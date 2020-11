. W nagrodę, latem akademia zostaje awansowana do pierwszej drużyny. Tam szybko udowadnia, że posiada wystarczające umiejętności, by

"Bestia z Barczewa" trafi do Excel?

, co potwierdzają najbardziej wiarygodni eksperci jeżeli chodzi o transfery w świecie League of Legends.

I choć taki scenariusz faktycznie najprawdopodobniej się nie wydarzy, to już sam “Czekolad” może wkrótce pojawić się w najlepszej lidze Europy. 20-latek od dłuższego czasu łączony jest z kolejnymi drużynami. Początkowo mówiło się o Misfits, na horyzoncie pojawiło się także TSM… ostatecznie jednak wygląda na to, że nowym teamem “Bestii z Barczewa” będzie Excel , co potwierdzają najbardziej wiarygodni eksperci jeżeli chodzi o transfery w świecie League of Legends.

I choć taki scenariusz faktycznie najprawdopodobniej się nie wydarzy, to już sam “Czekolad” może wkrótce pojawić się w najlepszej lidze Europy. 20-latek od dłuższego czasu łączony jest z kolejnymi drużynami. Początkowo mówiło się o Misfits, na horyzoncie pojawiło się także TSM… ostatecznie jednak wygląda na to, że nowym teamem “Bestii z Barczewa” będzie Excel , co potwierdzają najbardziej wiarygodni eksperci jeżeli chodzi o transfery w świecie League of Legends.