"Cruising Again" – rowerowy freeride w bardzo polskim wydaniu

Co się stało z Kacprem Miętką? To dobre pytanie, na które mamy jeszcze lepszą odpowiedź. Poza kozackim filmem "Cruising again", który kilka tygodni temu pojawił się w internecie, znany i lubiany freerider udzielił nam też kilku słów wyjaśnienia...

Ach, gdyby każdy rider wyznawał takie podejście... W każdym razie, Kacper wrócił do jazdy i w swoim najnowszym filmie dosłownie rozbił bank. Połączenie driftowania legendarnym BMW E36 i stylowej jazdy w lokalnych bike parkach to przepis na idealny edit rower zawierający całą masę "polskich smaczków". Kilka lat poświęconych na rozwijanie swoich umiejętności filmowych zdecydowanie zaprocentowało przy produkowaniu nowego wideo, a jeśli chodzi o przerwę od roweru, to sami wiecie jak jest - tego się po prostu nie zapomina!

