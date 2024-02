O pracy rowerowego menagera słów kilka – wywiad z Mateuszem Szachowskim

: Teraz muszę już trochę sprostować, bo ze względu na natłok obowiązków, moja działalność opiera się już na stałym zaangażowaniu 3-4 osób. Księgowa, prawnik, specjalista od social mediów i montażysta to stała ekipa, a do tego doskakują często dodatkowe osoby, które zaangażowane są w poszczególne projekty. Cieszę się widząc, jak to wszystko się rozwija, a jeśli miałbym w jednym zdaniu opisać, czym ja sam się zajmuję, to chyba powiedziałbym, że zarządzaniem kwestiami związanymi z marketingiem. Posiadam klientów, którzy otrzymują ode mnie plany i strategie, które następnie realizuje razem ze swoimi ludźmi. Do tego dochodzi zarządzanie zawodnikami i teamami rowerowymi, dla których kompleksowo działam z przygotowaniem strategii i obsługą komunikacyjną. Raz na jakiś czas wpadają też zlecenia z branży filmowo-zdjęciowej.

Mateusz Szachowski : Teraz muszę już trochę sprostować, bo ze względu na natłok obowiązków, moja działalność opiera się już na stałym zaangażowaniu 3-4 osób. Księgowa, prawnik, specjalista od social mediów i montażysta to stała ekipa, a do tego doskakują często dodatkowe osoby, które zaangażowane są w poszczególne projekty. Cieszę się widząc, jak to wszystko się rozwija, a jeśli miałbym w jednym zdaniu opisać, czym ja sam się zajmuję, to chyba powiedziałbym, że zarządzaniem kwestiami związanymi z marketingiem. Posiadam klientów, którzy otrzymują ode mnie plany i strategie, które następnie realizuje razem ze swoimi ludźmi. Do tego dochodzi zarządzanie zawodnikami i teamami rowerowymi, dla których kompleksowo działam z przygotowaniem strategii i obsługą komunikacyjną. Raz na jakiś czas wpadają też zlecenia z branży filmowo-zdjęciowej.

Mateusz Szachowski : Teraz muszę już trochę sprostować, bo ze względu na natłok obowiązków, moja działalność opiera się już na stałym zaangażowaniu 3-4 osób. Księgowa, prawnik, specjalista od social mediów i montażysta to stała ekipa, a do tego doskakują często dodatkowe osoby, które zaangażowane są w poszczególne projekty. Cieszę się widząc, jak to wszystko się rozwija, a jeśli miałbym w jednym zdaniu opisać, czym ja sam się zajmuję, to chyba powiedziałbym, że zarządzaniem kwestiami związanymi z marketingiem. Posiadam klientów, którzy otrzymują ode mnie plany i strategie, które następnie realizuje razem ze swoimi ludźmi. Do tego dochodzi zarządzanie zawodnikami i teamami rowerowymi, dla których kompleksowo działam z przygotowaniem strategii i obsługą komunikacyjną. Raz na jakiś czas wpadają też zlecenia z branży filmowo-zdjęciowej.

Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, by jako przedsiębiorca utrzymać w aktualnych warunkach jakiś w miarę stabilny cashflow. (śmiech) Samo zarządzanie zawodnikami jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, bo wielu z tych zawodników bardzo dobrze ogarnia. Moja partycypacja w ich marketingu czy komunikacji zazwyczaj kreowała się dość naturalnie, bo w większości przypadków są to osoby, które działają w środowisku rowerowym od lat i bardzo dobrze znają rządzące nim zasady. Czasem zdarza się również rzeźbienie od początku, polegające na tym, że budujemy zrozumienie wokół kwestii takich jak marka osobista, współpraca sponsorska i tak dalej. Mówiąc najprościej jak się da, staramy się wypracować świadomość tego co jest dobrym dealem, a co klasycznym “proszeniem się” o rabat na części.

Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, by jako przedsiębiorca utrzymać w aktualnych warunkach jakiś w miarę stabilny cashflow. (śmiech) Samo zarządzanie zawodnikami jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, bo wielu z tych zawodników bardzo dobrze ogarnia. Moja partycypacja w ich marketingu czy komunikacji zazwyczaj kreowała się dość naturalnie, bo w większości przypadków są to osoby, które działają w środowisku rowerowym od lat i bardzo dobrze znają rządzące nim zasady. Czasem zdarza się również rzeźbienie od początku, polegające na tym, że budujemy zrozumienie wokół kwestii takich jak marka osobista, współpraca sponsorska i tak dalej. Mówiąc najprościej jak się da, staramy się wypracować świadomość tego co jest dobrym dealem, a co klasycznym “proszeniem się” o rabat na części.

Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, by jako przedsiębiorca utrzymać w aktualnych warunkach jakiś w miarę stabilny cashflow. (śmiech) Samo zarządzanie zawodnikami jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, bo wielu z tych zawodników bardzo dobrze ogarnia. Moja partycypacja w ich marketingu czy komunikacji zazwyczaj kreowała się dość naturalnie, bo w większości przypadków są to osoby, które działają w środowisku rowerowym od lat i bardzo dobrze znają rządzące nim zasady. Czasem zdarza się również rzeźbienie od początku, polegające na tym, że budujemy zrozumienie wokół kwestii takich jak marka osobista, współpraca sponsorska i tak dalej. Mówiąc najprościej jak się da, staramy się wypracować świadomość tego co jest dobrym dealem, a co klasycznym “proszeniem się” o rabat na części.

Z mojej perspektywy zawodnicy mają bardzo różne funkcje. Trzeba na to patrzeć jak na mniejsze marki osobiste, które w pewien sposób dopełniają główną misję i filozofię przewodnią danej firmy. Dla mnie zawodnik to nadal jest jednak osoba, która przede wszystkim osiąga dobre wyniki sportowe. Ambasador marki, który chyba jest obecnie lepszym i bardziej pojemnym określeniem, to jest osoba, która nie musi wykręcać dobrych rezultatów i rywalizować w różnych imprezach, a mimo to jest w stanie kreować jakiś wizerunek marki i wpływać na decyzje zakupowe innych osób. Często w przestrzeni mediowej pojawiają się też influencerzy, którzy od ambasadorów różnią się na przykład tym, że poza dobrą prezencją i naturalnością przed kamerą nie posiadają cech i umiejętności, które przekładają się na lepsze osiągi sportowe. Uważam jednak, że branży rowerowej, w której się poruszamy trzeba spędzić naprawdę dużo czasu na uprawianie swojego sportu, żeby wypracować pewną autentyczność. W gruncie rzeczy to od danej osoby zależy, czy chce się bardziej skupiać na robieniu wyników, czy pokazywaniu się przed kamerą. Moje zadanie polega na tym, by pomóc w określeniu jasnego celu i stworzeniu strategii na jego osiągnięcie.

Z mojej perspektywy zawodnicy mają bardzo różne funkcje. Trzeba na to patrzeć jak na mniejsze marki osobiste, które w pewien sposób dopełniają główną misję i filozofię przewodnią danej firmy. Dla mnie zawodnik to nadal jest jednak osoba, która przede wszystkim osiąga dobre wyniki sportowe. Ambasador marki, który chyba jest obecnie lepszym i bardziej pojemnym określeniem, to jest osoba, która nie musi wykręcać dobrych rezultatów i rywalizować w różnych imprezach, a mimo to jest w stanie kreować jakiś wizerunek marki i wpływać na decyzje zakupowe innych osób. Często w przestrzeni mediowej pojawiają się też influencerzy, którzy od ambasadorów różnią się na przykład tym, że poza dobrą prezencją i naturalnością przed kamerą nie posiadają cech i umiejętności, które przekładają się na lepsze osiągi sportowe. Uważam jednak, że branży rowerowej, w której się poruszamy trzeba spędzić naprawdę dużo czasu na uprawianie swojego sportu, żeby wypracować pewną autentyczność. W gruncie rzeczy to od danej osoby zależy, czy chce się bardziej skupiać na robieniu wyników, czy pokazywaniu się przed kamerą. Moje zadanie polega na tym, by pomóc w określeniu jasnego celu i stworzeniu strategii na jego osiągnięcie.

Z mojej perspektywy zawodnicy mają bardzo różne funkcje. Trzeba na to patrzeć jak na mniejsze marki osobiste, które w pewien sposób dopełniają główną misję i filozofię przewodnią danej firmy. Dla mnie zawodnik to nadal jest jednak osoba, która przede wszystkim osiąga dobre wyniki sportowe. Ambasador marki, który chyba jest obecnie lepszym i bardziej pojemnym określeniem, to jest osoba, która nie musi wykręcać dobrych rezultatów i rywalizować w różnych imprezach, a mimo to jest w stanie kreować jakiś wizerunek marki i wpływać na decyzje zakupowe innych osób. Często w przestrzeni mediowej pojawiają się też influencerzy, którzy od ambasadorów różnią się na przykład tym, że poza dobrą prezencją i naturalnością przed kamerą nie posiadają cech i umiejętności, które przekładają się na lepsze osiągi sportowe. Uważam jednak, że branży rowerowej, w której się poruszamy trzeba spędzić naprawdę dużo czasu na uprawianie swojego sportu, żeby wypracować pewną autentyczność. W gruncie rzeczy to od danej osoby zależy, czy chce się bardziej skupiać na robieniu wyników, czy pokazywaniu się przed kamerą. Moje zadanie polega na tym, by pomóc w określeniu jasnego celu i stworzeniu strategii na jego osiągnięcie.

Powiedziałbym takiej osobie, żeby przestała się przejmować takimi rzeczami i po prostu poszła na rower. Moim zdaniem sponsoring powinien wynikać z potrzeby rozwijania swoich zaawansowanych umiejętności, a nie z tego, że “będę jeździł na rowerze, bo chcę być sponsorowany”. To jest bardzo frustrujące i bardzo łatwo można się zniechęcić do sportu, który sam w sobie jest po prostu super. To naprawdę duży przywilej - wychodzić na rower bez stresu związanego z nagrywaniem filmów, robieniem zdjęć, pilnowaniem tego, by kamera była przyczepiona do kasku etc. Czasem warto się jarać z ziomalami nową linią, którą po prostu udało się odblokować, zamiast tworzyć kolejny instaklip, podobny do 10 poprzednich. Ciężko uwierzyć ile osób zwraca się do mnie z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu potencjalnych sponsorów. W 80% przypadków, po wstępnym przejrzeniu potencjalnych możliwości doradzam jednak, by skupić się jednak na frajdzie z jazdy. Wiele osób nie rozumie, że sponsoring jest transakcją, która angażuje obie strony. Często za drobne rabaty i przysługi młodzi zawodnicy dostają zestaw obowiązków, który zaczyna przekładać się na stres i nerwy. Pytanie czy warto rezygnować z luzu i frajdy z jazdy w celu zgarnięcia kilku części i kompletu opon?

Powiedziałbym takiej osobie, żeby przestała się przejmować takimi rzeczami i po prostu poszła na rower. Moim zdaniem sponsoring powinien wynikać z potrzeby rozwijania swoich zaawansowanych umiejętności, a nie z tego, że “będę jeździł na rowerze, bo chcę być sponsorowany”. To jest bardzo frustrujące i bardzo łatwo można się zniechęcić do sportu, który sam w sobie jest po prostu super. To naprawdę duży przywilej - wychodzić na rower bez stresu związanego z nagrywaniem filmów, robieniem zdjęć, pilnowaniem tego, by kamera była przyczepiona do kasku etc. Czasem warto się jarać z ziomalami nową linią, którą po prostu udało się odblokować, zamiast tworzyć kolejny instaklip, podobny do 10 poprzednich. Ciężko uwierzyć ile osób zwraca się do mnie z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu potencjalnych sponsorów. W 80% przypadków, po wstępnym przejrzeniu potencjalnych możliwości doradzam jednak, by skupić się jednak na frajdzie z jazdy. Wiele osób nie rozumie, że sponsoring jest transakcją, która angażuje obie strony. Często za drobne rabaty i przysługi młodzi zawodnicy dostają zestaw obowiązków, który zaczyna przekładać się na stres i nerwy. Pytanie czy warto rezygnować z luzu i frajdy z jazdy w celu zgarnięcia kilku części i kompletu opon?

Powiedziałbym takiej osobie, żeby przestała się przejmować takimi rzeczami i po prostu poszła na rower. Moim zdaniem sponsoring powinien wynikać z potrzeby rozwijania swoich zaawansowanych umiejętności, a nie z tego, że “będę jeździł na rowerze, bo chcę być sponsorowany”. To jest bardzo frustrujące i bardzo łatwo można się zniechęcić do sportu, który sam w sobie jest po prostu super. To naprawdę duży przywilej - wychodzić na rower bez stresu związanego z nagrywaniem filmów, robieniem zdjęć, pilnowaniem tego, by kamera była przyczepiona do kasku etc. Czasem warto się jarać z ziomalami nową linią, którą po prostu udało się odblokować, zamiast tworzyć kolejny instaklip, podobny do 10 poprzednich. Ciężko uwierzyć ile osób zwraca się do mnie z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu potencjalnych sponsorów. W 80% przypadków, po wstępnym przejrzeniu potencjalnych możliwości doradzam jednak, by skupić się jednak na frajdzie z jazdy. Wiele osób nie rozumie, że sponsoring jest transakcją, która angażuje obie strony. Często za drobne rabaty i przysługi młodzi zawodnicy dostają zestaw obowiązków, który zaczyna przekładać się na stres i nerwy. Pytanie czy warto rezygnować z luzu i frajdy z jazdy w celu zgarnięcia kilku części i kompletu opon?

W końcu nie łykałem wybić, tylko rzeczywiście mocno się wybijałem, ale wracając do głównego tematu... To dla mnie bardzo ważne, by być aktywnym sportowo, bo dzięki temu lepiej rozumiem problemy, z którymi mierzą się zawodnicy. Jestem w tym wszystkim od wielu lat. Przez udział w dziesiątkach tripów, zawodów, eventów i festiwali mam lepsze wyobrażenie o trudnościach, jakie napotykają na swojej drodze riderzy. Często zdarza się, że ci młodzi riderzy sami jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy. Prosty przykład - otrzymanie przysłowiowego tysiaka na realizację filmu, który w idealnym świecie powinien zostać nagrany na przykład w hiszpanii, zupełnie nie równoważy kosztów transportu, zakwaterowania, czy w końcu samej realizacji i montażu. To właśnie w tym miejscu pojawiam się ja tłumacząc, że bilety lotnicze trzeba przecież za coś kupić, auto z pustym bakiem daleko nie zajedzie, a wejściówki do bike parku również coś tam jednak kosztują. Budżety proponowane przez różne firmy często nie są po prostu warte tego, by produkować jakościowe materiały i zdzierać sobie łokcie i kolana katując nowe sztuczki na bardzo wymagających hopach.

W końcu nie łykałem wybić, tylko rzeczywiście mocno się wybijałem, ale wracając do głównego tematu... To dla mnie bardzo ważne, by być aktywnym sportowo, bo dzięki temu lepiej rozumiem problemy, z którymi mierzą się zawodnicy. Jestem w tym wszystkim od wielu lat. Przez udział w dziesiątkach tripów, zawodów, eventów i festiwali mam lepsze wyobrażenie o trudnościach, jakie napotykają na swojej drodze riderzy. Często zdarza się, że ci młodzi riderzy sami jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy. Prosty przykład - otrzymanie przysłowiowego tysiaka na realizację filmu, który w idealnym świecie powinien zostać nagrany na przykład w hiszpanii, zupełnie nie równoważy kosztów transportu, zakwaterowania, czy w końcu samej realizacji i montażu. To właśnie w tym miejscu pojawiam się ja tłumacząc, że bilety lotnicze trzeba przecież za coś kupić, auto z pustym bakiem daleko nie zajedzie, a wejściówki do bike parku również coś tam jednak kosztują. Budżety proponowane przez różne firmy często nie są po prostu warte tego, by produkować jakościowe materiały i zdzierać sobie łokcie i kolana katując nowe sztuczki na bardzo wymagających hopach.

W końcu nie łykałem wybić, tylko rzeczywiście mocno się wybijałem, ale wracając do głównego tematu... To dla mnie bardzo ważne, by być aktywnym sportowo, bo dzięki temu lepiej rozumiem problemy, z którymi mierzą się zawodnicy. Jestem w tym wszystkim od wielu lat. Przez udział w dziesiątkach tripów, zawodów, eventów i festiwali mam lepsze wyobrażenie o trudnościach, jakie napotykają na swojej drodze riderzy. Często zdarza się, że ci młodzi riderzy sami jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy. Prosty przykład - otrzymanie przysłowiowego tysiaka na realizację filmu, który w idealnym świecie powinien zostać nagrany na przykład w hiszpanii, zupełnie nie równoważy kosztów transportu, zakwaterowania, czy w końcu samej realizacji i montażu. To właśnie w tym miejscu pojawiam się ja tłumacząc, że bilety lotnicze trzeba przecież za coś kupić, auto z pustym bakiem daleko nie zajedzie, a wejściówki do bike parku również coś tam jednak kosztują. Budżety proponowane przez różne firmy często nie są po prostu warte tego, by produkować jakościowe materiały i zdzierać sobie łokcie i kolana katując nowe sztuczki na bardzo wymagających hopach.

Tak widzę takie zagrożenia, bo sam w sumie przeżyłem wypalenie zawodowe w najbardziej hardcorowym wydaniu. Jakiś czas temu upadł mój projekt portalu PlusSizeBMX. To długa historia, ale gdy obudziłem się ze świadomością naprawdę konkretnego dołka finansowego nakręconego przez wspólnika, mając jednocześnie 10-12 osób na regularnej liście płac, musiałem szybko dorosnąć spłacić ludzi i ogarnąć swoje życie. Od roweru odciąłem się na dłuższą chwilę, a równocześnie wylądowałem w agencji reklamowej, w której po prostu regularnie dostawałem przelewy na konto i niczym się nie przejmowałem. Gdzieś tam istniałem rowerowo-melanżowo, ale raczej dryfując w starych ekipach i staczając się w nowych. Po mniej więcej 2 latach zrozumiałem jednak, że bardzo mocno mi brakuje jazdy dla siebie samego. W agencji siedziałem do ostatniego pracownika jak to w star-upach, ale dla 5 lapsów na Kazoorze potrafiłem pojechać prosto po 12h przed kompem, żeby zaliczyć sesje na hopach. I tak krok po kroku doszedłem do miejsca, gdzie wypracowałem sobie wolność finansową, zwolniłem się i ruszyłem w tripa, który trwa do dziś.

Tak widzę takie zagrożenia, bo sam w sumie przeżyłem wypalenie zawodowe w najbardziej hardcorowym wydaniu. Jakiś czas temu upadł mój projekt portalu PlusSizeBMX. To długa historia, ale gdy obudziłem się ze świadomością naprawdę konkretnego dołka finansowego nakręconego przez wspólnika, mając jednocześnie 10-12 osób na regularnej liście płac, musiałem szybko dorosnąć spłacić ludzi i ogarnąć swoje życie. Od roweru odciąłem się na dłuższą chwilę, a równocześnie wylądowałem w agencji reklamowej, w której po prostu regularnie dostawałem przelewy na konto i niczym się nie przejmowałem. Gdzieś tam istniałem rowerowo-melanżowo, ale raczej dryfując w starych ekipach i staczając się w nowych. Po mniej więcej 2 latach zrozumiałem jednak, że bardzo mocno mi brakuje jazdy dla siebie samego. W agencji siedziałem do ostatniego pracownika jak to w star-upach, ale dla 5 lapsów na Kazoorze potrafiłem pojechać prosto po 12h przed kompem, żeby zaliczyć sesje na hopach. I tak krok po kroku doszedłem do miejsca, gdzie wypracowałem sobie wolność finansową, zwolniłem się i ruszyłem w tripa, który trwa do dziś.

Tak widzę takie zagrożenia, bo sam w sumie przeżyłem wypalenie zawodowe w najbardziej hardcorowym wydaniu. Jakiś czas temu upadł mój projekt portalu PlusSizeBMX. To długa historia, ale gdy obudziłem się ze świadomością naprawdę konkretnego dołka finansowego nakręconego przez wspólnika, mając jednocześnie 10-12 osób na regularnej liście płac, musiałem szybko dorosnąć spłacić ludzi i ogarnąć swoje życie. Od roweru odciąłem się na dłuższą chwilę, a równocześnie wylądowałem w agencji reklamowej, w której po prostu regularnie dostawałem przelewy na konto i niczym się nie przejmowałem. Gdzieś tam istniałem rowerowo-melanżowo, ale raczej dryfując w starych ekipach i staczając się w nowych. Po mniej więcej 2 latach zrozumiałem jednak, że bardzo mocno mi brakuje jazdy dla siebie samego. W agencji siedziałem do ostatniego pracownika jak to w star-upach, ale dla 5 lapsów na Kazoorze potrafiłem pojechać prosto po 12h przed kompem, żeby zaliczyć sesje na hopach. I tak krok po kroku doszedłem do miejsca, gdzie wypracowałem sobie wolność finansową, zwolniłem się i ruszyłem w tripa, który trwa do dziś.