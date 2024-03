Plan na weekend: Crankworx Rotorua i miejskie ściganie w Guanajuato

W ten weekend czekają nas aż dwie transmisje na żywo w Red Bull TV. Zaczynamy w sobotę wieczorem od zawodów Red Bull Guanajuato Cerro Abajo , a kończymy w środku nocy na Pucharze Świata w Slopestyle'u w nowozelandzkiej Rotorurze . Ponieważ oglądanie zawodów i kibicowanie Dawidowi Godźkowi to Twój obowiązek, pozwoliliśmy sobie przygotować optymalny plan weekendu, w którym zawarliśmy wszystkie najważniejsze elementy. No. To nie ma za co:

01 Sobotni poranek: Wyjście na rower

Na przykład na enduro na lokalnych traskach. No bo w końcu od czego jest weekend? Po piątkowych imprezach trzeba wypocić z ciała toksyny, a najlepiej zrobić to podjeżdżając na lokalnym spocie rowerowym. Spotkania z kumplami, rozmowy na tematy różne, a kto wie, może i nawet wspólna praca przy budowie nowych tras rowerowych? Możliwości są nieograniczone, a prognozy pogody wskazują na popołudniowe opady, to cała pierwsza część dnia ma być wprost idealna. Poza tym przypominamy - "nie ma złej pogody na rower, są tylko źle dobrane opony i nieodpowiednio ubrani rowerzyści!"

02 Sobotnie popołudnie: Przygotowania do wieczornych transmisji

To dobry moment na załatwienie przekąsek i napojów, które dodadzą Twojej ekipie skrzydeł w trakcie nocnych transmisji z zawodów Red Bull Guanajuato Cerro Abajo i Slopestyle'owej rywalizacji na festiwalu Crankworx Rotorua. Podzwoń po znajomych, skocz do sklepu, zaplanuj jaką szamkę i kiedy będziecie chcieli zamówić, bo przy sobotnim obłożeniu knajp, dobrze będzie zrobić to z rozsądnym wyprzedzeniem. Wyprasuj swoją najlepszą casualową koszulkę z logotypem ulubionej firmy rowerowej, skocz do sąsiada po kilka dodatkowych krzeseł i voilà. Logistyka na "rowerowy wieczorek filmowy" gotowa!

03 Sobotni wieczór: start transmisji

Chociaż transmisja z zawodów Red Bull Guanajuato Cerro Abajo startuje dopiero o 21:45, to cały proces możecie bez problemu rozpocząć wcześniej. 20:00 na zegarku, odpalamy ulubiony film rowerowy na Red Bull TV i powoli wprawiamy się w idealny nastrój, bo już za chwilę czekają na Was rowerowe emocje z najwyższej półki!

Sobota 21:45 - Start transmisji Red Bull Guanajuato Cerro Abajo

Red Bull Guanajuato Cerro Abajo to drugi z trzech miejskich wyścigów zjazdowych zaplanowanych na ten sezon. Zawody odbywają się w Meksyku i podobnie jak w poprzednim sezonie cieszą się olbrzymim zainteresowaniem kibiców oraz pewnej wąskiej grupy bardzo wyspecjalizowanych zawodników. Trasy przygotowywane na miejskie wyścigi zjazdowe znacznie różnią się od tych "klasycznych", które regularnie oglądamy na przykład w trakcie transmisji Pucharu Świata. Zawodnicy muszą zmierzyć się z setkami schodów, krętymi, wąskimi uliczkami, przejazdami po dachach budynków i całą masą dodatkowych "atrakcji", którą budowniczowie tras przygotowują specjalnie na imprezy. Nietypowy charakter tras oraz gorąca atmosfera, którą zapewniają dziesiątki tysięcy zgromadzonych na miejscu kibiców, przekładają się na niesamowity klimat. Na samą myśl przechodzą nas dreszcze, a co najważniejsze, to dopiero rozgrzewka przed tym, co wydarzy się w trakcie drugiej transmisji...

04 Niedziela 1:00 w nocy - Start transmisji z Pucharu Świata w Slopestyle'u na Crankworx Rotorua

Tak, zgadza się. To zupełnie inna dyscyplina, ale prawda jest taka, że wszyscy miłośnicy MTB w Polsce czekają z niecierpliwością własnie na pierwszy start Dawida Godźka ! Kilka dni temu młodszy z braci Godziek udzielił nam wywiadu , w którym przyznał, że (podobnie jak rywale) jest w doskonałej formie. Po sezonie pełnym kontuzji, do rywalizacji wróciła cała światowa czołówka, a głód zwycięstwa jest u zawodników widoczny gołym okiem. Już teraz w social mediach pojawiają się klipy z pierwszych treningów, na których riderzy prezentują zupełnie nowe triki, które udało im się odblokować w zimie. No i jeszcze kwestia Emila Johanssona , który w cały sezon 2023 spędził na bronieniu najwyższego stopnia podium przed Dawidem... Z tego co nam wiadomo, Panowie są po wspólnych treningach i odrobinę wyluzowali z wzajemną rywalizacją. Nie myśl jednak, że walka o czołowe lokaty będzie mniej zacięta niż wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że poziom zawodów będzie wyższy niż kiedykolwiek!

05 Niedzielny poranek: (Znowu) na rower

No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Transmisja z zawodów slopestyle'owych potrwa pewnie do trzeciej nad ranem. Zanim pożegnasz gości i ogarniesz kwaterę po imprezie, będzie mniej więcej czwarta...

Szybka "drzemka" do 9 i znów do lasu. Z weekendu trzeba przecież wycisnąć maksimum. Nie daj sobie wmówić, że to czas zarezerwowany na obiad u teściów, albo inny okolicznościowy piknik. Ten weekend, poświęcamy na rowery! W kolejny będziemy odrabiać inne obowiązki!