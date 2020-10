Rowerową zajawkę można realizować na różne sposoby. Dobrym pomysłem wydaje się precyzyjne zaplanowanie idealnego rowerowego wyjazdu do wybranego bikeparku. Rozpakowywanie i pakowanie całego rowerowego rozgardiaszu tylko jeden raz - brzmi przekonywująco, prawda? Jednak niezależnie od tego jak wygodna wydaje się ta opcja, niesie za sobą pewne ryzyko. Co, jeśli trasy, które w internecie zachwalają "facebookowi eksperci", nie przypadną ci do gustu, najlepsza restauracja z pizzą okaże się totalnym niewypałem serwującym austriackie "sznicle", a pogoda nagle się załamie?