze rzeczy.

Michał Sarapata: Dla mnie to też godzina, po której często zaczyna pojawiać się taka przyjemna „przywieszka”, skłonność do rozmyśleń i do rozmów. Można się wtedy przyjemnie zawiesić między euforią a refleksją.

Każdy z was to zapracowany muzyk, artysta. Michał pracował z zespołem Lor, Tymkiem czy Mariką ; Mateusz z Pauliną Przybysz i Wataha Drums. Do tego mieliście zespół SALK, nagrywaliście muzykę do kina i teatru… Ale zdaje się, że czegoś wam ciągle brakowało i jak rozumiem, dopiero teraz naprawdę się spełniacie?

Michał: Osobiście czuję się bardzo dobrze w roli sesyjnego basisty i kompozytora, ogromnie sobie cenię to, jak mogę poznawać różne perspektywy artystyczne i wychodzić z pudełka. Jednak cały czas siedziała i siedzi we mnie potrzeba w pełni autorskiej wypowiedzi, bez której nie czuję się pełny i która napędza mnie wewnętrzne. Stąd wziął się nasz braterski duet.

Mateusz: SARAPATA to projekt, który najdłużej w nas dojrzewał i jest też ujściem naszych najmocniejszych fascynacji. Od zawsze chcieliśmy robić taką muzykę i wszystkie doświadczenia z pracy z innymi artystami, także realizacje dla kin i teatrów, pozwoliły nam na szlifowanie warsztatu oraz zdobywanie doświadczenia w studiu, jak i na scenach.

Piszą o was, że „techno w wydaniu braci Sarapata dalekie jest od szablonów i klisz”, wy sami nie kryjecie się z tym, że chcecie wprowadzić nową muzyczną estetykę na rodzimej scenie. Ambitnie.

Mateusz: Ambitnie, ale nie jest to uknute przez nas duże hasło. To jest muzyka, której sami chcielibyśmy słuchać w klubach i na festiwalach, pełna w spektrum, odpowiednio intensywna beatowo, ale też rozemocjonowana w harmonii, pełna wydarzeń i przejęcia. Słowem – daliśmy upust swoim fascynacjom.

Romantyczne techno – to właściwe określenie dla tego, co robicie?

Mateusz: To taki nośny skrót myślowy, który na dzień dobry pozwala wrzucić słuchaczowi naszą muzykę do tej bardziej emocjonalnej przegródki. I nawet ta przegródka nam się podoba. Z jednej strony mocno dbamy o to, żeby te numery brzmiały naprawdę mocno, mamy duże potrzeby energetyczne, z drugiej zaś tkwi w nas dużo melancholii i skłonności do wzruszeń, co mocno zaznacza się w kompozycjach i sposobie prowadzenia narracji.

Jesteście z Krakowa. To miasto miało wpływ na to, jak brzmi wasza muzyka?

Mateusz: Jasne. Kluby, do których chodziliśmy, ludzie z którymi graliśmy i spędzaliśmy czas, festiwale, które mieliśmy po sąsiedzku i wydarzenia, w których braliśmy udział – to wszystko miało wpływ na to, jak brzmimy dzisiaj. Na to jak nie brzmimy także. (śmiech)

Michał: Jest jeszcze jeden istotny dla nas aspekt mieszkania w Krakowie. To bliskość gór. Uważam to za ogromny przywilej, że z dnia na dzień można zdecydować się na ucieczkę w Beskidy albo wyższe partie Tatr . Czerpię stamtąd bardzo dużo inspiracji i najlepiej tam odpoczywam. Nawet mam taką specjalną playlistę „na szczyty”, gdzie zgromadziłem dużo pięknot do słuchania, kiedy już gdzieś wysoko wyjdę.

Gdzie nagrywaliście swoją płytę?

Mateusz: W naszym studiu, zwanym Gadzią Norą. Nad nami stuka pewien dyskont spożywczy, obok Patrick The Pan tworzy swoje płyty, a za ścianą działa krakowskie studio Psychosound. Bardzo fajne, inspirujące miejsce, gdzie zaciera ci się granica między dniem a nocą.

Pytam o to, bo ciekawi mnie na ile, zwłaszcza w kwestii tanecznej muzyki elektronicznej, potrzebne jest dziś do tego profesjonalne studio?

Michał: Nie jest to konieczność. Historia nie raz pokazała, że można tworzyć epokowe dzieła na laptopie, ale dobry odsłuch, porządny interface i kilka analogowych gratów bardzo podnosi komfort pracy i często mocno inspiruje. Poza naszymi rzeczami robimy tam też produkcję dla innych artystów, tworzymy muzykę ilustracyjną i robimy próby do naszych live actów.

Wam pomysły na muzykę gdzie przychodzą najczęściej? Odcinacie się od świata, puszczacie wozy fantazji, czy wręcz przeciwnie i... wystarczy wsiąść do krakowskiego tramwaju?

Mateusz: A tutaj nie ma reguły. Czasem ktoś usłyszy coś w głowie w górach, innym razem jakiś fundament utworu powstanie z czegoś zupełnie szalonego, z przypadku lub pomyłki. Utwory często powstają ewolucyjnie. Ktoś przyniesie jakiś zalążek beatu albo fragment melodii, a potem odbudowujemy to dźwiękami. Czasami z oryginalnego pomysłu nie zostaje ślad, ale daje on podwaliny czegoś niezwykłego.

Michał: Dużo pomysłów przychodzi mi do głowy podczas spędzania czasu sam na sam z pianinem. Ponadto świetnym punktem startowym do piosenek jest pierwszy kontakt z syntezatorem i intuicyjna zabawa pokrętłami i klawiszami.

To teraz powiedzcie, co o waszych nagraniach mówią rodzice? Debiutancką płytą dziękujecie im w końcu za trud wychowania W klipie do „Fikusa” grają nawet swoje role. Czy ich wpływ na to, jak brzmi duet SARAPATA, ma jeszcze dodatkowy wymiar?

Mateusz: Zasadniczo wszystko, co teraz robimy, w dużej mierze zawdzięczamy rodzicom. Nie oponowali, kiedy wybraliśmy takie drogi życiowe. Zawsze czuliśmy z ich strony wsparcie i zrozumienie. Pewnie nie spodziewali się, że skończymy jako twórcy techno, ale w dalszym ciągu nam kibicują. (śmiech) Zaprosiliśmy ich do zagrania w „Fikusie”, bo chcieliśmy się poniekąd odwdzięczyć za tą wiarę w nas, za ciąganie po górach i otwieranie głów. Na okładkę wzięliśmy też zdjęcie, które nasz tata wykonał w 1986 roku swoim Zenitem.

Mówicie o swoim debiucie, że jest „bardzo osobisty”. Poza wspomnianym hołdem dla rodziców, co to jeszcze znaczy?

Mateusz: „EP1” to pierwsza rzecz, która powstała w tym braterskim tandemie i fakt, że jesteśmy ze sobą blisko od lat oraz że udało nam się stworzyć kawałek jakościowej, klubowej muzyki, mocno doceniany przez środowisko i słuchaczy, ma dla nas niesamowicie budujący wymiar. Wiele brzmień na płycie to wykute wspólnie linie melodyczne, wyimprowizowane podczas zjazdów w domu rodzinnym sekwencje, wysiedziane i polerowane w studio ślady. Wszystkie te historie połączone wspólnie wpłynęły na brzmienie naszej pierwszej płyty.

Postawiliście sobie kilka lat temu przed sobą cel: stworzenie klubowej i przejmującej muzyki. Co dalej?

Michał: Teraz czas na kluby, festiwale i kolejny album. Szykuje się kilka naprawdę ciekawych wydarzeń w niedalekiej przyszłości, a my już od jakiegoś czasu mamy pootwierane sesje z nowymi numerami.

Ach, te nieprzespane noce w klubach! Zobacz teraz film "Sleep Comes Tomorrow"

55 min Sleep Comes Tomorrow Poznaj nowe pokolenie, które zdominowało życie nocne w Paryżu.