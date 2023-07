Jaki rower wybrać na dojazdy do pracy? To zależy!

Korzyści dla zdrowia, portfela, a także poprawa nastroju w rezultacie unikania korków - to tylko niektóre z powodów, dlaczego coraz więcej osób dojeżdża do pracy na rowerze. Lato to dobry czas, żeby tego spróbować i być może pozostać przy tym środku transportu na dłużej. Przy okazji możesz kręcić kilometry w challenge'u Red Bull Wyścig z Księżycem, żeby zgarniać cenne nagrody od Garmina, L'Oreal Men Expert, Red Bulla i Dometic.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak inni mogą Cię postrzegać na twoim rowerze, na którym dojeżdżasz do pracy, albo zamierzasz sobie kupić jeden specjalnie do tego celu, zobacz ilustracje i sprawdź, gdzie mniej więcej będziesz się plasować - wśród kosmicznych ścigaczy, pędziwiatrów, czy po prostu fanów jednośladu. Pamiętaj, że niezależnie od rowerowej stylówki, zawsze dobrze jest jeździć w kasku.

Jego użytkownik żartuje z tych, którzy codziennie jadą stłamszeni w autobusie lub metrze, zamiast tak jak on podążać do celu na swoim własnym, ergonomicznie zaprojektowanym środku transportu. Nie stara się ścigać z ludźmi na większych i lepiej wyglądających rowerach. W końcu i tak dotrze do celu na czas. Z uśmiechem ignoruje wszystkich, którzy na mieście pokazują go palcem, lecz puszy się z dumy, gdy ktoś stwierdzi, że ma fajny rower.

Jeśli mieszka się w dużym mieście, prawdopodobnie w ogóle nie trzeba używać własnego roweru. I niezależnie, czy wsiada się na ten wypożyczony w szpilkach, sandałach, czy skórzanych trzewikach, po miesiącu uda oraz łydki robią się stosownie wyrzeźbione. W końcu to coś waży tyle, co mały samochód i ma zwrotność hipopotama. Ograniczona liczba biegów sprawia, że albo trzeba naciskać na pedały dużo mocniej niż potrzeba, albo kręci się korbą zbyt szybko. W obu przypadkach dobrze jest mieć w pracy prysznic, bo na pewno można się przy tym napocić.

