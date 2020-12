Czym różni się rozciąganie statyczne od dynamicznego?

Dzisiaj będzie o: rozciąganiu!

To zależy… Generalnie, rozciąganie pomaga nam zwiększyć zakres ruchu i poprawić elastyczność naszego ciała. Dzięki niemu jesteś w stanie osiągnąć dwie bardzo ważne rzeczy:

Czujesz większą motywację? To nie wszystko!

Mówiąc wprost: jeśli biegasz, pływasz, wspinasz się, czy cokolwiek robisz - twoje ciało, przy każdym ruchu zyskuje centymetr lub dwa więcej. Niewiele, ale jeśli je zsumujesz - to milimetr wystarczy, aby

ma większy zapas ruchu, dzięki czemu lepiej poradzi sobie z nieprzewidzianymi wydarzeniami. Brak kontuzji to ostatecznie również spokojne treningi, skupienie na stabilnym rozwoju formy.

Każdy ekspert od treningów powie Ci, że powyższe porady są jak najbardziej prawdziwe ale to zależy… Od tego jaki rodzaj rozciągania wybierzesz!

Rozciąganie (stretching) statyczne i dynamiczne

Zacznijmy od rozciągania dynamicznego

Najczęściej stosuje się je przed treningiem pobudzającym układ sercowo-naczyniowy 1(bieganie, pływanie, wioślarstwo itp.) oraz lekkoatletycznym - wymagającym krótkich spięć mięśni (np. przy skokach, rzutach itp.). Stretching dynamiczny pozwala rozgrzać mięśnie i stawy oraz przygotować ciało do zakresu ruchu. Podczas rozgrzewki należy uważać, aby nie wchodzić w tę fazę zbyt wcześnie - warto najpierw aktywować tkanki w inny sposób.

Rozciąganie dynamiczne to w istocie ważna

Za szybkie wejście w zbyt intensywny zakres ruchu może doprowadzić do kontuzji!

Rozciąganie dynamiczne - ćwiczenia

poprawa zakresu ruchów w stawach oraz aktywizacja wybranych dużych grup mięśniowych. Do podstawowych ćwiczeń należą:

Stretching dynamiczny to najczęściej powtarzanie w dynamiczny sposób pewnych wzorców ruchowych przydatnych w dalszej części treningu i właściwej dyscyplinie. Głównym jego celem jest

Skipy wszystkich typów (A, B, C).

Wymachy nóg i ramion (może być na boki, do tyłu w przód etc.)

