Rowerowe podsumowanie: Najlepsze akcje sezonu 2021

to żywa legenda rowerowego zjazdu. Reprezentujący RPA zawodni, skończył w tym roku 40 lat, a od jego pierwszego startu w Mistrzostwach Świata minęły dokładnie dwie dekady! Dwadzieścia lat w światowej czołówce to w przypadku jakiegokolwiek sportu nie lada wyczyn. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zjazd jest jednym z najbardziej hardkorowych sportów ekstremalnych, to osiągnięcie zdaje się być czystą abstrakcją. Szacunkiem płacimy.

To były Mistrzostwa Świata jak każde inne. Zawodnicy dawali z siebie 200%, posypała się cała masa naprawdę efektowych gleb i niesamowitych przejazdów, a o zwycięstwie zadecydowały ułamki sekund. I nie byłoby w tym wszystkim absolutnie niczego niezwykłego, gdyby nie ten jeden gość, który stanął na najwyższym stopniu podium. Greg Minnaar, to żywa legenda rowerowego zjazdu. Reprezentujący RPA zawodni, skończył w tym roku 40 lat, a od jego pierwszego startu w Mistrzostwach Świata minęły dokładnie dwie dekady! Dwadzieścia lat w światowej czołówce to w przypadku jakiegokolwiek sportu nie lada wyczyn. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zjazd jest jednym z najbardziej hardkorowych sportów ekstremalnych, to osiągnięcie zdaje się być czystą abstrakcją. Szacunkiem płacimy.

To były Mistrzostwa Świata jak każde inne. Zawodnicy dawali z siebie 200%, posypała się cała masa naprawdę efektowych gleb i niesamowitych przejazdów, a o zwycięstwie zadecydowały ułamki sekund. I nie byłoby w tym wszystkim absolutnie niczego niezwykłego, gdyby nie ten jeden gość, który stanął na najwyższym stopniu podium. Greg Minnaar, to żywa legenda rowerowego zjazdu. Reprezentujący RPA zawodni, skończył w tym roku 40 lat, a od jego pierwszego startu w Mistrzostwach Świata minęły dokładnie dwie dekady! Dwadzieścia lat w światowej czołówce to w przypadku jakiegokolwiek sportu nie lada wyczyn. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zjazd jest jednym z najbardziej hardkorowych sportów ekstremalnych, to osiągnięcie zdaje się być czystą abstrakcją. Szacunkiem płacimy.

. Na pewno wiesz o kim mowa. Szwedzki geniusz rowerowego slopestyle'u, Emil Johansson, to nowa gwiazda sportów rowerowych. W ciągu ostatnich dwóch lat wygrał wszystkie przystanki z cyklu Crankworx World Tour, jakie były do wygrania. Odblokował triki, o których większość zawodników nawet nie próbuje marzyć i co ciekawe, rozpracował ich wykonanie w obydwu kierunkach. (kręcenie triku w kierunku "oppo", przeciwnym do naturalnego, jest dużo trudniejsze i dla wielu "śmiertelników" niewykonalne)