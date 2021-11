O co chodzi w rowerowym trialu?

Gdy kilkanaście lat temu, najbardziej szaleni rowerzyści zrozumieli, że z maszyn do motocrossu da się wymontować silniki, zaczęły powstawać pierwsze rowery do zjazdu. Oczywiście opisujemy to w wielkim uproszczeniu, ale prawda jest taka, że pierwsze konstrukcje rowerów do downhillu, były oparte właśnie na motocyklach do motocrossu. W przypadku trialu, sprawa wyglądał bardzo podobnie. Maszyny do skakania po wielkich głazach i innych przeszkodach, zostały odchudzone i przystosowane do mocy, którą są w stanie wygenerować ludzkie mięśnie. Moto trial dał początek nowej dyscyplinie - rowerowemu trialowi, który obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno profesjonalnych rowerzystów, jak i amatorów.

Street trial to trochę mniej oficjalna, ale chyba nawet bardziej widowiskowa odmiana trialu. Nie jest tak sformalizowana i stanowi połączenie trialu, streetu, i bmx'owego flatlandu. Zawodnicy mają w tej dyscyplinie sporą dowolność, a jedyne co ich ogranicza, to tak naprawdę ich własna wyobraźnia. Rowery do stret trialu są skonstruowane nieco inaczej, bo zawodnicy bardzo często wykonują na nich triki, do których niezbędne jest siodełko (do złapania kolanami) i trochę inna geometria. Sprzęt street trialowy sprawdza się w praktycznie każdych warunkach. Można się na nim bawić na schodach, krawężnikach, murkach, skateparkach, a nawet bowlach. Najlepszym zawodnikom wystarcza nawet kawałek płaskiej drogi, na której można kombinować z przeskakiwaniem, manualami, nose manualami i każdym innym pomysłem, który wpadnie nam do głowy. Ograniczenia nie istnieją. I tym razem nie mamy tu na myśli "coachingowej gadki". Poważnie. Skombinuj taki rower i koniecznie spróbuj!

