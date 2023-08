Weekend z braćmi Godziek - Beskid Bike Fest i bike parkowa ustawka w Wiśle

Trzy organizacje - Joy Ride, Enduro Trails i Happy Bike Beskidy – połączą siły by przygotować dla uczestników wielkie targi, solidne zawody i efektowne pokazy rowerowe. Jeśli jesteś fanem dwóch kółek, to zdecydowanie nie może Cię tam zabraknąć! Cała impreza odbędzie się na błoniach, a wstęp do miasteczka festiwalowego będzie w 100% darmowy!

Beskid Bike Fest to zupełnie nowa inicjatywa, która kilka lat temu narodziła się w głowach bielskich rowerzystów. Jak powszechnie wiadomo, lokalna scena rowerowa ciągle rośnie w siłę, a samo Bielsko jest obecnie uważane za kolebkę polskiego kolarstwa górskiego. To idealne miejsce na organizację większego wydarzenia łączącego w sobie atrakcję dla amatorów i profesjonalistów, dorosłych i dzieci, zapalonych rowerzystów i fanów dwóch kółek, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z górską ekstremą.

Ale pokazy dirt jumpingu to nie wszystko! Sercem całej imprezy będzie miasteczko targowe, w którym stanie ponad 30 namiotów z rowerami testowymi, techniczną odzieżą, kaskami, ochraniaczami i specjalistycznym, sprzętem. Przez cały weekend uczestnicy imprezy będą mogli spotykać się z dystrybutorami oraz przedstawicielami poszczególnych marek i co najważniejsze, testować sprzęt w realnych warunkach. W strefie expo wystawia się między innymi: Prime, Canyon, NS Bikes, Cannondale, Raymon, Gas Gas, Orbea, Norco, Focus, Fantic, Niner, Vaast, czy Husqvarna. Poza rowerami testowymi, w poszczególnych namiotach będą się również odbywać darmowe konkursy, szkolenia i atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby, które planują wpaść do Bielska, będą mogły spotkać się ze swoimi rowerowymi idolami, zgarnąć autografy i przybić piątkę najlepszym polskim zawodnikom!

Bielsko-Biała słynie z największego, najbardziej zróżnicowanego kompleksu tras rowerowych w Polsce. Odpowiednie ukształtowanie terenu oraz działania zaangażowanej społeczności rowerowej przyczyniły się do nieprawdopodobnie dynamicznego rozwoju rowerowej infrastruktury oraz rozbudowy okolicznych tras. Popularność tej miejscówki, w dużej mierze zawdzięcza się też zawodom organizowanym przez Enduro Trails, już 9 rok z rzędu! Bielska ekipa rokrocznie wysoko stawia poprzeczkę i za każdym razem przygotowuje jakieś smaczki i atrakcje dla zawodników. Ci zaś czekają z niecierpliwością na ściganie w tej lokalizacji, nic więcej dziwnego, że zawody Enduro Trails niezmiennie ściągają do Bielska najlepszych, polskich zawodników.

