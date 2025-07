Rowerowa rozprawka – Czy nastała złota era polskich bike parków?

Czy to już europejski poziom? To dobre pytanie, a odpowiedź (jak zwykle) jest jeszcze lepsza: TO ZALEŻY! Wychodzimy z założenia, że jeśli się porównywać, to do najlepszych, więc szczerze mówiąc, na tle tych najlepszych wypadamy… coraz lepiej! Mamy wrażenie, że polscy budowniczowie przede wszystkim w końcu nauczyli się budować poprawne i bezpieczne jump-line’y. Być może nadal brakuje niewielkich speed checków, miejscami prędkości jest odrobinę za dużo lub za mało, ale generalnie – na tych trasach można bezpiecznie spędzać czas w locie i po prostu dobrze się bawić. Jeszcze kilka lat temu „polski jump line” był jedynie odległym marzeniem riderów, którzy poczuli flow austriackich, francuskich, a nawet czeskich bike parków. Jednak po powrocie w rodzinne strony okazywało się, że granica naszego państwa była też granicą, której przekroczenie oznaczało ostateczne pożegnanie z bezpiecznymi bike parkowymi hopami…

Czy to już europejski poziom? To dobre pytanie, a odpowiedź (jak zwykle) jest jeszcze lepsza: TO ZALEŻY! Wychodzimy z założenia, że jeśli się porównywać, to do najlepszych, więc szczerze mówiąc, na tle tych najlepszych wypadamy… coraz lepiej! Mamy wrażenie, że polscy budowniczowie przede wszystkim w końcu nauczyli się budować poprawne i bezpieczne jump-line’y. Być może nadal brakuje niewielkich speed checków, miejscami prędkości jest odrobinę za dużo lub za mało, ale generalnie – na tych trasach można bezpiecznie spędzać czas w locie i po prostu dobrze się bawić. Jeszcze kilka lat temu „polski jump line” był jedynie odległym marzeniem riderów, którzy poczuli flow austriackich, francuskich, a nawet czeskich bike parków. Jednak po powrocie w rodzinne strony okazywało się, że granica naszego państwa była też granicą, której przekroczenie oznaczało ostateczne pożegnanie z bezpiecznymi bike parkowymi hopami…

Czy to już europejski poziom? To dobre pytanie, a odpowiedź (jak zwykle) jest jeszcze lepsza: TO ZALEŻY! Wychodzimy z założenia, że jeśli się porównywać, to do najlepszych, więc szczerze mówiąc, na tle tych najlepszych wypadamy… coraz lepiej! Mamy wrażenie, że polscy budowniczowie przede wszystkim w końcu nauczyli się budować poprawne i bezpieczne jump-line’y. Być może nadal brakuje niewielkich speed checków, miejscami prędkości jest odrobinę za dużo lub za mało, ale generalnie – na tych trasach można bezpiecznie spędzać czas w locie i po prostu dobrze się bawić. Jeszcze kilka lat temu „polski jump line” był jedynie odległym marzeniem riderów, którzy poczuli flow austriackich, francuskich, a nawet czeskich bike parków. Jednak po powrocie w rodzinne strony okazywało się, że granica naszego państwa była też granicą, której przekroczenie oznaczało ostateczne pożegnanie z bezpiecznymi bike parkowymi hopami…

W tym miejscu warto podkreślić, że bynajmniej nie chodzi o to, że „poprzednia generacja” diggerów budowała trasy źle. Nie. Ci ludzie robili to tak dobrze, jak tylko umieli – również z pełnym zaangażowaniem i zajawką na budowanie tras rowerowych. Dobrze wiemy, że taka praca to też powołanie i za sterami koparki nigdy nie siadają ludzie z przypadku, ale jeszcze kilka czy nawet kilkanaście lat temu budowanie tras rowerowych na taką skalę było po prostu niemożliwe. Lata temu wiele osób budowało trasy rowerowe dla zajawki, łopatami i kilofami. Gdy ktoś dostał na kilka dni koparkę, całe środowisko żyło tym, że w jakiejś miejscówce powstanie „coś dużego”. Na szczęście czasy się zmieniły i teraz to wszystko wygląda jednak trochę inaczej…

W tym miejscu warto podkreślić, że bynajmniej nie chodzi o to, że „poprzednia generacja” diggerów budowała trasy źle. Nie. Ci ludzie robili to tak dobrze, jak tylko umieli – również z pełnym zaangażowaniem i zajawką na budowanie tras rowerowych. Dobrze wiemy, że taka praca to też powołanie i za sterami koparki nigdy nie siadają ludzie z przypadku, ale jeszcze kilka czy nawet kilkanaście lat temu budowanie tras rowerowych na taką skalę było po prostu niemożliwe. Lata temu wiele osób budowało trasy rowerowe dla zajawki, łopatami i kilofami. Gdy ktoś dostał na kilka dni koparkę, całe środowisko żyło tym, że w jakiejś miejscówce powstanie „coś dużego”. Na szczęście czasy się zmieniły i teraz to wszystko wygląda jednak trochę inaczej…

W tym miejscu warto podkreślić, że bynajmniej nie chodzi o to, że „poprzednia generacja” diggerów budowała trasy źle. Nie. Ci ludzie robili to tak dobrze, jak tylko umieli – również z pełnym zaangażowaniem i zajawką na budowanie tras rowerowych. Dobrze wiemy, że taka praca to też powołanie i za sterami koparki nigdy nie siadają ludzie z przypadku, ale jeszcze kilka czy nawet kilkanaście lat temu budowanie tras rowerowych na taką skalę było po prostu niemożliwe. Lata temu wiele osób budowało trasy rowerowe dla zajawki, łopatami i kilofami. Gdy ktoś dostał na kilka dni koparkę, całe środowisko żyło tym, że w jakiejś miejscówce powstanie „coś dużego”. Na szczęście czasy się zmieniły i teraz to wszystko wygląda jednak trochę inaczej…