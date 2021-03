Wpinać, czy nie wpinać? Chyba łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie: "Co było pierwsze, kura czy jajko?"

Na wstępie musimy Cię poinformować, że jeśli szukasz jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, to tutaj raczej jej nie znajdziesz. Postaramy się jednak przedstawić wady i zalety pedałów SPD jak i porównać je z platformami. Omówimy różnice, skupimy się na ich przeznaczeniu i opiszemy dlaczego naszym zdaniem, warto się zastanowić nad dorzuceniem do swojego wyposażenia obu rozwiązań. Ale najpierw, krótkie słowo wstępu.

Krótka historia pedałów SPD (i rowerowej grawitacji)

The Moment

Pedały SPD pojawiły się już w latach 90. XX wieku. Okazały się fenomenalnym ulepszeniem dla patentu, które większość rowerzystów może kojarzyć jako "noski". Jeśli nie wiesz o co chodzi, to w telegraficznym skrócie mówiąc są to "koszyczki" wykonane z kilku pasków lub sztucznego materiału. W zależności od wersji nakładało się je lub przypinało do pedałów, tak by przednia część stopy, która wystaje przed platformę znalazła się w środku. Następnie za pomocą klamry lub sznurka regulowało się docisk i blokowało stopę. Rozwiązanie jak na swoje czasy było genialne, jednak jak łatwo się domyślić, "noski" nie cieszyły się wśród amatorów wielką popularnością. Niebezpieczna sytuacja na trasie, czy chwila nieuwagi na drodze kończyła się glebą, która z powodu na zablokowane nogi, mogła mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

W miejsce nosków i innych podobnych wynalazków pojawiły się pedały SPD, które od razu podbiły serca kolarzy górskich i zawodników ścigających się w BMX Racingu. Większość ekspertów sugerowała nawet, że czas zwykłych platform dobiegł końca, bo wpinane pedały przejmą kontrolę nad światem. Dzięki SPD'om miało być szybciej, lżej i bezpieczniej niż kiedykolwiek, ale (na szczęście) nie wszystkich udało się do tego przekonać.

Pedały SPD vs Platformy - co wybrać?

Pedały SPD mają mnóstwo zalet. W zależności od uprawianej dyscypliny zawodnicy postawią na dodatkową moc generowaną w trakcie pedałowania lub nierozerwalną więź z rowerem, która przydaje się na najbardziej wymagających zjazdowych trasach.

Zobacz na czołówkę Pucharu Świata MTB. Jeśli w wyścigu cross-coutry wystartowałby zawodnik bez wpinanych pedałów, to prawdodpobnie zostałby uznany za wariata. Sprawy wyglądają niemal identycznie w przypadku zjazdu. W czołowej 50 bardzo rzadko można zauważyć zawodnika, jeżdżącego na platformach. Oczywiście znajdą się tacy, którzy po przeczytaniu tego akapitu krzykną w myślach: "Moment, moment, a Sam Hill ?!" To tylko wyjątek potwierdzający regułę. Ten gość miażdży swoją stylówką, 99% riderów i mimo prawie czterech dych na karku ciągle wyjaśnia konkurencję na zawodach z cyklu Enduro World Series. Prawda jest jednak taka, że stosunek riderów jeżdżących we wpinanych pedałach, do tych, którzy korzystają z platform (na zawodach cross country, enduro i DH) to jakieś 99:1.

Warto też zaznaczyć, że wbrew temu co większość "ekspertów" wypisuje na internetowych forach, przyzwyczajenie się do systemu wpinania wcale nie jest takie ciężkie. Wystarczy odpowiednio wyregulować pedały, poćwiczyć trochę na sucho i przez kilka pierwszych dni pamiętać o dość nietypowej zmianie. Podobno czasem zdarzają się śmieszne wypadki zaraz po zatrzymaniu. Niektórzy zapominają, że zdjęcie nogi z takiego pedała wygląda odrobinę inaczej niż podniesienie stopy z klasycznej platformy. Nam się to oczywiście nie zdarzyło, ale mamy kolegę, którego kolega mówił, że gdzieś coś takiego zobaczył. Wierzymy na słowo!

Wypracowanie odpowiedniego nawyku to zazwyczaj kwestia kilku dni © Cristiano Guarco

"Urwana noga przy glebie" to kolejny internetowy mit. Nie twierdzimy, że pedały SPD są tak bezpieczne jak platformy, ale jeśli pogadasz ze swoimi rowerowymi znajomymi, którzy naprawdę dużo jeżdżą w SPD'ach, to sami powiedzą Ci, że w przypadku gleby, noga zazwyczaj odpina się tak płynnie, jakby spadała z klasycznej platformy. Wszystko jest kwestią odpowiedniej regulacji i techniki upadania.

Czy te pedały mają w ogóle jakieś wady? O dziwo tak, chociaż zachwalamy je tak, jakby były najlepszym wynalazkiem człowieka, zaraz po kole i sosie Barbecue. SPD'y ze względu na swoją budowę są bardziej awaryjne i uciążliwe w trakcie błotnych wojaży. Gdy bloki lub pedały zapchają się ziemią w trakcie zjazdu, a Ty akurat wystawisz nogę do boku, by złapać równowagę, możesz mieć problem z ponownym wpięciem.

Jak już pisaliśmy jest to rozwiązanie, które sprawdza się przede wszystkim w trakcie wyścigów. Gdy walczysz o setne części sekundy dodatkowa kontrola i kilka watów mocy jest argumentem nie do podważenia. Jeśli jednak zależy Ci przede wszystkim na komforcie, to dobre pedały platformowe w zupełności powinny Ci wystarczyć.

Pedały SPD nie nadają się też do uprawiania bardziej "skocznych" odmian sportu takich jak freestyle czy freeride. Ograniczają możliwości wykonywania trików i w przypadku wysiadek na naprawdę konkretnych hopach, są po prostu niebezpieczne. Z ratunkiem przychodzą producenci specjalistycznych butów rowerowych i platform z najwyższej półki. Po co Ci one? No właśnie po to:

"Po co mi dobre pedały i buty rowerowe?"

Buty rowerowe Five Ten Freerider - idealne do jazdy w ciężkim terenie! © Adidas

Rowerzysta styka się z rowerem w trzech punktach: na kierownicy, na siodełku i na pedałach. Siodełka jest sprawą umowną, ponieważ w trakcie zjazdów, 90% czasu spędzamy w agresywnej pozycji stojącej. Zostają więc dwa punkty - pedały i kierownica. W przypadku kierownicy sprawa jest prosta. Przez tysiące lat, nasze dłonie ewoluowały i jako gatunek ludzki wykształciliśmy przeciwstawny kciuk, który zapewnia nam konkretną siłę chwytu. Wystarczą dobre rękawiczki i gripy, albo odrobina piasku wtarta w dłonie i szanse na to, że ręka spadnie nam z kierownicy w zasadzie spadają do zera.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku trzeciego punktu. Tutaj o sile chwytu nie ma mowy, ponieważ nasze stopy po prostu opierają się o pedały. Kontakt z rowerem zależy więc tylko i wyłącznie od gumy, z której wykonana została podeszwa buta i konstrukcji pedałów, które zamontowaliśmy w rowerze. To tylko tyle, i aż tyle. Wiele osób nie wierzy, w skuteczność takich rozwiązań, ale wątpliwości kończą się zazwyczaj po pierwszych testach. Jeśli masz trochę luźnej gotówki i chcesz zainwestować w jakiś rowerowy gadżet, buty i pedały zdecydowanie będą dobrym pomysłem.

No to jak. Wpinać, czy nie wpinać? Pewnie po przeczytaniu tego tekstu w Twojej głowie pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi, ale prawda jest taka, że najlepiej po prostu spróbować. Zagadaj z ziomkiem, których zachwala pedały SPD i pożycz je na kilka dni, albo wręcz przeciwnie - odpuść pedały SPD, do których przywykłeś uprawiając inną dyscyplinę. Próbuj, testuj i pamiętaj, że najważniejsza w jeździe na rowerze, jest właśnie jazda na rowerze!