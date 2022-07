Rozkład jazdy - jak, gdzie i kiedy oglądać braci Godziek w akcji?

Bike park SilverStar to legendarna kanadyjska miejscówka, na której nagrano mnóstwo kozackich filmów rowerowych. W ubiegłym sezonie, z powodu covidowego zamieszania, organizatorzy zawodów z cyklu crankworx world tour musieli odpuścić imprezę Whistler i przenieśli zawody właśnie do Vernon. Nowa slopestyle'owa trasa została zbudowana przez Matta Macduffa (jednego z najlepszych budowniczych) oraz byłego zawodnika Bretta Rheedera. Według riderów, którzy brali udział w pierwszej edycji zawodów i na własnej skórze testowali trasę, tak bezpiecznych i idealnie przygotowanych hop, jeszcze na zawodach Pucharu Świata nie było. Mimo dość wymagających warunków (impreza była organizowana jesienią i w Silver Star spadł śnieg), zawodnicy odblokowali nowe sztuczki i odjechali przejazdy, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy.

