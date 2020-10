Rosyjska ruletka w Speedway of Nations! Trzecie złoto z rzędu

Największą niespodzianką tej imprezy był fakt, że… w ogóle udało się ją odjechać! Od tygodnia w Lublinie lało, jak z cebra i w czwartek tor przypominał skrzyżowanie grzęzawiska z torem motocrossowym. Mimo to organizatorzy podjęli heroiczny wysiłek, by przygotować nawierzchnię. Z toru wywieziono 15 ciężarówek wierzchniej warstwy, nieustannie równano tę, która pozostała, a do jej suszenia wykorzystano nawet gazowe palniki! Pierwszy, piątkowy turniej finałowy został oczywiście odwołany, ale w sobotę udało się przeprowadzić wymaganych regulaminem 14 wyścigów.

Ostatni raz polską reprezentację prowadził zasłużony trener, 70-letni Marek Cieślak. Podczas czternastoletniej pracy z kadrą poprowadził „Biało-czerwonych” do dziesięciu medali Drużynowego Pucharu Świata (w tym aż siedmiu złotych!) oraz trzech medali Speedway of Nations. W Lublinie stanął na podium po raz ostatni w tej roli.

