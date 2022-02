Dawid Godziek radzi, jak rozwijać rowerowe umiejętności na skateparku

Prawdę mówiąc, to łatwiejsze niż się wydaje. Gdy pierwszy raz pojawisz się na miejscówce, większość osób od razu rozpozna, że jesteś “nowy”. Ale bez obaw, doświadczeni riderzy powinni być do Ciebie pozytywnie nastawieni. Tak długo, jak nie złamiesz jednej z podstawowych zasad “skateparkowego kodeksu”, chętnie doradzą i zasugerują jakie przeszkody powinieneś wybrać na początku.

Chociaż może to na początku brzmieć dość zaskakująco, to jazdy po skateparku nie da się zacząć od szarpania trików. Skup się na flow i zajawce. Poznaj się lepiej z miejscówką i gdy nabierzesz trochę pewności, zacznij kombinować. Na początek dobre będą “odwijki” (nawrotka po jeździe tyłem), skakanie niewielkich transferów na różnych przeszkodach i katowanie bunny hopa w najróżniejszych formach i konfiguracjach - wskakiwanie na boxy itp.

