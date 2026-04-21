Rowerowa Aleja Sław - Brandon Semenuk

Lata lecą, środowisko rowerowe się rozrasta, a my musimy zadbać o to, żeby każdy nowy fan dwóch kółek posiadał elementarną wiedzę na temat swojej pasji. Właśnie dlatego ruszamy z serią „Rowerowa Aleja Sław”, której pierwszym bohaterem będzie najbardziej utytułowany, niezwykły i wszechstronny rider wszech czasów - Brandon Semenuk . 5 zwycięstw w legendarnych zawodach Red Bull Rampage (najwięcej ze wszystkich zawodników), kilkanaście złotych medali Pucharu Świata w slopestyle’u, całą masę występów w najważniejszych projektach filmowych w historii branży rowerowej… Moglibyśmy tak wymieniać w nieskończoność, ale zacznijmy od początku:

Jak się to wszystko zaczęło?

W wieku 14 lat pochodzący z Whistler Brandon Semenuk podpisał swój pierwszy rowerowy kontrakt. Wbrew temu, co wszyscy myślą, Kanadyjczyk nie urodził się z naturalnym talentem do jazdy na rowerze. Wręcz przeciwnie - podobno na samym początku wcale nie szło mu aż tak dobrze. Jedyna różnica polegała na tym, że gdy inni odpuszczali, on dokładał kolejne godziny na lokalnych trasach i dirt parkach. Gdy inni spali - on jeździł, gdy imprezowali - też jeździł, gdy byli w szkole - Brandon cały czas siedział na dirt parku, bo dzięki domowemu nauczaniu nie musiał marnować długich godzin na wkuwanie na pamięć wzorów skróconego mnożenia. Jego znajomi wspominali, że niezależnie od tego, kiedy pojawili się na spocie treningowym - Brandon zawsze był już na miejscu. Zaczynał jako pierwszy i kończył jako ostatni, a konsekwentne działanie bardzo szybko przełożyło się na kolejne kontrakty i pierwsze udane starty w zawodach.

01 Era slopestyle’u (2007-2017)

Brandon Semenuk podczas Red Bull Joyride © Sven Martin/Red Bull Content Pool

W wieku 16 lat Brandon stanął na podium zawodów Crankworx Whistler w Kanadzie. Warto zaznaczyć, że była to wówczas największa, najbardziej wymagająca trasa slopestyle’owa na świecie, a Semenuk czuł się na niej jak ryba w wodzie. Wszyscy bardzo szybko zrozumieli, że ten młody chłopak będzie kimś wielkim. Rok później na jego głowie pojawił się kask Red Bulla, a medalowe występy na zawodach Pucharu Świata stały się w zasadzie normą.

W ciągu 10 lat swojej kariery 8-krotnie stawał na podium zawodów Red Bull Joyride, 5-krotnie zakładając na szyję złoty medal. Wygrywał wszystko, co było do wygrania, zgarniając po drodze worek medali, i nieustannie przesuwał granice, wyznaczając kierunek rozwoju sportu. Wszyscy chcieli być jak Brandon Semenuk, bo Kanadyjczyk jeździł nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim bardzo stylowo.

Wyróżniał się kreatywnością i unikatowym podejściem do jazdy na rowerze, a sam twierdził, że na zawodach slopestyle’owych pojawiał się przede wszystkim dlatego, że miał szansę pojeździć po najlepszych, najbardziej kreatywnych trasach rowerowych na świecie. Rywalizacja i trofea nigdy nie były celem samym w sobie. Chodziło o możliwość progresowania, testowania pomysłów, odblokowywania nowych trików - chwała i sława pojawiły się „przy okazji”.

02 Era freeride’u (2008-2024)

2 min Zwycięski przejazd Brandona Semenuka na Red Bull Rampage 2016 Świetny styl, niesamowita technika i jeszcze ta prędkość... Przejazd Brandona Semenuka nie mógł zostać oceniony inaczej!

W wieku 17 lat Brandon wziął udział w swoich pierwszych zawodach Red Bull Rampage i - jak można się było spodziewać… wygrał. Kanadyjczyk równolegle rozwijał swoje slopestyle’owe i freeride’owe umiejętności. Prawdziwy przełom w kwestii dużego roweru nastąpił jednak dopiero wtedy, gdy Semenuk zakończył rywalizację w cyklu Crankworx World Tour (2017 r.).

Od sezonu 2019 Brandon wygrał zawody Red Bull Rampage trzy razy, zdobywając łącznie aż 5 tytułów „intergalaktycznego króla freeride’u”. Podobnie jak w przypadku zawodów Pucharu Świata, medale i sukcesy nie były głównym motorem napędowym Brandona. Pionowe klify Utah to niezwykła arena sportowa, która daje nieograniczone możliwości wykazania się kreatywnością. A właśnie w tym Brandon jest przecież najlepszy.

Gdy granice nie istnieją, można puścić wodze fantazji i wykazać się pomysłowością - ten człowiek nie ma sobie równych. I właśnie dlatego jest (i prawdopodobnie jeszcze długo będzie) najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii Red Bull Rampage.

03 Projekty filmowe

47 min Rad Company Król freeride'u Brandon Semenuk w niezwykłej rowerowej produkcji.

Czego się nie dotknie, zamienia to w złoto. Slopestyle, freeride, a na dodatek - projekty filmowe. W trakcie swojej 20-letniej kariery Brandon wystąpił gościnnie w kilkunastu najbardziej niezwykłych filmach rowerowych. Co więcej, wraz ze swoją ekipą wyreżyserował i wyprodukował kolejnych kilka pełnometrażowych produkcji.

Kiedy znalazł na to czas? Nas nie pytaj - bo nasza doba, podobnie jak Twoja, ma jedynie 24 godziny. Podejrzewamy, że Brandon mógł znaleźć jakiś sposób na jej rozciągnięcie albo - jak podejrzewają jego fani na całym świecie - jest pewnego rodzaju humanoidalnym robotem lub kosmitą.

Niezależnie od tego, skąd przyleciał Brandon, trzeba powiedzieć co najmniej o kilku klasykach, takich jak Rad Company, Revel in the Chaos, Unreal. Na Red Bull TV znajdziesz całą masę produkcji, w których pierwszoplanową rolę gra właśnie Brandon, a gdy już przejrzysz wszystkie po kilka razy - możesz przeszukać różne odmęty internetu i spróbować namierzyć stare, legendarne produkcje, jak np. seria New World Disorder.

04 Era wyścigów samochodowych

Ciągle Ci mało? Spokojnie, to nie jest całe portfolio zawodnicze Brandona Semenuka. W 2021 roku, gdy wygrał już wszystko, co było do wygrania, przekopał kilkukrotnie wszystkie strefy Red Bull Rampage w Utah i zamiast przejść na sportową emeryturę, zaczął ścigać się w rajdach samochodowych.

Nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ale w towarzystwie Travisa Pastrany odnosił wielkie sukcesy w najważniejszych rajdach samochodowych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Raz, przez start w wyścigu, prawie spóźnił się na Rampage, ale o tym najlepiej opowie film, który wkleiliśmy powyżej.

Na koniec krótkie podsumowanie. Wkład Brandona Semenuka w rozwój społeczności rowerowej jest niemierzalny. Możemy policzyć liczbę mistrzowskich tytułów, które ma na swoim koncie, ale to, co naprawdę ma znaczenie, to liczba osób, które zainspirował do jazdy na rowerze - a w tej kwestii jest bez dwóch zdań nieosiągalnym rekordzistą.